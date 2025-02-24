Комарово: аудиопрогулка по Лесной стороне

Побывать в уютном посёлке на берегу залива и узнать, почему он так притягивал творческих людей
Комарово — особое место на Карельском перешейке.

Здесь находятся старинные дачи, дома писателей Литфонда, «будка» Ахматовой и некрополь, где она похоронена. С помощью приложения на смартфоне вы познакомитесь с историей посёлка. Узнаете о знаменитых деятелях культуры, связанных с ним. Услышите стихи Бродского в авторском исполнении. И полюбуетесь хвойно-морскими пейзажами.
Комарово: аудиопрогулка по Лесной стороне
Комарово: аудиопрогулка по Лесной стороне
Комарово: аудиопрогулка по Лесной стороне
Ближайшие даты:
23
фев24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание аудиогида

  • Вы изучите шутливую карту посёлка
  • Увидите дачи Ахматовой и писателей Литфонда
  • Побываете около восстановленной церкви Святого Духа
  • Услышите истории об Иосифе Бродском, Данииле Гранине, Олеге Каравайчуке и многих других творческих личностях, связанных с Комарово
  • А ещё выясните, по какому дорожному знаку местные жители узнают о приходе весны

Прогулка начнётся у здания железнодорожных касс и закончится у церкви.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет890 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания ж/д касс
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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