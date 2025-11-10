Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

По строкам «Медного всадника», воспоминаниям очевидцев, набережным и улицам — вы отправитесь в путешествие по прошлому. Узнаете о страшном наводнении 1824 года и выясните, как город противостоял непокорной Неве.



Квест отлично подойдёт и для ценителей творчества Пушкина, и для увлечённых историей Петербурга, и для всех, кому нравится гулять по Северной столице.