«Фонтаны в Петергофе не придаток, а главное! Они являются символическим выражением, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа», — писал Бенуа. На прогулке вы рассмотрите их не как украшение, а как основу всего ансамбля. А также узнаете об особенностях водной системы и отличии резиденции от Версаля.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Большой каскад и его скульптурное оформление
- аллегорические статуи и мраморные скамьи с фонтанами «Нимфа» и «Данаида»
- фонтаны «Тритон», «Адам», «Ева», «Китовый», «Пирамида» и «Солнце»
- каскады Львиный и «Шахматная гора»
- фонтаны-шутихи «Водяная дорога» и «Диванчики»
- Римские фонтаны
А ещё узнаете:
- как устроены фонтаны Петергофа и как к ним подаётся вода
- почему ансамбль называют «русским Версалем» и чем он отличается от французского дворца
- какую символику скрывают скульптуры и фонтаны
- как античная мифология связана с оформлением парка
- какие материалы и техники использовали мастера
- какие шутки ждали гостей парка в 18 веке
- как работают «сюрпризные» фонтаны
Ориентировочный тайминг
13:30 — выезд из Санкт-Петербурга, трассовая экскурсия
15:00 — прогулка с экскурсоводом по Нижнему парку
16:30 — свободное время
17:30–18:45 — возвращение в город
Организационные детали
- Входные билеты в парк и трассовая экскурсия включены в стоимость
- Для подтверждения льготной категории понадобятся ученический билет и паспорт
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3500 ₽
|Дети до 7 лет
|1400 ₽
|Школьники
|2800 ₽
|Студенты
|3100 ₽
|Льготники
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 379 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Из Санкт-Петербурга в Петергоф - к фонтанам Нижнего парка»
Групповая
Из Санкт-Петербурга в Петергоф и Кронштадт: 2 города за 1 день
Однодневный автобусный тур к двум символам петровской эпохи - царской резиденции и городу-крепости
Начало: На Площади Островского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2800 ₽ за человека
-
20%
Групповая
Петергоф, фонтаны Нижнего парка: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться в деталях с главным украшением самого посещаемого музея-заповедника России
Начало: От Казанского собора
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2040 ₽
2550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
К фонтанам Петергофа - на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Отправляйтесь в Петергоф на автомобиле премиум-класса с личным гидом. Узнайте историю дворцов и парков, прогуляйтесь по аллеям и сделайте незабываемые снимки
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
14%
Индивидуальная
до 4 чел.
В Петергоф к фонтанам и паркам на автомобиле с профессиональным гидом
Начало: Невский проспект, 35 (СТ.М. Гостиный двор)
Расписание: Ежедневно по запросу.
13 500 ₽
15 700 ₽ за всё до 4 чел.
3500 ₽ за человека