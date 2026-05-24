Пётр I основал город на территории, которая раскинулась более чем на 100 островах. С тех времён осталось 42 острова, но статус Северной Венеции Петербург не потерял.
Приглашаем вас убедиться в этом и полюбоваться городом, проходя по нему на частном катере в компании опытного капитана.
Описание экскурсии
- Начнём у Лопухинского сада и пройдём к Каменному острову.
- Вы увидите дворец, Елагин остров и «Зенит-Арену».
- Выйдем в Финский залив и пройдём под мостами ЗСД, Биржевым и Бетанкура.
- Проплывём вдоль Васильевского острова — с воды вы рассмотрите Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Медного всадника и Исаакиевский собор.
- А потом вернёмся вдоль Троицкого моста, «Авроры» и промышленных кварталов к Лопухинскому саду.
Правила поведения на борту
- Не допускается употребление красного вина и других красящих напитков — можно взять с собой белое и розовое вино и напитки светлых цветов.
- Мы не принимаем на борт людей в состоянии алкогольного опьянения.
- Курение на катере запрещено.
Организационные детали
- На борт допускаются взрослые и дети от 4 лет.
- Прогулку можно продлить за доплату.
- Из-за погоды возможны отмена или перенос мероприятия.
- 9 мая, в День города, 12 июня и в День ВМФ цены могут меняться.
- Водная прогулка проводится с 1 мая до закрытия сезона навигации.
- С вами будет опытный капитан.
Ответы на вопросы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Академика Павлова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 101 туриста
Опытный и ответственный капитан. Вместе с такими же коллегами организую для вас водную прогулку по рекам и каналам Санкт-Петербурга: индивидуальную водную экскурсию с аккредитованным гидом, романтический вечер, красивейший закат на Финском заливе, прогулку по ночному Петербургу на индивидуальном катере.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
огромное спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
от 22 000 ₽ за экскурсию