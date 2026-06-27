Развод мостов — визитная карточка ночного Санкт-Петербурга и событие, которое хотя бы раз должен увидеть каждый гость города. На теплоходе вы отправитесь по историческому центру, выйдете в акваторию Невы и окажетесь в самом сердце ночного представления, когда гигантские пролёты мостов поднимаются над рекой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погодных условий и уровня воды.

По решению администрации города мосты могут не разводить, что не является причиной отмены или переноса рейса.

На нашем маршруте:

Крейсер «Аврора» — легендарный корабль, один из символов Санкт-Петербурга

— легендарный корабль, один из символов Санкт-Петербурга Петропавловская крепость — место основания города

— место основания города Стрелка Васильевского острова — величественный архитектурный ансамбль с видом на широкую акваторию Невы

— величественный архитектурный ансамбль с видом на широкую акваторию Невы Эрмитаж и Зимний дворец — парадный фасад главной царской резиденции

— парадный фасад главной царской резиденции Кунсткамера — первый музей России

— первый музей России Адмиралтейство — один из символов имперского Петербурга со знаменитым корабликом на шпиле

— один из символов имперского Петербурга со знаменитым корабликом на шпиле Исаакиевский собор — грандиозный памятник архитектуры

— грандиозный памятник архитектуры Аничков мост со знаменитыми скульптурами

со знаменитыми скульптурами Михайловский замок и Чижик-Пыжик — достопримечательности исторического центра

— достопримечательности исторического центра Большой драматический театр (БДТ) — один из главных театров города

Главным событием прогулки станет выход в центральную акваторию Невы, и вы увидите, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты.

Организационные детали

Посадка начинается за 10–15 минут до отправления рейса

Для посадки на борт покажите билет с QR-кодом, который придёт после оплаты

Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида — на борту будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)

О наших теплоходах

На маршруте работают теплоходы вместимостью от 50 до 100 пассажиров. Рассадка свободная

Судна оборудованы открытой палубой и тёплым панорамным салоном со стеклянными окнами

В высокий сезон возможна небольшая задержка отправления из-за интенсивного движения на воде

Правила на борту