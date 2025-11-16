Приглашаем полюбоваться парадными фасадами Северной Венеции в лучах подсветки и в отражениях тёмной воды.
В тишине вы увидите самые романтичные уголки Петербурга и его завораживающее ночное шоу — развод мостов.
Вы станете свидетелями магического момента, когда над ночной Невой один за другим поднимаются Дворцовый, Троицкий и Литейный.
Описание водной прогулки
На нашем маршруте:
Ждановская набережная → Нева → Фонтанка → Крюков канал → река Мойка → Зимняя канавка → возвращение на Неву через Дворцовый мост.
По пути вы увидите:
- парадную Дворцовую набережную
- Медного всадника
- купола Исаакиевского собора и Спаса на Крови
- мраморные мосты над каналами
- уютные дворики Питера с воды
- легендарные доходные дома и фасады, скрытые от глаз пешеходов
Обратите внимание: эта водная прогулка не подразумевает экскурсионного обслуживания. По запросу за доплату мы пригласим гида.
Организационные детали
- Катер модели Larson 210 рассчитан на 8 пассажиров. Возрастных ограничений нет
- Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. На борту есть полный комплект спасательных жилетов для всех гостей, включая детей
- На катере мягкие сидения, есть отопление, аудиосистема (вы можете включить свою музыку), пледы и стильные бокалы. На случай дождя есть тент.
- Запрещены: алкогольное/наркотическое опьянение, пиротехника, красящие напитки, красные ягоды, паровые коктейли
Услуги за доплату:
- сопровождение фотографа, саксофониста, экскурсионное обслуживание
- кейтеринг и декор
- охлаждённое игристое
- Для компаний больше 8 человек мы сделаем индивидуальное предложение по запросу
- Если позволят навигационные условия и время, скорректируем маршрут по вашим пожеланиям
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ждановской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 78 туристов
Мы предлагаем прогулки по Неве и Финскому заливу, которые вы не забудете. Ветер свободы, капля романтики и брызги веселья ждут вас на борту уютного катера или стильной яхты. Петербург с
