Перенестись в завораживающий мир скал, шхер, реликтовых сосновых лесов, туда, где плещется голубоглазая Ладога, и где на камнях растут деревья - к водопадам и ладожским шхерам. Познакомится с культурой коренных народов. Исследовать горный парк Рускеала. Полакомится традиционный сливочным супом с лососем и карельскими калитками.

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Описание экскурсии

Приглашение в Карелию

Мы рады пригласить вас в удивительную Карелию, где Кудесник по имени Природа создал настоящую СКАЗКУ. Здесь, на этом волшебном полотне, откроется суровый и необыкновенный мир севера во всем его великолепии.

Природа Карелии

Вы сможете насладиться:

Шлифованными гладкими скалами-бараньими лбами, покрытыми белым мхом;

Маленькими озерами-ламбушками;

Пенящимся водопадом Ахинкоски.

Приключения на высоте

Поднимитесь на гору Паасо, где когда-то располагалось городище древних карел. С высоты открываются потрясающие виды, от которых захватывает дух.

Тайны Рускеальского мраморного карьера

После этого вы посетите Рускеальский мраморный карьер, где узнаете секреты горных мастеров и о том, как из карельского камня создавалась столица Российской империи.

Путешествие по Ладожским шхерам

Если погода будет благоприятной, нас ждет захватывающая поездка по Ладожским шхерам. На катере мы высадимся на необитаемых островах, пройдемся по извилистым скальным тропинкам, а если повезет с солнечной погодой, то увидим купола Валаамского храма.

Сортавала – сердце Северного Приладожья

Мы также совершим прогулку по главному городу Северного Приладожья – Сортавала. Здесь вы сможете полюбоваться постройками в стиле Северный модерн, посетить легендарное кафе в доме бургомистра Берга, а также попробовать уху «лохикейто» и чай с морошковым вареньем, дополненный ароматной веточкой можжевельника.

Эта поездка подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть красоту Карелии во всей ее полноте!