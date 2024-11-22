Начало Петербурга: Петропавловская крепость и другие достопримечательности

Узнать историю создания города и посетить его колыбель
Как появился Петербург, повлияла ли на его строительство война или способствовала императорская мечта Петра Великого? Всё это вы узнаете на экскурсии! А также увидите самые ранние городские постройки и услышите полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости.

Осмотрите усыпальницу русских императоров и погрузитесь в атмосферу суровости и величия Северной столицы.
Начало Петербурга: Петропавловская крепость и другие достопримечательности
Начало Петербурга: Петропавловская крепость и другие достопримечательности
Начало Петербурга: Петропавловская крепость и другие достопримечательности
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

В нашей программе:

  • Исаакиевская площадь и Конногвардейский бульвар.
  • Медный всадник.
  • Троицкий мост и домик Петра I.
  • Петропавловская крепость и выстрел пушки у стен Нарышкина бастиона.
  • Собор Петра и Павла — усыпальница императоров.
  • Тюрьма Трубецкого бастиона — первая тюрьма для содержания политических заключённых.
  • Ботик Петра и Комендантская пристань.
  • Памятник Петру I и Петровские ворота.
  • Стрелка Васильевского острова.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в пятницу и воскресенье в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые2 500 ₽
Пенсионер2 300 ₽
Студент2 300 ₽
Школьник (7-13 лет)2 000 ₽
Ребенок (до 6 лет)1 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Искусств дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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