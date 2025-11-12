Всего пара часов пути — и вы окажетесь в очаровательном Выборге с его узкими улочками и древними постройками.
Погуляете по парку Монрепо и историческому центру, увидите самый старый каменный дом в стране и рассмотрите город с высоты башен. В Петербург вы вернётесь с яркими впечатлениями и приятными воспоминаниями.
Описание экскурсии
7:30 — посадка и отправление от Казанского собора или ст. м. «Чёрная речка» (в 8:00).
10:15–12:15 — парк Монрепо
Здесь — остров-некрополь Людвигштайн, статуя Вяйнемёйнена, живописные скалы и пещеры.
12:30–13:00 — экскурсия по Выборгу
- Выборгский замок — памятник западноевропейского средневекового военного зодчества
- Ратуша — историческое здание в центре города
13:00–13:45 — усадьба бюргера
Старинные дома в самом сердце Выборга.
14:00–14:45 — обед в ресторане (по желанию)
14:45–16:15 — продолжение экскурсии по Выборгу
- Круглая башня — уцелевшая часть Рогатой крепости 16 века
- Часовая башня — она перестраивалась несколько раз, но сохранила очарование прошлого
- Дом горожанина — самый старый жилой дом в России
16:15–18:00 — свободное время
Можете заглянуть в Лавку вкусностей или Музей шоколада, где хранятся шоколадные макеты выборгских зданий. Или просто погулять в своём темпе.
20:00–20:30 — отправление в Санкт-Петербург
Время в пути — около 2 часов.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе. Посадка свободная
- Поездка будет интересна взрослым и детям от 3 лет
- Мы оставляем за собой право менять порядок и время посещения объектов
- Точные время, место подачи и номер автобуса, а также контакты гида мы сообщим по смс накануне поездки с 19:00 до 21:00
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билеты в парк Монрепо: взрослые — 400 ₽ за чел., пенсионеры и дети от 16 до 18 лет — 200 ₽ за чел., дети до 16 лет — бесплатно
- По желанию: обед — от 850 ₽ за чел., Музей шоколада — от 150 до 500 ₽ за чел. (в зависимости от количества человек в группе)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2350 ₽
|Дети до 7 лет
|2300 ₽
|Пенсионеры
|2300 ₽
|Школьники
|2300 ₽
|Студенты
|2300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чёрная речка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1107 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Лариса
12 ноя 2025
Поездка очень понравилось. Харизматичный гид Герман с большим интересом рассказывал о Выборге. Большое Вам спасибо.
Елена
23 окт 2025
Плохая организация поездки компании Трипстер.
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Нам жаль, что у вас сложилось негативное впечатление об организации поездки. Пожалуйста, свяжитесь с нами и уточните, что именно пошло не так — мы обязательно разберёмся и постараемся исправить ситуацию.
Е
Елена
12 окт 2025
Ожидали более содержательной и увлекательной экскурсии. Гид не постарался чтобы мы влюбились в г. Выборг и захотели еще вернуться. В парке Монрепо были предоставлены сами себе,было бы лучше если группу передали гиду из парка.
Елена
Ответ организатора:
Добрый день! Нам очень жаль, что вам не понравился рассказ от нашего гида, однако рады подметить, что наши профессиональные экскурсоводы
Марина
9 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Все хорошо организовано
А
Александра
8 окт 2025
Все было супер,
Вернулись даже раньше обещанного.
Город очень понравился, обед берите обязательно, очень упрощает жизнь и он вкусный! Парк Монрепо тоже оставил приятные впечатления. В общем, рекомендую.
М
Майя
8 окт 2025
Все прошло прекрасно!!!
м
марина
20 сен 2025
Надеюсь, наш гид хорошо знает материал, но донести его до экскурсантов не смог. Почему у него не было громкоговорителя? Группа из 50 человек. Ждем когда все подтянутся. а потом он пытается перекричать шум улицы и ветра… В таких условиях ждать интересного рассказа глупо.
Елена
Ответ организатора:
Добрый день! Нам жаль, что произошла такая ситуация, мы примем меры по улучшению качества наших экскурсий! Благодарим вас за обратную связь - сделаем всё возможное, чтобы совершенствоваться. Хорошего вам дня
оксана
17 сен 2025
Все было органезовано на уровне, жалко что от средневекового Выборга осталось мало что посмотреть, да и остальные исторические улицы требуют большего ремонта
Оля
14 сен 2025
Во первых немного запутали с местом встречи,организатор написал один адрес,экскурсовод другой.
Почему экскурсовод на улице проводит экскурсии без микрофона?
И он всегда бежал,соответственно мы за ним.
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо, что рассказали о своём опыте. Нам очень жаль, что начало экскурсии оказалось таким суматошным: разные адреса встречи и отсутствие
Ирина
11 сен 2025
Очень интересно прошел день, экскурсовод и
Грамотно ознакомил с историей, показал несколько средневековых зданий, а какая прогулка по парку Монрепо, просто супер)
Н
Нина
11 сен 2025
Неразумно составлен маршрут, на парк Монрепо отведено 2 часа, из которых 15 ушло на покупку билетов. Есть потрясающий фильм о Выборге, ничего из того, что было в фильме мы не увидели. Лексикон гида Александра Кузьмина был ниже среднего, кресло пассажира в автобусе было сломано. Гид работал без микрофона, не обладая громким голосом, не ждал отстающих экскурсантов. Мы ожидали гораздо большего
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо, что поделились своим мнением. Нам жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Мы внимательно относимся к каждому отзыву, чтобы
Арина
6 сен 2025
нашим экскурсоводом был Герман, приятный мужчина. экскурсия насыщенная, давали время погулять без группы два часа, в это время можно походить по сувенирным лавкам, покушать и побольше пофоткаться. экскурсия не нудная,
М
Мартынова
4 сен 2025
Все было замечательно)
Юлия
1 сен 2025
Особенно хорош парк!
V
Veronika
30 авг 2025
Отличная экскурсия! Хорошо просчитано свободное время, успели и погулять в парке и обойти весь старый город! Спасибо Алисе!
