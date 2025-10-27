Приглашаем в волшебное путешествие по водам Невы. Вы вволю потанцуете под живое исполнение на нижней палубе, послушаете спокойную музыку в записи на верхней, полюбуетесь ночными огнями города с открытой террасы и насладитесь невероятным зрелищем разводки мостов. А ещё к вашим услугам — кухня и бар с блюдами и напитками на любой вкус.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Вы расположитесь за столом на одной из палуб теплохода, который вмещает до 100 человек. Перемещаться по судну можно без ограничений: лакомиться блюдами и напитками за своим столиком, танцевать на нижней палубе под живую музыку, слушать фоновые мелодии на верхней или дышать ночным воздухом на открытой террасе, любуясь достопримечательностями города.

В 01:10 начинается разводка главных мостов Петербурга — Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного, Петра Великого (Большеохтинского). Теплоход приостановит ход у каждого моста, чтобы вы насладились потрясающим зрелищем.

Организационные детали