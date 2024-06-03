Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)

Узнать имя забытого зодчего и открыть сундук с сокровищами (мини-группа)
А вы знали? Недавно реставраторы Петропавловской крепости нашли письмо начала 18 века. Там сказано, что имя архитектора крепости было вычеркнуто из всех документов и предано забвению.

Автор просит потомков во что бы то ни стало узнать имя архитектора! Разгадывая ребусы и загадки, вы раскроете этот секрет.
5
8 отзывов
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Квест по Петропавловской крепости «Загадка архитектора» (для детей 6-11 лет)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 14:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Старинное письмо укажет маршрут — на каждой остановке вас будут ждать задания и загадки. Все ответы вы будете записывать, чтобы ничего не забыть и не пропустить, и получать монетки за правильные ответы. Вот что вам предстоит:

  • Найти среди зодчих строителя Петропавловского собора
  • По деталям памятника Святому Петру догадаться, как переводится на русский имя Пётр
  • Бросить монетку и загадать желание, которое точно сбудется
  • В Петропавловской крепости представить, кем может быть дедушка русского флота

Главная цель — узнать имя архитектора и разгадать таящийся в нём шифр, который открывает сундук с сокровищами!

Организационные детали

  • Квест будет интересен детям от 6 до 11 лет
  • В сундуке с сокровищами для детей будут леденцы, наклейки и магнитики (всё включено в стоимость)
  • Квест можно провести для школьного класса. Детали уточняйте в переписке.

в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30

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Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Детский1 000 ₽
Взрослый500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
3 июня 2024
У нас сегодня случился замечательный день. Мы с внучкой посетили чудесную,запоминающуюся интерактивную экскурсию - квест «Загадка архитектора». Я очень люблю Санкт - Петербург. И часто бываю в нем. И в
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Петропавловской крепости была не раз. И с экскурсиями и без. Но сегодня я с большим интересом прошла с внучкой квест и теперь знаю какой ширины и высоты стены, кто был учителем Петра I, какой был рост у него и размер ноги, кто был зодчим, кто архитектором, узнала все названия бастионов, узнала зачем есть уши у бастиона, как зовут зайца и ещё много много интересного. А когда мы Увидели и Услышали выстрел из пушки в 12 часов дня были просто счастливы. Замечательный экскурсовод Татьяна провела квест легко, интересно и активно. Дети были вовлечены в игру с первой минуты. С большим интересом разгадывали задания, считали колонны, шаги, искали ответы, получили призы. Возраст группы был от 7до 11 лет. Мы только осенью пойдём в школу, но справились с заданиями. Родители тоже не скучали. Очень рекомендую данную экскурсию, а главное - экскурсовода Татьяну. Спасибо ещё раз.

Е
1 июня 2024
Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по Петропавловской крепости «Загадка архитектора». Если честно, то историю в школе любят не все дети.
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Потому что история города - это ведь не только цифры и даты. Это прежде всего - увлекательные истории про людей. Людей, которые жили, творили, любили, радовались и горевали тоже. Истории свершений и подвигов людей, которые строили, создавали наш великий, славный город Петербург. В своем авторском квесте Татьяна рассказывает эти удивительные истории про конкретных людей. Поэтому хочется узнать больше. Узнать историю своего города, своей страны.
Каждому участнику выдается «тест - загадка» + карандаш. В течении 1,5 часов дети разгадывают, расшифровывают, наблюдают, изучают Петропавловскую крепость. Понятно, что всю историю сразу не охватить. Поэтому информация сформирована точечно, системно, последовательно.
Рекомендую всем - всем! А если Вы первый раз в нашем городе, то однозначно рекомендую!

Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны поЯрко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по
Екатерина
1 июня 2024
Просто отличный квест, организация и сама Татьяна
Квест прошел в очень легкой, интересной и познавательной форме
Все детки остались очень довольны!
Спасибо огромное
Мария
28 мая 2024
Понравились, дети довольны.
Понравились, дети довольны.
Д
21 мая 2024
Очень рада, что оставляя заявку на портале Трипстер, не прогадала с гидом. Отмечу положительные моменты:
Татьяна вместе с остальной группой терпеливо дождались нас🙈 Хотя мы опаздывали.
Гид на протяжении всего маршрута держала
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внимание детей, заинтересовывая их разными заданиями (угадать слово, бросить монетку, послушать рассказ) и попутно вручая маленькие подарочки (кто их не любит))
Мы увидели с отличного ракурса, как стреляет пушка!
В конце всех ждал сюрприз) Дети узнали имя архитектора крепости и разгадали код, с помощью которого открыли сундук с секретным содержимым)
Отдельно отмечу, что квест был интересен не только детям, но и взрослым. Татьяна умело и интересно преподносит информацию.
Особая благодарность за внимание к моему сыну. Он был самый младший в группе, и гид внимательно следила, чтобы он успел написать все буквы. При этом старалась выдержать тайминг.
Подводя итог, могу смело рекомендовать Татьяну как опытного и умеющего увлечь гида! Спасибо за познавательный квест!

П
28 апр 2024
Ходили с Татьяной на квест. Сказать, что мы в диком восторге- это ничего не сказать! Потрясающе интересно, увлекательно, как для малышей, так и для родителей. Татьяна - внимательная, тактичная, заботливая и чрезвычайно харизматичная и эрудированная! Теперь на все экскурсии только с Вами!
Т
26 апр 2024
Добрый день! Я,как бабушка, хочу поблагодарить замечательного экскурсовода Татьяну, которая сразу же нашла общий язык с детьми! Мы с внучкой сегодня были первый раз на квесте по Петропавловской крепости! Внучке
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все очень понравилось! Хоть детей было не много, но все были с восторгом увлечены поисками разгадок и открытием заветного сундучка!!! Много интересных фактов и загадок!!! Даже взрослые узнали много нового!!! Еще раз спасибо, всем рекомендую!!!

О
26 апр 2024
Было очень увлекательно и интересно, не только для детей, но даже для меня взрослого! Татьяна очень позитивный, весёлый человек и прекрасный рассказчик. Всем рекомендую, не пожалеете!

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