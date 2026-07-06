Разведение мостов — одно из самых красивых событий летнего Петербурга. Предлагаем увидеть его без толпы — в своей уютной компании.
Вы пройдёте по рукавам Невской дельты и Неве, полюбуетесь ночными панорамами города и встретите момент, когда над водой поднимутся знаменитые петербургские мосты.
Вы пройдёте по рукавам Невской дельты и Неве, полюбуетесь ночными панорамами города и встретите момент, когда над водой поднимутся знаменитые петербургские мосты.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по Карповке, Малой Невке, Ждановке и Малой Неве.
- Выйдете в акваторию Невы, чтобы увидеть главное событие белых ночей — развод мостов.
- Затем маршрут продолжится по Большой Невке, после чего мы вернёмся к месту отправления.
Организационные детали
- На борту есть открытая палуба и крытый панорамный салон со стеклянными окнами и крышей, имеются спассредства.
- На теплоходе работает аудиогид на русском языке. Можно включить любимую музыку.
- С вами будут опытные капитан и экипаж.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 58840 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «К разводным мостам Петербурга на теплоходе «Афродита»»
Групповая
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Пройти по Неве под мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова, 32
Расписание: ежедневно в 23:45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
1350 ₽ за человека
-
25%
Аудиогид
Ночной Петербург - по каналам центра города к Дворцовому и Троицкому мостам
Пройти по каналам в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под фоновую музыку
Начало: На набережной реки Фонтанки, 71
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2325 ₽
3100 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Ночной Петербург - на автобусе и теплоходе
Главные достопримечательности + развод мостов с борта катера
Начало: На Невском проспекте
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 22:00
Сегодня в 22:00
8 июл в 22:00
2500 ₽ за человека
Групповая
К разводным мостам - на ночном теплоходе
Увидеть Петербург в вечерней подсветке, а также его главное «шоу» на воде под рассказы аудиогида
Начало: Адмиралтейская набережная 8
Расписание: ежедневно в 23:30
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2000 ₽ за человека
-5%
до 18 июля
от 34 675 ₽ за экскурсию