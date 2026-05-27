Фонтаны — гордость парадной резиденции в Петергофе.
При Петре I их были единицы, сейчас — больше 150! В Нижнем парке вы осмотрите самые интересные: Большой каскад, «Самсон», Римские и многие другие фонтаны.
И конечно, увидите изюминку комплекса — шутихи, придуманные императором как мочильные забавы над гостями.
Описание экскурсии
Дорога в Петергоф на автобусе (1–1,5 ч)
Экскурсия по Нижнему парку с сотрудником музея (1,5 ч)
Мировую славу Петергофу принесли дворцы, парки и, прежде всего, каскады, фонтаны, скульптуры, не имеющие аналогов. Вы узнаете историю этого места и глубинный смысл композиций. А также увидите основные достопримечательности:
- Большой дворец, который высится над главной террасой
- Большой каскад, сверкающий позолотой и серебром струй
- фонтаны «Самсон», «Шахматная гора», «Пирамида», «Солнце», «Адам», «Ева», Римские фонтаны
- шутихи «Зонтик», «Скамейки», «Водяная дорога»
Свободное время (1–1,5 ч)
Нижний парк знаменит и другой архитектурой. Самостоятельно можно заглянуть в Екатерининский корпус, павильон «Эрмитаж», малый дворец — Монплезир или Марли.
Возвращение в Петербург на метеоре (35–40 мин)
За бортом проплывут небоскрёб «Лахта-центр», Западный скоростной диаметр, футбольный стадион «Газпром Арена».
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер (автобус + метеор) и билет в Нижний парк
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворцы и павильоны, обед (опционально)
- На борту метеора — эргономичные кресла, санузел, бар. Места определяются автоматически в момент оплаты (могут быть не рядом)
- При непогоде рейс могут отменить. В этом случае мы предложим вернуться на автобусе и уменьшим стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5900 ₽
|Дети до 15 лет
|4700 ₽
|Пенсионеры
|5550 ₽
|Студенты
|5550 ₽
|Иностранцы
|7900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Санкт-Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роза — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 14364 туристов
Наша команда профессионалов предлагает увлекательные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам. К вашим услугам опытные, увлечённые своим делом гиды и современные комфортабельные автобусы. До встречи!
