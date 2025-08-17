Старинный город находится в 180 км от Питера.
Вы узнаете многовековую историю русско-финско-шведских отношений, увидите настоящий рыцарский замок, познакомитесь с архитектурой и посетите уникальный парк Монрепо. Зимой поедем на автомобиле, летом — на мотоцикле.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
До Выборга мы доедем по Приморскому шоссе, мимо «Лахта-центра» и по трассе «Скандинавия».
Пешеходная экскурсия по Выборгу
Вы погрузитесь в историю города от 8 века и до наших дней. Услышите о перипетиях отношений с финнами и шведами. Узнаете, почему город так называется и случайно ли стоит на своём месте. В нашей программе:
- Залив Большой Ковш и драккары
- Бастион Панцерлакс и башня «Толстая Катерина»
- Выборгский замок и Ратушная площадь
- Чёртов дом и усадьба бюргера
- Рыночная площадь и сам рынок
- Часовая башня и рыцарский дом
И многое другое!
Парк на берегу бухты
После обеда приедем в скальный парк Монрепо, где вы насладитесь видами карельской природы, послушаете о месте и побудете наедине с собой во время свободной прогулки.
Примерный тайминг экскурсии
Дорога в одну сторону — 2,5 часа
Экскурсия в Выборге — 4 часа
Парк Монрепо — 2,5 часа
Организационные детали
- Вы поедете пассажиром на мотоцикле Harley Davidson или Honda.
- Мотоциклетный шлем выдаём, дополнительную защиту — по запросу.
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 12 лет
- Дополнительно оплачивается: билет в Выборгский замок (посещение по желанию) — 200 ₽/чел., входной билет в парк — входной 300 ₽/чел., обед — 1000-1200 ₽/чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- С ноября по апрель экскурсия проходит на комфортном автомобиле, цена указана за один мотоцикл или один автомобиль для 2 пассажиров
Ответы на вопросы
Добрый день! Меня зовут Андрей. Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном
Роман
17 авг 2025
Огромное спасибо Андрею за экскурсионный Мотовояж в Выборг и по самому Выборгу.
В Питере в гостях из Северска, Томской области.
Учитывая, что мне 53 г и на мотоцикле я ехал впервые, то
А
Анастасия
6 авг 2024
Очень круто! Я в восторге! это была моя первая в жизни мотопрогулка, о которой я нисколько не пожалела! Григорий, спасибо большое за классное времяпровождения 👍
е
елена
27 июн 2024
крутое путешествие!
неординарная подача, даже если не хочешь, всё-равно информация запоминается))
аккуратное вождение! на скоростной трассе шли быстро, но приоритет - комфорт туриста.
однозначно рекомендую это незабываемое путешествие!
