Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Узнайте, как роскошный Петербург привлекал не только художников и аристократов, но и преступников.



Во время экскурсии вы услышите о самых дерзких аферах, громких кражах музейных шедевров и тайнах легендарных преступников: от Соньки Золотой Ручки до криминальных авторитетов 90-х.



Мы посетим знаковые места, связанные с криминальной историей города, увидим знаменитую тюрьму «Кресты» и разберем, чем отличается мошенничество от бандитизма. 4.6 18 отзывов

Групповая экскурсия Оценка и отзывы 18 отзывов Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-10 человек На чём проводится На автобусе

Описание экскурсии Ах, Петербург, дворцы, соборы, музеи с шедеврами мировой культуры. Роскошь, блеск золота и драгоценностей, морской порт, окно в Европу. Все это имеет изнанку: там, где богатства, всегда есть люди, которые хотят ими завладеть любой ценой, а лучше всего бесплатно. Богачи становятся приманкой для мошенников в лучшем случае, а зачастую и разбойников и бандитов. Мы проведем тонкую между этими понятиями, расскажем об известных мошенниках, о кражах музейных ценностей и узнаем историю тюрьмы «Кресты». Ленька Пантелеев, Сонька Золотая Ручка, братья Гавриленковы, Костя-Могила, Владимир Кумарин (прототип антибиотика из сериала «Бандитский Петербург» — эти личности отчасти романтизированы в кинематографе и в легендах, которые до сих пор ходят в на просторах нашей родины, но такие ли они романтичные, как мы видим в кино и сериалах? Где они жили, какие преступления совершили и чем отличается бандитизм от криминала? В нашей экскурсии мы переплетем прошлое и настоящее, царскую Россию и 90 годы, расскажем историю громких краж из Эрмитажа, выясним, кто такие гопники и что такое ОПГ, кто был «ночным мэром» Санкт-Петербурга и как погиб в 1999 нефтяной король Северо-Запада. Увидим тюрьму «Кресты» и узнаем, какие известные личности в ней содержались и кому удавались побеги. А все секреты мы откроем только на экскурсии. До встречи! ВНИМАНИЕ: тюрьма "Кресты" закрыта для посещения, никакие экскурсии внутри не проводятся! Во время экскурсии нет посещения территории тюремного комплекса!!!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дворцовая площадь

Певчевский мост

Спас-на-Крови

Площадь Искусств

Невский проспект

Дворцовый мост

Сфинксы на Университетской набережной

Благовещенский мост

Николаевский Дворец

Исаакиевский Собор

Смольный Собор

Таврическая улица

Площадь Восстания Что включено Транспортное обслуживание

Услуги гида по программе

Авторская экскурсия, разработанная с нашим участием и очевидцем событий Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? Дворцовая площадь Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов