Из Санкт-Петербурга в Нижний парк Петергофа (на метеоре)
Увидеть Большой каскад с Самсоном, погулять по аллеям парка и оценить инженерный масштаб
Представьте: солнечный день, лёгкий морской бриз, сверкающая водная гладь Финского залива, и вы — на борту метеора, несущегося навстречу грандиозному Нижнему парку Петергофа! Вы узнаете об истории создания фонтанов, петровских замыслах и гениальных инженерах, которые смогли их воплотить без электричества.
Описание экскурсии
Переправа на метеоре. Вы выберете место у окна или на открытой палубе, где вдохнёте свежий морской воздух. По мере удаления от причала городские пейзажи сменятся водными просторами, а впереди появятся очертания парка и Большого дворца.
Большой каскад. Фонтанный комплекс украшен скульптурами, гротами и масками. Сотни струй создают игру света и тени, воздух наполняют мелкие брызги. В центре композиции — «Самсон, раздирающий пасть льва» — символ победы России в Северной войне.
Фонтаны-шутихи. По аллеям парка гид приведёт вас к «Дубку» и «Римским фонтанам». Они удивляют (особенно детей), внезапно обрызгивая струями воды.
Малые каскады и отдельные фонтаны. Вы увидите «Золотую гору», «Шахматную гору», «Адама», «Еву», «Нептуна» и другие. Каждый из них имеет свою историю, композицию и значение в общем ансамбле.
Скульптуры и павильоны — расположенные между фонтанами они добавляют парку изысканности и завершённости.
Вы узнаете:
о секретах фонтанной системы, которая работает за счёт естественного напора воды
жизни царской семьи в летнем дворце: балах, приёмах и повседневном быте
героизме и самоотверженности людей, которые воссоздали Петергоф после оккупации
Организационные детали
Ориентировочный тайминг: дорога — ~1 ч в одну сторону, экскурсия по парку — ~2,5 ч
В стоимость не входят: билеты в Нижний парк (для вас и гида) взрослый — 900–1100 ₽ (будни/выходные), ученический — 650₽ за чел., дети до 14 лет — 150₽ за чел.
По желанию можно посетить Большой дворец (экскурсию проводит музейный гид): взрослый — 1000₽ за чел., учащиеся 14–18 лет — 750₽ за чел., учащиеся 7–14 лет — 250₽ за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительно заранее приобретаются билеты на метеор, в том числе для гида (стоимость поездки в одну сторону за чел.)
Категория комфорт у окна: взрослый — 2200₽, льготный — 2000₽, детский — 950₽
Категория бизнес-класс (в носу у окна с панорамным видом): взрослый — 3000₽, детский — 1500 ₽
Детский билет — от 2 до 12 лет включительно.
Дополнительные опции
Можем поехать из Санкт-Петербурга на комфортабельном автомобиле (1–6 чел.) — от 15 500₽
Экскурсию можно провести для большего количества участников — до 30 чел. Детали и стоимость — в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У спуска со Львами
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года.
Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
