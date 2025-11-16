Мои заказы

Магия петербургской ночи на катере

Атмосферная водная прогулка по рекам и каналам под разводными мостами
Приглашаем полюбоваться парадными фасадами Северной Венеции в лучах подсветки и в отражениях тёмной воды.

В тишине вы увидите самые романтичные уголки Петербурга и его завораживающее ночное шоу — развод мостов.

Вы станете свидетелями магического момента, когда над ночной Невой один за другим поднимаются Дворцовый, Троицкий и Литейный.
Магия петербургской ночи на катере© Ярослав
Описание водной прогулки

На нашем маршруте:
Ждановская набережная → Нева → Фонтанка → Крюков канал → река Мойка → Зимняя канавка → возвращение на Неву через Дворцовый мост.

По пути вы увидите:

  • парадную Дворцовую набережную
  • Медного всадника
  • купола Исаакиевского собора и Спаса на Крови
  • мраморные мосты над каналами
  • уютные дворики Питера с воды
  • легендарные доходные дома и фасады, скрытые от глаз пешеходов

Обратите внимание: эта водная прогулка не подразумевает экскурсионного обслуживания. По запросу за доплату мы пригласим гида.

Организационные детали

  • Катер модели Larson 210 рассчитан на 8 пассажиров. Возрастных ограничений нет
  • Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. На борту есть полный комплект спасательных жилетов для всех гостей, включая детей
  • На катере мягкие сидения, есть отопление, аудиосистема (вы можете включить свою музыку), пледы и стильные бокалы. На случай дождя есть тент.
  • Запрещены: алкогольное/наркотическое опьянение, пиротехника, красящие напитки, красные ягоды, паровые коктейли

Услуги за доплату:

  • сопровождение фотографа, саксофониста, экскурсионное обслуживание
  • кейтеринг и декор
  • охлаждённое игристое
  • Для компаний больше 8 человек мы сделаем индивидуальное предложение по запросу
  • Если позволят навигационные условия и время, скорректируем маршрут по вашим пожеланиям

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ждановской улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав
Ярослав — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 78 туристов
Мы предлагаем прогулки по Неве и Финскому заливу, которые вы не забудете. Ветер свободы, капля романтики и брызги веселья ждут вас на борту уютного катера или стильной яхты. Петербург с
читать дальше

воды — другой ритм, другие ракурсы, другая магия. Покажем как знаковые места, так и тайные уголки. Парам — романтика под разводными мостами, семьям — весёлые приключения, компаниям — стильный отдых на воде. Каждая прогулка — особенная, под ваши желания. Опытные капитаны, тёплая атмосфера, забота о деталях. Добро пожаловать на борт — ваше приключение начинается!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

