Вы хотели бы найти настоящий клад? Тогда у вас есть такая возможность, ведь этот клад спрятан в Петропавловской крепости.
Вы будете разгадывать загадки, которые приведут вас к заветному месту, а еще познакомитесь с зайчиками, живущими на самом маленьком острове в Санкт-Петербурге.
Вы будете разгадывать загадки, которые приведут вас к заветному месту, а еще познакомитесь с зайчиками, живущими на самом маленьком острове в Санкт-Петербурге.
Описание квеста
На поиски кладаНа территории Петропавловской крепости потеряли клад. Что же делать?! Хорошо есть настоящие кладоискатели, которые найдут ответ на любой вопрос, получат подсказку, поучаствуют в игре, и, конечно же, познакомятся с зайчиками, живущими на самом маленьком острове в Санкт-Петербурге. Но все же придется потрудиться, ведь нужно будет внимательно слушать проводника на загадочный остров, в его сумке — письма с загадками, а в его словах — отгадка. Спешите на квест, пока кто-то быстрее вас не нашел клад! Важно знать• Вход в собор или в любой другой музей не предусматривается.
- Медальки с названиями команд нужно будет вернуть ведущему или при желании приобрести на память за 150 рублей каждая.
- Выбирайте одежду и обувь по погоде. В теплый сезон — зонт, дождевик.
- С собой возьмите монетки, чтобы загадать желания. Рекомендуется для детей от 7 до 14 лет.
Среда, воскресенье в 10 часов
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троицкая площадь
- Иоанновский мост
- Петровские ворота
- Петропавловский собор
- Невские ворота
Что включено
- Услуги гида-ведущего
- Все материалы
- Клад
Что не входит в цену
- Вход в собор или любой другой музей не предусматривается.
- Медальки с названиями команд нужно будет вернуть ведущему или при желании приобрести на память за 150 рублей каждая
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоанновский мост, возле шлагбаума
Завершение: Территория Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, воскресенье в 10 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 21 человек.
Важная информация
- Одежда/обувь по погоде. В теплый сезон зонт
- Дождевик. С собой возьмите монетки
- Чтобы загадать желания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
30 июл 2024
Экскурсия была 28.07.24. Было легко, комфортно, интересно, как для меня, так и для дочери. Благодарю Ирину за экскурсию.
Е
Екатерина
4 июл 2024
Е
Ева
14 мая 2024
Спасибо большое экскурсоводу Ирине за занимательный квест. Время пролетело весело и незаметно. Хотелось продолжения с посещением хотя бы одного из музеев крепости. Обязательно буду сотрудничать и советовать данное мероприятие.
Е
Елена
18 мар 2024
Спасибо за проведенную экскурсию. Было интересно. Экскурсия проходила в игровой форме. Внук очень доволен. Спасибо!
И
Ирина
18 мар 2024
Хотя я была в Петропавловке 1000000 раз, в этот раз, я узнала много нового. Экскурсия-квест очень увлекательный и познавательный. Гид Ирина просто молодец!!!
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