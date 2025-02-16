Хотелось вам хоть на часок почувствовать себя знатной особой в собственном экипаже и совершить конный моцион по императорскому парку? На прогулке в Павловске вы насладитесь ландшафтными творениями итальянца Гонзаги, дикими пейзажами и стройными аллеями. А гид поделится историями из жизни монарших особ.
Описание экскурсии
Вы прокатитесь по широким аллеям на экипаже. Гид расскажет об истории Павловского парка, его архитектурных памятниках и скульптурах. На вашем пути:
- Придворцовый район, выполненный в регулярном стиле (районами называются разные части парка)
- Район Старой Сильвии, больше напоминающий старый лес
- Район Парадное Поле, созданный итальянским ландшафтным дизайнером Пьетро Гонзага в пейзажном стиле
Также вы увидите павильоны Вольер, Росси и Молочня, а ещё круги Бренна с оригинальной итальянской скульптурой, которую привёз из Италии в Россию Пётр I.
В живописных местах кучер остановит экипаж, чтобы вы сфотографировались. Ваше желание на этой прогулке — закон!
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Павловске, куда вам нужно добраться самостоятельно (от Витебского вокзала на электричке — около 40 минут; на автобусе — около часа от метро «Звёздная» / полчаса от метро «Московская»)
- Билет в парк оплачивается отдельно: взрослые, студенты, учащиеся старше 16 лет — 200 ₽, пенсионеры, ветераны труда — 100 ₽
- Все строения в парке мы осматриваем снаружи
- В поездке вас сопровождают гид из нашей команды и кучер
Важно: с собой необходимо взять паспорт!
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 29 туристов
Привет! Меня зовут Оксана. Работа нашей компании — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!Задать вопрос
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