Узнайте, как роскошный Петербург привлекал не только художников и аристократов, но и преступников.
Во время экскурсии вы услышите о самых дерзких аферах, громких кражах музейных шедевров и тайнах легендарных преступников: от Соньки Золотой Ручки до криминальных авторитетов 90-х.
Мы посетим знаковые места, связанные с криминальной историей города, увидим знаменитую тюрьму «Кресты» и разберем, чем отличается мошенничество от бандитизма.
Описание экскурсииАх, Петербург, дворцы, соборы, музеи с шедеврами мировой культуры. Роскошь, блеск золота и драгоценностей, морской порт, окно в Европу. Все это имеет изнанку: там, где богатства, всегда есть люди, которые хотят ими завладеть любой ценой, а лучше всего бесплатно. Богачи становятся приманкой для мошенников в лучшем случае, а зачастую и разбойников и бандитов. Мы проведем тонкую между этими понятиями, расскажем об известных мошенниках, о кражах музейных ценностей и узнаем историю тюрьмы «Кресты». Ленька Пантелеев, Сонька Золотая Ручка, братья Гавриленковы, Костя-Могила, Владимир Кумарин (прототип антибиотика из сериала «Бандитский Петербург» — эти личности отчасти романтизированы в кинематографе и в легендах, которые до сих пор ходят в на просторах нашей родины, но такие ли они романтичные, как мы видим в кино и сериалах? Где они жили, какие преступления совершили и чем отличается бандитизм от криминала? В нашей экскурсии мы переплетем прошлое и настоящее, царскую Россию и 90 годы, расскажем историю громких краж из Эрмитажа, выясним, кто такие гопники и что такое ОПГ, кто был «ночным мэром» Санкт-Петербурга и как погиб в 1999 нефтяной король Северо-Запада. Увидим тюрьму «Кресты» и узнаем, какие известные личности в ней содержались и кому удавались побеги. А все секреты мы откроем только на экскурсии. До встречи! ВНИМАНИЕ: тюрьма "Кресты" закрыта для посещения, никакие экскурсии внутри не проводятся! Во время экскурсии нет посещения территории тюремного комплекса!!!
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Певчевский мост
- Спас-на-Крови
- Площадь Искусств
- Невский проспект
- Дворцовый мост
- Сфинксы на Университетской набережной
- Благовещенский мост
- Николаевский Дворец
- Исаакиевский Собор
- Смольный Собор
- Таврическая улица
- Площадь Восстания
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида по программе
- Авторская экскурсия, разработанная с нашим участием и очевидцем событий
- Личные расходы
Дворцовая площадь
Экскурсия длится около 3 часов
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
4.6
Р
Роман
19 окт 2025
Узнал много интересного о криминале Питера. Покатался по значимым местам города. Хороший экскурсовод Татьяна, спасибо ей. Рекомендую всем, кому это интересно.
Е
Елена
14 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, прошла что называется "на одном дыхании", очень интересно и познавательно, много очень объехали по городу, прогулялись. Экскурсовод Зоя рассказывала задорно, не тягостно, прямо органично и хорошо воспринимаемо.
О
Ольга
7 сен 2025
D
Deleted
14 авг 2025
Непонятный маршрут совершенно не по теме
Экскурсовод читает по шпаргалке какие то сплетни
Сплошной сумбур
О
Оксана
9 авг 2025
Е
Елена
31 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, большое спасибо Александру! Хороший формат: и пешком прошлись, и на комфортабельном автобусе проехали по знаковым местам, в т. ч. побывали возле Крестов настолько близко, насколько это было
А
Анна
24 июл 2025
h
hi+79122
12 июл 2025
Е
Елена
21 июн 2025
О
Олег
5 мая 2025
Экскурсия совсем не оправдала ожиданий!!! Скучная и не интересная!
Е
Елена
29 апр 2025
Понравились некоторые истории про кражи из музеев, это интересно.
С
Светлана
27 мар 2025
Чудесный гид Александр, все грамотно и четко.
А
Александр
19 мар 2025
Нетипичный взгляд на город, спасибо, про историю уже надоело
В
Витя
4 мар 2025
После экскурсии купили себе сувенирное яйцо Фаберже, послушав рассказ про мошенника Мишу-Фаберже 😂
О
Ольга
1 мар 2025
Много раз были в Питере, хотелось услышать что то другое, не про дворцы, а про то, что в дворах, гид Александр молодец, ненапряжно и занимательно, главное не очень долго
