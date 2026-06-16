Эта прогулка на сапах проведёт вас по каналам исторического центра Петербурга.
Вы увидите Спас на Крови, Казанский собор, Летний сад, Михайловский замок и знаменитого Чижика-Пыжика, а также подойдёте вплотную к грифонам с золотыми крыльями на Банковском мосту.
Вы увидите Спас на Крови, Казанский собор, Летний сад, Михайловский замок и знаменитого Чижика-Пыжика, а также подойдёте вплотную к грифонам с золотыми крыльями на Банковском мосту.
Описание экскурсии
Канал Грибоедова. Начнём маршрут среди старинных мостов и городских панорам.
Спас на Крови и Казанский собор. Одни из самых узнаваемых достопримечательностей Петербурга откроются с необычного ракурса — с воды.
Банковский мост. Подплывём к знаменитым грифонам с золотыми крыльями.
Река Мойка и Лебяжья канавка. Пройдём по живописным водным артериям исторического центра.
Чижик-Пыжик. Этот миниатюрный памятник окажется практически на расстоянии вытянутой руки.
Летний сад и Михайловский замок. Известные городские ансамбли с отличных ракурсов.
Организационные детали
- Перед стартом наш инструктор проведёт подробный инструктаж по технике безопасности и управлению сапом
- В стоимость входит всё необходимое снаряжение, включая спасжилеты и шлемы. В прохладную или дождливую погоду предоставляем сухие гидрокостюмы. Для телефонов выдаём водонепроницаемые непотопляемые чехлы
- На месте есть кабинка для переодевания, вещи можно оставить в машине инструктора
ежедневно в 06:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Лебяжьей канавки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 68 туристов
Здравствуйте, меня зовут Павел! Я обожаю водные виды спорта и проводить свободное время на воде. Считаю, что позитивная прогулка в хорошей компании — залог отличного настроения на весь день! Организую водные прогулки вместе со своими коллегами-инструкторами.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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