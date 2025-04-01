Экскурсия-квест по истории особняка Румянцева и о его владельцах. Вместе нарисуем карту особняка, узнаем все его секреты и найдем потерянную куклу. Увидим парадные залы особняка и даже спустимся по закрытой дубовой лестнице!

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Описание квеста

Увлекательный квест с музейным котом

Приглашаем вас и ваших детей на уникальный квест, который проведет не просто экскурсовод, а настоящий музейный кот! Это не только увлекательное приключение, но и возможность узнать много нового о нашем удивительном особняке Румянцева.

Задания от кота

Во время квеста вы будете слушать запись с заданиями от кота, который спрятал куклу дочки своего хозяина. Это добавляет элемент загадки и интриги в наше путешествие по парадным залам особняка.

Посещение парадных залов

Вместе с котом вы посетите:

Дубовый кабинет

Дубовую гостиную

Мавританскую гостиную

Будуар

Музыкальный зал

Музыкальную гостиную

Белый бальный зал — самый большой зал особняка

Совместное времяпрепровождение

Этот квест станет отличной возможностью для детей и родителей провести время вместе, выполняя задания и исследуя исторические залы. Уверены, что вы получите массу положительных эмоций и впечатлений!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного приключения в особняке Румянцева!