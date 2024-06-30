Вы отправитесь в путешествие по водам главной реки Санкт-Петербурга и выйдете в Финский залив.
Потанцуете под зажигательные хиты, которые исполняют музыканты на нижней палубе, или насладитесь спокойствием под фоновую музыку из колонок на верхней.
Также к вашим услугам — кухня с большим меню, бар с напитками на любой вкус и роскошные виды города с открытой террасы.
Потанцуете под зажигательные хиты, которые исполняют музыканты на нижней палубе, или насладитесь спокойствием под фоновую музыку из колонок на верхней.
Также к вашим услугам — кухня с большим меню, бар с напитками на любой вкус и роскошные виды города с открытой террасы.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы расположитесь на одной из палуб — мы заранее обсудим, на какой именно вам будет удобно отдыхать. Перемещаться по судну, которое вмещает до 100 человек, можно свободно: лакомиться блюдами и напитками за своим столиком, танцевать на нижней палубе, слушать фоновые мелодии на верхней или дышать свежим воздухом на открытой террасе. Там же можно сделать атмосферные фото на фоне Петербурга — вы увидите Стрелку Васильевского острова, Летний сад, Исаакиевский собор и другие достопримечательности.
Организационные детали
- Обязательно напишите нам перед бронированием, чтобы уточнить, есть ли места на нужные вам дату и время. Также мы обсудим, на какой палубе вы хотите расположиться
- В прохладную погоду закрытые палубы отапливаются. Пледы не выдаём
- Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых. Детям любого возраста нужно покупать полный билет
- Средний чек кухни и бара — 1300 руб. /чел. В меню — блюда на гриле, салаты, закуски, десерты и различные напитки. Вежливые официанты помогут с выбором при необходимости
- Вход со своими продуктами и напитками запрещён
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Санкт-Петербурге
Приглашаем на музыкальные прогулки на двухпалубном теплоходе с живой музыкой, кафе и баром. Вечерние прогулки по Неве — с выходом в Финский залив. Ночные прогулки — с просмотром разведения мостов.Задать вопрос
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