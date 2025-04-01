Экскурсия-квест по истории особняка Румянцева и о его владельцах. Вместе нарисуем карту особняка, узнаем все его секреты и найдем потерянную куклу. Увидим парадные залы особняка и даже спустимся по закрытой дубовой лестнице!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание квеста
Увлекательный квест с музейным котом
Приглашаем вас и ваших детей на уникальный квест, который проведет не просто экскурсовод, а настоящий музейный кот! Это не только увлекательное приключение, но и возможность узнать много нового о нашем удивительном особняке Румянцева.
Задания от кота
Во время квеста вы будете слушать запись с заданиями от кота, который спрятал куклу дочки своего хозяина. Это добавляет элемент загадки и интриги в наше путешествие по парадным залам особняка.
Посещение парадных залов
Вместе с котом вы посетите:
- Дубовый кабинет
- Дубовую гостиную
- Мавританскую гостиную
- Будуар
- Музыкальный зал
- Музыкальную гостиную
- Белый бальный зал — самый большой зал особняка
Совместное времяпрепровождение
Этот квест станет отличной возможностью для детей и родителей провести время вместе, выполняя задания и исследуя исторические залы. Уверены, что вы получите массу положительных эмоций и впечатлений!
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения в особняке Румянцева!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы особняка: Дубовый кабинет
- Дубовую гостиную
- Мавританскую гостиную
- Будуар
- Музыкальный зал
- Музыкальную гостиную и Белый бальный зал
Что включено
- Услуги гида
- Печатная продукция
Что не входит в цену
- Входной билет
Место начала и завершения?
Английская набережная, 44
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Необходимо иметь при себе карандаш
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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