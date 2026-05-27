Из Санкт-Петербурга в Петергоф - к фонтанам Нижнего парка

Разобраться в инженерном замысле, символике скульптур и придворных забавах 18 века
«Фонтаны в Петергофе не придаток, а главное! Они являются символическим выражением, тучей брызг того моря, которое плещется у берегов Петергофа», — писал Бенуа. На прогулке вы рассмотрите их не как украшение, а как основу всего ансамбля. А также узнаете об особенностях водной системы и отличии резиденции от Версаля.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Большой каскад и его скульптурное оформление
  • аллегорические статуи и мраморные скамьи с фонтанами «Нимфа» и «Данаида»
  • фонтаны «Тритон», «Адам», «Ева», «Китовый», «Пирамида» и «Солнце»
  • каскады Львиный и «Шахматная гора»
  • фонтаны-шутихи «Водяная дорога» и «Диванчики»
  • Римские фонтаны

А ещё узнаете:

  • как устроены фонтаны Петергофа и как к ним подаётся вода
  • почему ансамбль называют «русским Версалем» и чем он отличается от французского дворца
  • какую символику скрывают скульптуры и фонтаны
  • как античная мифология связана с оформлением парка
  • какие материалы и техники использовали мастера
  • какие шутки ждали гостей парка в 18 веке
  • как работают «сюрпризные» фонтаны

Ориентировочный тайминг

13:30 — выезд из Санкт-Петербурга, трассовая экскурсия
15:00 — прогулка с экскурсоводом по Нижнему парку
16:30 — свободное время
17:30–18:45 — возвращение в город

Организационные детали

  • Входные билеты в парк и трассовая экскурсия включены в стоимость
  • Для подтверждения льготной категории понадобятся ученический билет и паспорт
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 13:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3500 ₽
Дети до 7 лет1400 ₽
Школьники2800 ₽
Студенты3100 ₽
Льготники3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:30
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 379 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
Кроме того, с нами вы сможете побывать в таких жемчужинах русской истории и культуры, как Псков, Великий Новгород, Валаамский монастырь, города Золотого Кольца и на острове Соловки. И даже в Беларуси!

