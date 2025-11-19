К вам попало письмо девочки Лизы из блокадного Ленинграда, которое так и не было отправлено.
От времени чернила стёрлись, многие слова невозможно прочитать… Сможете восстановить письмо? А потом передать его киностудии, чтобы они сняли сериал и рассказали историю отважной Лизы всей стране?
Описание квеста
Ваш путь пройдёт от улицы Рубинштейна до особняка Румянцева — через набережные, проспекты и площади. С письмом Лизы в руках вы увидите то, что видели жители блокадного города, и представите их жизнь. На вашем маршруте:
- блокадная прорубь
- филармония, где в августе 1942-го прозвучала известная симфония Шостаковича
- дом Ольги Берггольц — голоса блокадного радио
- памятная надпись, предупреждающая об обстрелах
Проходя квест шаг за шагом и знакомясь с хрониками Ленинграда в те трудные времена, вы восстановите текст письма и передадите его киношникам, чтобы история Лизы стала известна всем.
Организационные детали
- Квест проходит без гида. Для его прохождения нужно скачать приложение (бесплатно) — инструкцию со ссылкой мы пришлём после бронирования
- Маршрут проходит на улице и рассчитан на 1,5 часа. Но вы можете гулять целый день, делая паузы и вчитываясь в детали
- Квест комфортно проходить компанией на одном устройстве
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от улицы Рубинштейна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
