Хотелось вам хоть на часок почувствовать себя знатной особой в собственном экипаже и совершить конный моцион по императорскому парку? На прогулке в Павловске вы насладитесь ландшафтными творениями итальянца Гонзаги, дикими пейзажами и стройными аллеями. А гид поделится историями из жизни монарших особ.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы прокатитесь по широким аллеям на экипаже. Гид расскажет об истории Павловского парка, его архитектурных памятниках и скульптурах. На вашем пути:

Придворцовый район , выполненный в регулярном стиле (районами называются разные части парка)

, выполненный в регулярном стиле (районами называются разные части парка) Район Старой Сильвии , больше напоминающий старый лес

, больше напоминающий старый лес Район Парадное Поле, созданный итальянским ландшафтным дизайнером Пьетро Гонзага в пейзажном стиле

Также вы увидите павильоны Вольер, Росси и Молочня, а ещё круги Бренна с оригинальной итальянской скульптурой, которую привёз из Италии в Россию Пётр I.

В живописных местах кучер остановит экипаж, чтобы вы сфотографировались. Ваше желание на этой прогулке — закон!

Организационные детали

Экскурсия начинается в Павловске, куда вам нужно добраться самостоятельно (от Витебского вокзала на электричке — около 40 минут; на автобусе — около часа от метро «Звёздная» / полчаса от метро «Московская»)

Билет в парк оплачивается отдельно: взрослые, студенты, учащиеся старше 16 лет — 200 ₽, пенсионеры, ветераны труда — 100 ₽

Все строения в парке мы осматриваем снаружи

В поездке вас сопровождают гид из нашей команды и кучер

Важно: с собой необходимо взять паспорт!