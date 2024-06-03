А вы знали? Недавно реставраторы Петропавловской крепости нашли письмо начала 18 века. Там сказано, что имя архитектора крепости было вычеркнуто из всех документов и предано забвению. Автор просит потомков во что бы то ни стало узнать имя архитектора! Разгадывая ребусы и загадки, вы раскроете этот секрет.

Описание квеста

Что вас ожидает

Старинное письмо укажет маршрут — на каждой остановке вас будут ждать задания и загадки. Все ответы вы будете записывать, чтобы ничего не забыть и не пропустить, и получать монетки за правильные ответы. Вот что вам предстоит:

Найти среди зодчих строителя Петропавловского собора

По деталям памятника Святому Петру догадаться, как переводится на русский имя Пётр

Бросить монетку и загадать желание, которое точно сбудется

В Петропавловской крепости представить, кем может быть дедушка русского флота

Главная цель — узнать имя архитектора и разгадать таящийся в нём шифр, который открывает сундук с сокровищами!

Организационные детали