В живописных Озерках так много воды, что даже из прошлого сюда отправляют людей за ней… Гуляя по району вдали от центра Петербурга, вы неожиданно встречаете растерянного мужчину с ведром. Весь
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 22:00
Описание квеста
Квест начинается у станции метро «Озерки», а заканчивается у дома на проспекте Тореза 100. Помогая Фёдору с ведром выполнить поручение царя, вы узнаете историю местности, найдёте здесь частичку прошлого и активно проведёте время на свежем воздухе!
Организационные детали
- Вы можете решить задания за полтора часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 4,3 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 187 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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