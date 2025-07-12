Готовы выполнить интерактивные задания в телефоне и на местности и раскрыть таинственную историю Петропавловской крепости? Тогда вперёд, изучать её строение и узнавать любопытности об объектах на Заячьем острове! Интересно будет и взрослым, и детям 6–12 лет. По дороге предусмотрена пауза в кафе по вашему желанию.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
В маршруте квеста: Петропавловская крепость на Заячьем острове, Петропавловский собор, Монетный двор, Музей денег, тюрьма Трубецкого бастиона.
Вы узнаете:
- кто и зачем начал строить крепость
- когда у Петербурга день рождения
- кто включает музыку на колокольне и как работают старинные куранты
- когда случилось самое страшное бедствие в Городе на Неве
- где чеканят монеты и медали
В конце маршрута вас ждут бонусы и сюрпризы. Для детей вы сможете скачать электронную грамоту как награду за прохождение квеста.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых и детей 6–12 лет, отлично подойдёт семьям
- Чат-бот, в котором проходит экскурсия, можно открыть через Телеграм или браузер. Вам понадобятся заряженный телефон и наушники
- Вы получите список музеев крепости, в которые я рекомендую зайти после экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Для 1 устройства (телефон/планшет)
|1200 ₽
|Для 2 устройств (телефоны/ планшеты)
|1500 ₽
|Для 3 устройств (телефоны/ планшеты)
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновского мостика (метро «Горьковская»)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1944 туристов
Меня зовут Наташа, я гид, исследователь, фотограф и фотожурналист в Петербурге. I'm Natalia, a guide, a researcher, a photojournalist and a photographer in St. Petersburg. I speak English. Je parle Français. Я делюсьЗадать вопрос
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