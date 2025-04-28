Бывали много раз в Петербурге и уже посетили все must-visit локации? Предлагаем вам познакомиться с самым буржуазным районом нашего города! Петроградская сторона элегантна, интеллигентна и креативна. Вы окунётесь в мир авангарда, зайдёте в культурный центр, побываете в знаменитой котельной, где Цой работал кочегаром, и исследуете киностудию «Ленфильм».

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Описание экскурсии

Начнём с Музея петербургского авангарда. Небольшой деревянный дом стал культовым местом для русского авангарда. Здесь часто собирались художники и писатели-футуристы: Казимир Малевич, Павел Филонов, Максим Горький и Алексей Кручёных.

Далее отправимся в новый культурный центр «Левашовский хлебозавод». Вы посетите блокадный мультимедийный мемориал, чтобы почувствовать эмоциональную связь с людьми, которые жили в Ленинграде в военные годы.

Затем погрузимся в мир ленинградского рока! Заедем в бар-музей «Камчатка» — в прошлом котельную, где кочегаром работал Виктор Цой. К слову, самые его популярные песни были написаны здесь. А ещё в котельной не раз выступали Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Сергей Курехин. В баре можно будет выпить кофе или не кофе:)

Завершим экскурсию на старейшей киностудии «Ленфильм». Вы присоединитесь к групповой экскурсии и посетите гараж с машинами из фильмов. В залах второго этажа рассмотрите костюмы из знаменитых кинолент. А также заглянете в съёмочный павильон и узнаете, как работает монтажное оборудование.

На экскурсии вы узнаете:

когда и почему Петроградская сторона стала престижной

что такое авангард и откуда появилось это направление в искусстве

связана ли котельная «Камчатка» с хитом Виктора Цоя

что такое «увеселительный сад» и кафешантан и как развлекались на пороге гибели империи

какой фильм является самым кассовым за всю историю киностудии «Ленфильм»

что ещё из атмосферного посетить в Петроградском районе

Организационные детали

Поедем на ярком Мини Купере

Программа подойдёт взрослым и детям с 15 лет

На территории киностудии «Ленфильм» у вас будет часовая экскурсия в составе сборной группы (без нашего сопровождения)

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы