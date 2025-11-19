К вам попало письмо девочки Лизы из блокадного Ленинграда, которое так и не было отправлено. От времени чернила стёрлись, многие слова невозможно прочитать… Сможете восстановить письмо? А потом передать его киностудии, чтобы они сняли сериал и рассказали историю отважной Лизы всей стране?

Описание квеста

Ваш путь пройдёт от улицы Рубинштейна до особняка Румянцева — через набережные, проспекты и площади. С письмом Лизы в руках вы увидите то, что видели жители блокадного города, и представите их жизнь. На вашем маршруте:

блокадная прорубь

филармония, где в августе 1942-го прозвучала известная симфония Шостаковича

дом Ольги Берггольц — голоса блокадного радио

памятная надпись, предупреждающая об обстрелах

Проходя квест шаг за шагом и знакомясь с хрониками Ленинграда в те трудные времена, вы восстановите текст письма и передадите его киношникам, чтобы история Лизы стала известна всем.

Организационные детали