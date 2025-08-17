Мои заказы

Из Петербурга в Выборг на мотоцикле

Промчаться с опытными водителями, узнать Выборг и погулять по парку Монрепо
Старинный город находится в 180 км от Питера.

Вы узнаете многовековую историю русско-финско-шведских отношений, увидите настоящий рыцарский замок, познакомитесь с архитектурой и посетите уникальный парк Монрепо. Зимой поедем на автомобиле, летом — на мотоцикле.
5
3 отзыва
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

До Выборга мы доедем по Приморскому шоссе, мимо «Лахта-центра» и по трассе «Скандинавия».

Пешеходная экскурсия по Выборгу

Вы погрузитесь в историю города от 8 века и до наших дней. Услышите о перипетиях отношений с финнами и шведами. Узнаете, почему город так называется и случайно ли стоит на своём месте. В нашей программе:

  • Залив Большой Ковш и драккары
  • Бастион Панцерлакс и башня «Толстая Катерина»
  • Выборгский замок и Ратушная площадь
  • Чёртов дом и усадьба бюргера
  • Рыночная площадь и сам рынок
  • Часовая башня и рыцарский дом

И многое другое!

Парк на берегу бухты

После обеда приедем в скальный парк Монрепо, где вы насладитесь видами карельской природы, послушаете о месте и побудете наедине с собой во время свободной прогулки.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога в одну сторону — 2,5 часа
Экскурсия в Выборге — 4 часа
Парк Монрепо — 2,5 часа

Организационные детали

  • Вы поедете пассажиром на мотоцикле Harley Davidson или Honda.
  • Мотоциклетный шлем выдаём, дополнительную защиту — по запросу.
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
  • Дополнительно оплачивается: билет в Выборгский замок (посещение по желанию) — 200 ₽/чел., входной билет в парк — входной 300 ₽/чел., обед — 1000-1200 ₽/чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • С ноября по апрель экскурсия проходит на комфортном автомобиле, цена указана за один мотоцикл или один автомобиль для 2 пассажиров

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2449 туристов
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном
и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы с моей командой готовим много лет и доводим до идеала. Петербург, Кронштадт, Петергоф и Новгород — вот города, где я вам помогу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Роман
Роман
17 авг 2025
Огромное спасибо Андрею за экскурсионный Мотовояж в Выборг и по самому Выборгу.
В Питере в гостях из Северска, Томской области.
Учитывая, что мне 53 г и на мотоцикле я ехал впервые, то
всех эмоций и впечатлений просто не передать. Всё было необычно, интересно.
И конечно масса впечатлений как от самой поездки, так и от экскурсии.
Хочу пожелать Андрею и его мотоколлегам дальнейших успехов и развития их экскурсионных направлений.

Огромное спасибо Андрею за экскурсионный Мотовояж в Выборг и по самому Выборгу.
А
Анастасия
6 авг 2024
Очень круто! Я в восторге! это была моя первая в жизни мотопрогулка, о которой я нисколько не пожалела! Григорий, спасибо большое за классное времяпровождения 👍
е
елена
27 июн 2024
крутое путешествие!
неординарная подача, даже если не хочешь, всё-равно информация запоминается))
аккуратное вождение! на скоростной трассе шли быстро, но приоритет - комфорт туриста.
однозначно рекомендую это незабываемое путешествие!

