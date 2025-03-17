Уличный квест — альтернатива экскурсии с гидом. В комфортном темпе и со смартфоном в руке вы прогуляетесь по тайным уголкам Васильевского острова и разгадаете 11 загадок, которые откроют вам путь к мистическим существам. Почувствуйте себя детективами и проведите время с пользой!

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Квест начинается рядом со станцией метро «Василеостровская», а заканчивается у Кунсткамеры.

Вы прогуляетесь по уютным старинным улочкам и дворикам, где хранится память прошедших веков, спрятанная от посторонних глаз в необычных арт-объектах. Заглянете во двор с аркой-«провалом», через которую падает солнечный свет. Говорят, желания, загаданные в ней, исполняются! Проверите себя на знания и смекалку. Узнаете много исторических фактов и получите эстетическое удовольствие от маршрута.

Тем, кто дойдёт до конца, хранитель острова покажет путь к древним мистическим существам, скрывающимся на его территории.

Организационные детали