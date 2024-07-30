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Вы хотели бы найти настоящий клад? Тогда у вас есть такая возможность, ведь этот клад спрятан в Петропавловской крепости.



Вы будете разгадывать загадки, которые приведут вас к заветному месту, а еще познакомитесь с зайчиками, живущими на самом маленьком острове в Санкт-Петербурге.