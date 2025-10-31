Поединок ещё со времён античности был методом решения споров между свободными людьми привилегированных классов. На примере представленных на выставке экспонатов попытаемся разобраться в эволюции традиции на территории Западной Европы, её появлении в России 17 века. И вспомним наиболее яркие поединки, вошедшие в историю русской культуры.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

В Николаевском зале Зимнего дворца вас ждут 400 экспонатов, среди которых представлено всё разнообразие дуэльного оружия — как холодного, так и огнестрельного. Шпаги, пистолеты, шлемы и доспехи — и не только.

И конечно, мы обсудим:

Кто из наследников русского престола чуть было не стал участником дуэли

Почему на лицах офицеров немецкой армии вплоть до середины 20 века часто можно было видеть шрамы

Какие причины вызова на дуэль были самыми распространёнными от эпохи к эпохе

Возможен ли вызов на дуэль за… порцию мороженого

И многое другое!

Организационные детали