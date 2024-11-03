читать дальше его вид намекает на то, что он ошибся эпохой. Говорит, его послал царь, что сейчас 1900 год и что вам нужно найти слона. Что ж, придётся ввязаться в это абсурдное приключение!

В живописных Озерках так много воды, что даже из прошлого сюда отправляют людей за ней… Гуляя по району вдали от центра Петербурга, вы неожиданно встречаете растерянного мужчину с ведром. Весь