Уличный квест — альтернатива экскурсии с гидом.
В комфортном темпе и со смартфоном в руке вы прогуляетесь по тайным уголкам Васильевского острова и разгадаете 11 загадок, которые откроют вам путь к мистическим существам. Почувствуйте себя детективами и проведите время с пользой!
В комфортном темпе и со смартфоном в руке вы прогуляетесь по тайным уголкам Васильевского острова и разгадаете 11 загадок, которые откроют вам путь к мистическим существам. Почувствуйте себя детективами и проведите время с пользой!
Описание квеста
Квест начинается рядом со станцией метро «Василеостровская», а заканчивается у Кунсткамеры.
Вы прогуляетесь по уютным старинным улочкам и дворикам, где хранится память прошедших веков, спрятанная от посторонних глаз в необычных арт-объектах. Заглянете во двор с аркой-«провалом», через которую падает солнечный свет. Говорят, желания, загаданные в ней, исполняются! Проверите себя на знания и смекалку. Узнаете много исторических фактов и получите эстетическое удовольствие от маршрута.
Тем, кто дойдёт до конца, хранитель острова покажет путь к древним мистическим существам, скрывающимся на его территории.
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Время не ограничено: вы можете пройти задания за 1,5 часа, а можете уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
- Программа будет интересна участникам всех возрастов
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 548 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
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