Фонтаны — гордость парадной резиденции в Петергофе. При Петре I их были единицы, сейчас — больше 150! В Нижнем парке вы осмотрите самые интересные: Большой каскад, «Самсон», Римские и многие другие фонтаны. И конечно, увидите изюминку комплекса — шутихи, придуманные императором как мочильные забавы над гостями.

Дорога в Петергоф на автобусе (1–1,5 ч)

Экскурсия по Нижнему парку с сотрудником музея (1,5 ч)

Мировую славу Петергофу принесли дворцы, парки и, прежде всего, каскады, фонтаны, скульптуры, не имеющие аналогов. Вы узнаете историю этого места и глубинный смысл композиций. А также увидите основные достопримечательности:

Большой дворец, который высится над главной террасой

Большой каскад, сверкающий позолотой и серебром струй

фонтаны «Самсон», «Шахматная гора», «Пирамида», «Солнце», «Адам», «Ева», Римские фонтаны

шутихи «Зонтик», «Скамейки», «Водяная дорога»

Свободное время (1–1,5 ч)

Нижний парк знаменит и другой архитектурой. Самостоятельно можно заглянуть в Екатерининский корпус, павильон «Эрмитаж», малый дворец — Монплезир или Марли.

Возвращение в Петербург на метеоре (35–40 мин)

За бортом проплывут небоскрёб «Лахта-центр», Западный скоростной диаметр, футбольный стадион «Газпром Арена».

