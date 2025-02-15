Мобильный квест в Петербурге «Бестиарий на Петроградке»

Отыскать мифических и реальных животных на фасадах и не только, решая задания и погружаясь в историю
По всему Петербургу скульпторы, архитекторы и художники поселили стольких животных, что хватит на целую энциклопедию. По фасадам и памятникам города можно изучать историю, мифологию, биологию и зоологию. Вам предстоит раскрыть, кто же населяет стены домов и дворы Петроградского острова. Вы увидите многие достопримечательности и узнаете о них интересные факты.
Мобильный квест в Петербурге «Бестиарий на Петроградке»
Мобильный квест в Петербурге «Бестиарий на Петроградке»
Мобильный квест в Петербурге «Бестиарий на Петроградке»
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

  • Доходный дом Лидваля.
  • Особняк Матильды Кшесинской.
  • Иоанновский мост.
  • Петропавловская крепость (осмотр со стороны, без захода на территорию).
  • Александровский парк.
  • Кронверкская набережная.
  • Большой проспект Петроградской стороны.
  • Проходные дворы и дворы-колодцы.
  • И конечно, интересные задания!

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали.
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования.
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Каменноостровском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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