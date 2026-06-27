Развод мостов — визитная карточка ночного Санкт-Петербурга и событие, которое хотя бы раз должен увидеть каждый гость города.
На теплоходе вы отправитесь по историческому центру, выйдете в акваторию Невы и окажетесь в самом сердце ночного представления, когда гигантские пролёты мостов поднимаются над рекой.
На теплоходе вы отправитесь по историческому центру, выйдете в акваторию Невы и окажетесь в самом сердце ночного представления, когда гигантские пролёты мостов поднимаются над рекой.
Описание экскурсии
Маршрут прогулки может меняться в зависимости от погодных условий и уровня воды.
По решению администрации города мосты могут не разводить, что не является причиной отмены или переноса рейса.
На нашем маршруте:
- Крейсер «Аврора» — легендарный корабль, один из символов Санкт-Петербурга
- Петропавловская крепость — место основания города
- Стрелка Васильевского острова — величественный архитектурный ансамбль с видом на широкую акваторию Невы
- Эрмитаж и Зимний дворец — парадный фасад главной царской резиденции
- Кунсткамера — первый музей России
- Адмиралтейство — один из символов имперского Петербурга со знаменитым корабликом на шпиле
- Исаакиевский собор — грандиозный памятник архитектуры
- Аничков мост со знаменитыми скульптурами
- Михайловский замок и Чижик-Пыжик — достопримечательности исторического центра
- Большой драматический театр (БДТ) — один из главных театров города
Главным событием прогулки станет выход в центральную акваторию Невы, и вы увидите, как разводятся Дворцовый и Троицкий мосты.
Организационные детали
- Посадка начинается за 10–15 минут до отправления рейса
- Для посадки на борт покажите билет с QR-кодом, который придёт после оплаты
- Теплоходная прогулка не предполагает сопровождения гида — на борту будет транслироваться аудиогид на русском языке (без наушников)
О наших теплоходах
- На маршруте работают теплоходы вместимостью от 50 до 100 пассажиров. Рассадка свободная
- Судна оборудованы открытой палубой и тёплым панорамным салоном со стеклянными окнами
- В высокий сезон возможна небольшая задержка отправления из-за интенсивного движения на воде
Правила на борту
- Не допускаются пассажиры в состоянии алкогольного или иного опьянения
- Проносить собственные еду и напитки на теплоход нельзя
- Питомцы на борт не допускаются
ежедневно в 00:00
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Льготный
|1170 ₽
|Детский до 3 лет
|9 ₽
|Детский до 12 лет
|1170 ₽
|Стандартный
|1350 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Сенная»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 65 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теплоход СПб — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
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Провёл экскурсии для 58511 туристов
Я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим программы для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
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