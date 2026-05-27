Представьте: солнечный день, лёгкий морской бриз, сверкающая водная гладь Финского залива, и вы — на борту метеора, несущегося навстречу грандиозному Нижнему парку Петергофа! Вы узнаете об истории создания фонтанов, петровских замыслах и гениальных инженерах, которые смогли их воплотить без электричества.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 11 800 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Переправа на метеоре. Вы выберете место у окна или на открытой палубе, где вдохнёте свежий морской воздух. По мере удаления от причала городские пейзажи сменятся водными просторами, а впереди появятся очертания парка и Большого дворца.

Большой каскад. Фонтанный комплекс украшен скульптурами, гротами и масками. Сотни струй создают игру света и тени, воздух наполняют мелкие брызги. В центре композиции — «Самсон, раздирающий пасть льва» — символ победы России в Северной войне.

Фонтаны-шутихи. По аллеям парка гид приведёт вас к «Дубку» и «Римским фонтанам». Они удивляют (особенно детей), внезапно обрызгивая струями воды.

Малые каскады и отдельные фонтаны. Вы увидите «Золотую гору», «Шахматную гору», «Адама», «Еву», «Нептуна» и другие. Каждый из них имеет свою историю, композицию и значение в общем ансамбле.

Скульптуры и павильоны — расположенные между фонтанами они добавляют парку изысканности и завершённости.

Вы узнаете:

о секретах фонтанной системы, которая работает за счёт естественного напора воды

жизни царской семьи в летнем дворце: балах, приёмах и повседневном быте

героизме и самоотверженности людей, которые воссоздали Петергоф после оккупации

Организационные детали

Ориентировочный тайминг: дорога — ~1 ч в одну сторону, экскурсия по парку — ~2,5 ч

В стоимость не входят: билеты в Нижний парк (для вас и гида) взрослый — 900–1100 ₽ (будни/выходные), ученический — 650₽ за чел., дети до 14 лет — 150₽ за чел.

По желанию можно посетить Большой дворец (экскурсию проводит музейный гид): взрослый — 1000₽ за чел., учащиеся 14–18 лет — 750₽ за чел., учащиеся 7–14 лет — 250₽ за чел.

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительно заранее приобретаются билеты на метеор, в том числе для гида (стоимость поездки в одну сторону за чел.)

Категория комфорт: взрослый — 2000₽, льготный — 1800₽ детский — 800₽

Категория комфорт у окна: взрослый — 2200₽, льготный — 2000₽, детский — 950₽

Категория бизнес-класс (в носу у окна с панорамным видом): взрослый — 3000₽, детский — 1500 ₽

Детский билет — от 2 до 12 лет включительно.

