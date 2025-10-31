Поединок ещё со времён античности был методом решения споров между свободными людьми привилегированных классов.
На примере представленных на выставке экспонатов попытаемся разобраться в эволюции традиции на территории Западной Европы, её появлении в России 17 века. И вспомним наиболее яркие поединки, вошедшие в историю русской культуры.
Описание экскурсии
В Николаевском зале Зимнего дворца вас ждут 400 экспонатов, среди которых представлено всё разнообразие дуэльного оружия — как холодного, так и огнестрельного. Шпаги, пистолеты, шлемы и доспехи — и не только.
И конечно, мы обсудим:
- Кто из наследников русского престола чуть было не стал участником дуэли
- Почему на лицах офицеров немецкой армии вплоть до середины 20 века часто можно было видеть шрамы
- Какие причины вызова на дуэль были самыми распространёнными от эпохи к эпохе
- Возможен ли вызов на дуэль за… порцию мороженого
И многое другое!
Организационные детали
- Вам нужно самостоятельно купить входные билеты в Эрмитаж на время начала экскурсии. Билет для гида не нужен. Вы можете приобрести билеты на официальном сайте Эрмитажа
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В главном здании Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1636 туристов
Я не совсем обычный гид. Для меня проведение экскурсий — это, прежде всего, встреча с единомышленниками, интересующимися вопросами истории. Широкий кругозор, увлечённость, постоянный поиск новой информации по уже известным вопросам, незацикленность на одной теме, взгляд на исторический факт или событие как на совокупность многомерных слоёв общественной и культурной жизни — вот мой творческий метод разработки экскурсий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Натали
31 окт 2025
Очень интересно, подробно. Мои дети образованы, но уже "испорчены" гаджетами, но вышли довольные и даже размещая, пишут комментарии по экскурсии. Спасибо.
И
Ирина
1 авг 2025
Благодарим Михаила за экскурсию по выставке. Было рассказано столько интересных историй, связанных не только с экспонатами выставки, но и о судьбах их владельцев, событиях в которых они принимали участие. Нам понравилось. Рекомендуем
