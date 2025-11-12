Всего пара часов пути — и вы окажетесь в очаровательном Выборге с его узкими улочками и древними постройками. Погуляете по парку Монрепо и историческому центру, увидите самый старый каменный дом в стране и рассмотрите город с высоты башен. В Петербург вы вернётесь с яркими впечатлениями и приятными воспоминаниями.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

7:30 — посадка и отправление от Казанского собора или ст. м. «Чёрная речка» (в 8:00).

10:15–12:15 — парк Монрепо

Здесь — остров-некрополь Людвигштайн, статуя Вяйнемёйнена, живописные скалы и пещеры.

12:30–13:00 — экскурсия по Выборгу

Выборгский замок — памятник западноевропейского средневекового военного зодчества

Ратуша — историческое здание в центре города

13:00–13:45 — усадьба бюргера

Старинные дома в самом сердце Выборга.

14:00–14:45 — обед в ресторане (по желанию)

14:45–16:15 — продолжение экскурсии по Выборгу

Круглая башня — уцелевшая часть Рогатой крепости 16 века

Часовая башня — она перестраивалась несколько раз, но сохранила очарование прошлого

Дом горожанина — самый старый жилой дом в России

16:15–18:00 — свободное время

Можете заглянуть в Лавку вкусностей или Музей шоколада, где хранятся шоколадные макеты выборгских зданий. Или просто погулять в своём темпе.

20:00–20:30 — отправление в Санкт-Петербург

Время в пути — около 2 часов.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автобусе. Посадка свободная

Поездка будет интересна взрослым и детям от 3 лет

Мы оставляем за собой право менять порядок и время посещения объектов

Точные время, место подачи и номер автобуса, а также контакты гида мы сообщим по смс накануне поездки с 19:00 до 21:00

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы: