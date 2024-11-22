Как появился Петербург, повлияла ли на его строительство война или способствовала императорская мечта Петра Великого? Всё это вы узнаете на экскурсии! А также увидите самые ранние городские постройки и услышите полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости.
Осмотрите усыпальницу русских императоров и погрузитесь в атмосферу суровости и величия Северной столицы.
Осмотрите усыпальницу русских императоров и погрузитесь в атмосферу суровости и величия Северной столицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Исаакиевская площадь и Конногвардейский бульвар.
- Медный всадник.
- Троицкий мост и домик Петра I.
- Петропавловская крепость и выстрел пушки у стен Нарышкина бастиона.
- Собор Петра и Павла — усыпальница императоров.
- Тюрьма Трубецкого бастиона — первая тюрьма для содержания политических заключённых.
- Ботик Петра и Комендантская пристань.
- Памятник Петру I и Петровские ворота.
- Стрелка Васильевского острова.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автобусе.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в пятницу и воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|2 500 ₽
|Пенсионер
|2 300 ₽
|Студент
|2 300 ₽
|Школьник (7-13 лет)
|2 000 ₽
|Ребенок (до 6 лет)
|1 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Искусств дом 1
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы — команда молодых и опытных экспертов в сфере туризма. Создаём оригинальные экскурсии, над которыми работают историки, гиды, актёры и режиссёры. Нами движет безусловная любовь к Петербургу и желание разделить её с каждым. Мы хотим, чтобы вы уловили настроение города, почувствовали его ритм и подружились с ним.Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нуар Петропавловской крепости: от лобного места до политической тюрьмы
Без украшательств погрузиться в историю колыбели Петербурга (с музеями или без)
Начало: У метро «Горьковская»
Сегодня в 11:00
17 ноя в 15:00
от 4 050₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
На минивэне - по Петербургу (с посещением Петропавловской крепости)
Познакомиться с архитектурными доминантами города и прикоснуться к истокам Северной столицы
Начало: В любом удобном месте для гостей в пределах города
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
9 600₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Групповая
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 850₽ за человека