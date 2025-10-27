Приглашаем в волшебное путешествие по водам Невы.
Вы вволю потанцуете под живое исполнение на нижней палубе, послушаете спокойную музыку в записи на верхней, полюбуетесь ночными огнями города с открытой террасы и насладитесь невероятным зрелищем разводки мостов. А ещё к вашим услугам — кухня и бар с блюдами и напитками на любой вкус.
Вы вволю потанцуете под живое исполнение на нижней палубе, послушаете спокойную музыку в записи на верхней, полюбуетесь ночными огнями города с открытой террасы и насладитесь невероятным зрелищем разводки мостов. А ещё к вашим услугам — кухня и бар с блюдами и напитками на любой вкус.
Описание экскурсии
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Вы расположитесь за столом на одной из палуб теплохода, который вмещает до 100 человек. Перемещаться по судну можно без ограничений: лакомиться блюдами и напитками за своим столиком, танцевать на нижней палубе под живую музыку, слушать фоновые мелодии на верхней или дышать ночным воздухом на открытой террасе, любуясь достопримечательностями города.
В 01:10 начинается разводка главных мостов Петербурга — Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного, Петра Великого (Большеохтинского). Теплоход приостановит ход у каждого моста, чтобы вы насладились потрясающим зрелищем.
Организационные детали
- В прохладную погоду закрытые палубы отапливаются. Пледы не выдаём
- Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых. Детям любого возраста нужно покупать полный билет
- Средний чек кухни и бара — 1500 ₽/чел. В меню — блюда на гриле, салаты, закуски, десерты и различные напитки. Вежливые официанты помогут с выбором при необходимости
- Вход со своими продуктами и напитками запрещён
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музыкальный теплоход — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 435 туристов
Двухпалубный теплоход с живой музыкой, танцами, кухней и баром на борту
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прогулка под хорошую музыку, с вкусной едой, под разводными мостами. Прекрасно провела время. Советую
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Т
Музыканты прекрасные, но дискотеки не было. . люди ели пили, если танцевать хотите, то вам на другой теплоход.
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С
Очень понравилось! Была одна и на свой ДР,осталась очень довольна!
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О
Всё было отлично. Главное - крытый теплоход с тёплыми местами, где у каждого есть свой столик, заранее назначенный!
Отличная музыкальная команда, приемлемое меню.
Чтобы посмотреть мосты поднимались наверх.
Было музыкальное сопровождение, без экскурсионного
Отличная музыкальная команда, приемлемое меню.
Чтобы посмотреть мосты поднимались наверх.
Было музыкальное сопровождение, без экскурсионного
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В
Очень понравилась прогулка. Организация входа хорошая, все места сразу распределены, никто не толкается. Были с подростком на верхней палубе, внутри прохладно, из-за туристов, которым лень выйти для фото. Все мосты
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Д
Все понравилось. Но единственное начался дождь и не было понятно какой корабль наш, так как там стояло их три. Как то надо оповещать. Чтоб народ ни стоял в общей толпе на три судна и мок под дожде
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