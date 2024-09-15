Наш путь лежит в одно из самых престижных дачных мест Петербурга — Курортный район. Вы полюбуетесь красотой природы и насладитесь прохладным морским воздухом с примесью хвои. Узнаете о дореволюционной и послевоенной дачной жизни. Услышите о великих людях, живших и творивших здесь в разное время. И обязательно насладитесь чашечкой кофе с видом на море.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00
Описание экскурсии
- В Сестрорецке вы ощутите курортный шарм на берегу Финского залива. Полюбуетесь зданиями в стиле северного модерна и увидите макет первой в мире подводной лодки. Услышите о судьбе известных людей, живших на этом курорте. И выпьете чашечку кофе, разглядывая прекрасные старинные дачи.
- В Репино погуляем по красивому парку при усадьбе Репина. Мы расскажем вам любопытные подробности о жизни художника и перипетиях его семейной жизни. А затем посетим дачу фрейлины Анны Вырубовой, подруги императрицы Александры Фёдоровны. Сейчас это уютный ресторанчик, где можно выпить ещё одну чашечку кофе с видом на море.
- В Комарово вспомним академиков и писателей, музыкантов и актёров, живших и творивших здесь в разное время. Вы рассмотрите чудом сохранившиеся старые дачи, а также Литориновый уступ — берег древнего моря. И при желании прогуляетесь по эко-тропе до ближайших озёр и водопада (15 мин.).
- В Зеленогорске вы осмотрите старинные особняки, лютеранскую кирху и великолепный храм Казанской иконы Божией Матери.
А ещё вы:
- услышите о Петровской эпохе, о значении Финляндской железной дороги, о первом дачном буме и дачной культуре.
- узнаете, как здесь проводили лето представители творческой интеллигенции — Горький, Чуковский, Мандельштам и другие, не обойдя вниманием и судьбы русских эмигрантов.
- отыщите старинные дореволюционные дачи. И послушаете, за что наши императоры любили «домашнюю заграницу», отправляясь в путешествие сюда по морю и железной дороге.
- найдёте следы финского прошлого.
- побродите по пляжу, наслаждаясь видами и морским воздухом.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на минивэне или микроавтобусе Mercedes Sprinter (в зависимости от количества человек).
- Усадьба «Пенаты» закрыта на реставрацию, поэтому в Репино мы посещаем только парк при усадьбе.
- По согласованию со всей группой мы можем изменить программу в Комарово и увидеть церковь, построенную архитектором Никоновым, подъехать к даче Ахматовой и посетить некрополь, где похоронена она и другие известные люди.
- Экскурсия возможна в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Дополнительные расходы по желанию:
- Перекус и напитки.
- Музейный комплекс в Разливе: стандартный билет — 200 ₽, льготный билет (студенты, пенсионеры) — 100 ₽, дети до 18 лет — бесплатно.
- Краеведческий музей в Комарово — 200 ₽.
- Музей ретроавтомобилей в Зеленогорске: стандартный билет — 450 ₽, детский (с 3 до 12 лет) — 250 ₽, дети до 3 лет — бесплатно.
ежедневно в 10:00 и 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4419 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь
15 сен 2024
Мне очень понравилась экскурсия: хожу по музеям много и часто, а тут захотелось выдохнуть после работы и прогуляться по красивым местам под Петербургом. Тур полностью оправдал мои ожидания: погода -
Н
Наталья
15 сен 2024
Атмосферная поездка, красивая природа, Ирина старалась максимально показать и рассказать. Все понравилось и повезло с погодой!
А
Анна
14 сен 2024
Рекомендую экскурсовода Ирину!!! Любит свой город, любит людей, супер экскурсовод, умеет гармонично донести материал до каждого. Экскурсия прошла на едином дыхании! Спасибо Ирине и организаторам! Вы лучшие!
Ю
Юлия
13 сен 2024
Отлично провела время на экскурсии «Приморский парадиз»! Спасибо гиду Ирине за интересный рассказ, за возможность почувствовать атмосферу дачной жизни Петербурга! Экскурсию рекомендую всем!!
Наталья
13 сен 2024
Хочу поблагодарить нашего гида Ирину за прекрасный и интереснейший день - получился действительно "Приморский Парадиз"! Ирина-профессионал своего дела: увлекательный, живой, структурированный рассказ, прекрасная речь; доброжелательность, чувство юмора, тактичность - с
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