А вы знали? Недавно реставраторы Петропавловской крепости нашли письмо начала 18 века. Там сказано, что имя архитектора крепости было вычеркнуто из всех документов и предано забвению.
Автор просит потомков во что бы то ни стало узнать имя архитектора! Разгадывая ребусы и загадки, вы раскроете этот секрет.
Автор просит потомков во что бы то ни стало узнать имя архитектора! Разгадывая ребусы и загадки, вы раскроете этот секрет.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 14:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Старинное письмо укажет маршрут — на каждой остановке вас будут ждать задания и загадки. Все ответы вы будете записывать, чтобы ничего не забыть и не пропустить, и получать монетки за правильные ответы. Вот что вам предстоит:
- Найти среди зодчих строителя Петропавловского собора
- По деталям памятника Святому Петру догадаться, как переводится на русский имя Пётр
- Бросить монетку и загадать желание, которое точно сбудется
- В Петропавловской крепости представить, кем может быть дедушка русского флота
Главная цель — узнать имя архитектора и разгадать таящийся в нём шифр, который открывает сундук с сокровищами!
Организационные детали
- Квест будет интересен детям от 6 до 11 лет
- В сундуке с сокровищами для детей будут леденцы, наклейки и магнитики (всё включено в стоимость)
- Квест можно провести для школьного класса. Детали уточняйте в переписке.
в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|1 000 ₽
|Взрослый
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:30 и 14:00, в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 43 туристов
Добрый день! Меня зовут Татьяна, я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Уже 20 лет я провожу экскурсии по своему родному городу и любимой Петроградской стороне. А ещё я — мама, поэтому создала несколько экскурсий и квестов специально для детей. Предлагаю вам узнавать город в формате квестов и неклассических маршрутов, чтобы на экскурсиях было интересно, весело и нескучно и взрослым, и детям. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
3 июня 2024
У нас сегодня случился замечательный день. Мы с внучкой посетили чудесную,запоминающуюся интерактивную экскурсию - квест «Загадка архитектора». Я очень люблю Санкт - Петербург. И часто бываю в нем. И в
Е
Елена
1 июня 2024
Ярко, эмоционально, доброжелательно, вдохновенно, улыбчиво,ИНТЕРЕСНО - так можно сказать, если кратко, про авторский квест Татьяны по Петропавловской крепости «Загадка архитектора». Если честно, то историю в школе любят не все дети.
Екатерина
1 июня 2024
Просто отличный квест, организация и сама Татьяна
Квест прошел в очень легкой, интересной и познавательной форме
Все детки остались очень довольны!
Спасибо огромное
Квест прошел в очень легкой, интересной и познавательной форме
Все детки остались очень довольны!
Спасибо огромное
Мария
28 мая 2024
Понравились, дети довольны.
Д
Дилара
21 мая 2024
Очень рада, что оставляя заявку на портале Трипстер, не прогадала с гидом. Отмечу положительные моменты:
Татьяна вместе с остальной группой терпеливо дождались нас🙈 Хотя мы опаздывали.
Гид на протяжении всего маршрута держала
Татьяна вместе с остальной группой терпеливо дождались нас🙈 Хотя мы опаздывали.
Гид на протяжении всего маршрута держала
П
Пьетробоно
28 апр 2024
Ходили с Татьяной на квест. Сказать, что мы в диком восторге- это ничего не сказать! Потрясающе интересно, увлекательно, как для малышей, так и для родителей. Татьяна - внимательная, тактичная, заботливая и чрезвычайно харизматичная и эрудированная! Теперь на все экскурсии только с Вами!
Т
Тамара
26 апр 2024
Добрый день! Я,как бабушка, хочу поблагодарить замечательного экскурсовода Татьяну, которая сразу же нашла общий язык с детьми! Мы с внучкой сегодня были первый раз на квесте по Петропавловской крепости! Внучке
О
Олег
26 апр 2024
Было очень увлекательно и интересно, не только для детей, но даже для меня взрослого! Татьяна очень позитивный, весёлый человек и прекрасный рассказчик. Всем рекомендую, не пожалеете!
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