Вы окунётесь в мир авангарда, зайдёте в культурный центр, побываете в знаменитой котельной, где Цой работал кочегаром, и исследуете киностудию «Ленфильм».
Описание экскурсии
Начнём с Музея петербургского авангарда. Небольшой деревянный дом стал культовым местом для русского авангарда. Здесь часто собирались художники и писатели-футуристы: Казимир Малевич, Павел Филонов, Максим Горький и Алексей Кручёных.
Далее отправимся в новый культурный центр «Левашовский хлебозавод». Вы посетите блокадный мультимедийный мемориал, чтобы почувствовать эмоциональную связь с людьми, которые жили в Ленинграде в военные годы.
Затем погрузимся в мир ленинградского рока! Заедем в бар-музей «Камчатка» — в прошлом котельную, где кочегаром работал Виктор Цой. К слову, самые его популярные песни были написаны здесь. А ещё в котельной не раз выступали Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Сергей Курехин. В баре можно будет выпить кофе или не кофе:)
Завершим экскурсию на старейшей киностудии «Ленфильм». Вы присоединитесь к групповой экскурсии и посетите гараж с машинами из фильмов. В залах второго этажа рассмотрите костюмы из знаменитых кинолент. А также заглянете в съёмочный павильон и узнаете, как работает монтажное оборудование.
На экскурсии вы узнаете:
- когда и почему Петроградская сторона стала престижной
- что такое авангард и откуда появилось это направление в искусстве
- связана ли котельная «Камчатка» с хитом Виктора Цоя
- что такое «увеселительный сад» и кафешантан и как развлекались на пороге гибели империи
- какой фильм является самым кассовым за всю историю киностудии «Ленфильм»
- что ещё из атмосферного посетить в Петроградском районе
Организационные детали
- Поедем на ярком Мини Купере
- Программа подойдёт взрослым и детям с 15 лет
- На территории киностудии «Ленфильм» у вас будет часовая экскурсия в составе сборной группы (без нашего сопровождения)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- индивидуальная экскурсия в Музее петербургского авангарда — 600 ₽ за чел.
- посещение киностудии «Ленфильм» — 500 ₽ за чел.