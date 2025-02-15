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По всему Петербургу скульпторы, архитекторы и художники поселили стольких животных, что хватит на целую энциклопедию. По фасадам и памятникам города можно изучать историю, мифологию, биологию и зоологию. Вам предстоит раскрыть, кто же населяет стены домов и дворы Петроградского острова. Вы увидите многие достопримечательности и узнаете о них интересные факты.