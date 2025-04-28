Креативная Петроградская на «мини купере»

Изучить атмосферные уголки района: от Музея авангарда и "Ленфильма" до "Камчатки" Виктора Цоя
Бывали много раз в Петербурге и уже посетили все must-visit локации? Предлагаем вам познакомиться с самым буржуазным районом нашего города! Петроградская сторона элегантна, интеллигентна и креативна.

Вы окунётесь в мир авангарда, зайдёте в культурный центр, побываете в знаменитой котельной, где Цой работал кочегаром, и исследуете киностудию «Ленфильм».
5
1 отзыв
Креативная Петроградская на «мини купере»
Креативная Петроградская на «мини купере»
Креативная Петроградская на «мини купере»
Ближайшие даты:
16
мая17
мая18
мая19
мая20
мая23
мая24
мая
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Начнём с Музея петербургского авангарда. Небольшой деревянный дом стал культовым местом для русского авангарда. Здесь часто собирались художники и писатели-футуристы: Казимир Малевич, Павел Филонов, Максим Горький и Алексей Кручёных.

Далее отправимся в новый культурный центр «Левашовский хлебозавод». Вы посетите блокадный мультимедийный мемориал, чтобы почувствовать эмоциональную связь с людьми, которые жили в Ленинграде в военные годы.

Затем погрузимся в мир ленинградского рока! Заедем в бар-музей «Камчатка» — в прошлом котельную, где кочегаром работал Виктор Цой. К слову, самые его популярные песни были написаны здесь. А ещё в котельной не раз выступали Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Сергей Курехин. В баре можно будет выпить кофе или не кофе:)

Завершим экскурсию на старейшей киностудии «Ленфильм». Вы присоединитесь к групповой экскурсии и посетите гараж с машинами из фильмов. В залах второго этажа рассмотрите костюмы из знаменитых кинолент. А также заглянете в съёмочный павильон и узнаете, как работает монтажное оборудование.

На экскурсии вы узнаете:

  • когда и почему Петроградская сторона стала престижной
  • что такое авангард и откуда появилось это направление в искусстве
  • связана ли котельная «Камчатка» с хитом Виктора Цоя
  • что такое «увеселительный сад» и кафешантан и как развлекались на пороге гибели империи
  • какой фильм является самым кассовым за всю историю киностудии «Ленфильм»
  • что ещё из атмосферного посетить в Петроградском районе

Организационные детали

  • Поедем на ярком Мини Купере
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 15 лет
  • На территории киностудии «Ленфильм» у вас будет часовая экскурсия в составе сборной группы (без нашего сопровождения)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • индивидуальная экскурсия в Музее петербургского авангарда — 600 ₽ за чел.
  • посещение киностудии «Ленфильм» — 500 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Профессора Попова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Кваша
28 апр 2025
Очень понравилась экскурсия
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