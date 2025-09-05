Мои заказы

Групповые в Петергоф – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Групповые в Петергоф» в Санкт-Петербурге, цены от 1990 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
На автобусе
6 часов
33 отзыва
Групповая
Фонтаны Петергофа: автобусная экскурсия из Петербурга
Познакомиться с главным украшением Нижнего парка и узнать историю петровской резиденции
Начало: М. Площадь Восстания
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
7 сен в 12:00
2700 ₽ за человека
Парк и фонтаны Петергофа (всё включено)
На автобусе
5 часов
2 отзыва
Групповая
Парк и фонтаны Петергофа (всё включено)
Отправиться из Петербурга в пригород, не уступающий по красоте Версалю
Начало: Возле метро «Гостиный двор»
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
7 сен в 11:30
3200 ₽ за человека
Дворцы и фонтаны: Царское Село и Петергоф за 1 день
На автобусе
10 часов
-
45%
48 отзывов
Групповая
Дворцы и фонтаны: Царское Село и Петергоф за 1 день
Погрузиться в атмосферу царской эпохи и погулять по легендарным резиденциям (из Петербурга)
Начало: На Казанской площади
Завтра в 09:00
7 сен в 09:00
1990 ₽3618 ₽ за человека
К фонтанам Петергофа - с ветерком на метеоре
На метеоре
5 часов
1 отзыв
Водная прогулка
К фонтанам Петергофа - с ветерком на метеоре
Поездка по Неве и Финскому заливу + насыщенная прогулка по Нижнему парку
Начало: У причала в Петербурге
Расписание: в будние дни в 11:00, 12:30, 14:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:30 и 15:00
Завтра в 11:00
7 сен в 11:00
4000 ₽ за человека
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа
На автобусе
10 часов
Групповая
до 18 чел.
Город-крепость Кронштадт и Нижний парк Петергофа
Посетить два города-памятника петровской эпохи и понять замысел императора
Начало: У Михайловского театра
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
7 сен в 09:00
2990 ₽ за человека

