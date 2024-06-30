Вы отправитесь в путешествие по водам главной реки Санкт-Петербурга и выйдете в Финский залив. Потанцуете под зажигательные хиты, которые исполняют музыканты на нижней палубе, или насладитесь спокойствием под фоновую музыку из колонок на верхней. Также к вашим услугам — кухня с большим меню, бар с напитками на любой вкус и роскошные виды города с открытой террасы.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы расположитесь на одной из палуб — мы заранее обсудим, на какой именно вам будет удобно отдыхать. Перемещаться по судну, которое вмещает до 100 человек, можно свободно: лакомиться блюдами и напитками за своим столиком, танцевать на нижней палубе, слушать фоновые мелодии на верхней или дышать свежим воздухом на открытой террасе. Там же можно сделать атмосферные фото на фоне Петербурга — вы увидите Стрелку Васильевского острова, Летний сад, Исаакиевский собор и другие достопримечательности.

Организационные детали