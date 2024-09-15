читать дальше

ней очень легко и комфортно. Благодаря её историям совсем по-новому открылись,"зазвучали" известные мне места. Ведь мы, жители, Петербурга, часто приезжаем в этот удивительный пригород, как правило, только на отдых, из-за природы, не задумываясь об истории этих мест - а она богата и интересна! Сегодня повезло ещё с погодой, и сочетание живописнейших берегов Финского залива, где сосны и дюны, с сохранившимися дачами конца 19-начала 20 веков, которые как сказочные терема, спрятавшиеся в красивом лесу радуют глаз и сердце и хочется сюда возвращаться снова и снова. Рекомендую эту экскурсию! С уважением, Наталья.