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Карельская сага: в Карелию из Петербурга на один день

Перенестись в завораживающий мир скал, шхер, реликтовых сосновых лесов, туда, где плещется голубоглазая Ладога, и где на камнях растут деревья - к водопадам и ладожским шхерам. Познакомится с культурой коренных народов. Исследовать горный парк Рускеала. Полакомится традиционный сливочным супом с лососем и карельскими калитками.
5
1 отзыв
Карельская сага: в Карелию из Петербурга на один день
Карельская сага: в Карелию из Петербурга на один день
Карельская сага: в Карелию из Петербурга на один день
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Приглашение в Карелию

Мы рады пригласить вас в удивительную Карелию, где Кудесник по имени Природа создал настоящую СКАЗКУ. Здесь, на этом волшебном полотне, откроется суровый и необыкновенный мир севера во всем его великолепии.

Природа Карелии

Вы сможете насладиться:

  • Шлифованными гладкими скалами-бараньими лбами, покрытыми белым мхом;
  • Маленькими озерами-ламбушками;
  • Пенящимся водопадом Ахинкоски.

Приключения на высоте

Поднимитесь на гору Паасо, где когда-то располагалось городище древних карел. С высоты открываются потрясающие виды, от которых захватывает дух.

Тайны Рускеальского мраморного карьера

После этого вы посетите Рускеальский мраморный карьер, где узнаете секреты горных мастеров и о том, как из карельского камня создавалась столица Российской империи.

Путешествие по Ладожским шхерам

Если погода будет благоприятной, нас ждет захватывающая поездка по Ладожским шхерам. На катере мы высадимся на необитаемых островах, пройдемся по извилистым скальным тропинкам, а если повезет с солнечной погодой, то увидим купола Валаамского храма.

Сортавала – сердце Северного Приладожья

Мы также совершим прогулку по главному городу Северного Приладожья – Сортавала. Здесь вы сможете полюбоваться постройками в стиле Северный модерн, посетить легендарное кафе в доме бургомистра Берга, а также попробовать уху «лохикейто» и чай с морошковым вареньем, дополненный ароматной веточкой можжевельника.

Эта поездка подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть красоту Карелии во всей ее полноте!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Средневековая крепость Корела 14 века
  • Город Сортавала
  • Город Лахденпохья
  • Городище Паасо
  • Водопады Ахинкоски, пороги реки Тохмайоки
  • Горный парк Рускеала
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты и активности в парке Рускеала
  • Гора Паасо (взрослый - 400 руб. /чел, детский (0-18) - 300 руб. /чел.
  • Рускеала (взрослый - 600 руб. /чел., пенсионный (60+), студенческий - 400 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Длина маршрута - 700 км, продолжительность экскурсии - примерно 15 часов
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • В цену экскурсии включено:
  • Транспортное обслуживание и сопровождение гида на всем маршруте. Осмотр объектов проводится самостоятельно
  • В цену экскурсии не включены:
  • Питание, входные билеты и опциональные активности в парке Рускеала
  • Цены на входные билеты:
  • Гора Паасо - 400 руб. /взрослого, 300 руб. /дети до 18 лет
  • Долина Водопадов - посещение водопадов бесплатно, но если вы хотите зайти на эко-тропу (подвесные мосты над водопадами), то 800 руб. /взрослого, 700 руб. /ребенка 7-16 лет, студента очной формы обучения и пенсионера
  • Рускеала - 600 руб. /взрослого, 400 руб. /участника старше 60 лет и студента развлечения в парке (по желанию): аренда лодки (вместимость 4 человека) - 1200 руб. /40 мин. зип-лайн - 2000 руб. /чел. квадроцикл - 6000 руб. /2 чел
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
К
16 апр 2025
Спасибо огромное гиду Ирине, было невероятно интересно и красиво!

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