Знали ли вы, что крепость никогда не участвовала ни в каких военных действиях? Слышали о том, что к её возведению приложил руку сам Пётр I? Об этом и о многом другом мы поговорим на прогулке — вы увидите Петропавловский собор, Монетный двор, Ботный домик и многое другое. И познакомитесь с историей этого места.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Вы пройдёте по Заячьему острову, увидите Невские ворота Петербурга, познакомитесь с Петропавловским собором и с Монетным двором Санкт-Петербурга. Отыщете Ботный домик — копию ботика Петра I и уникальный памятник Петру. И конечно, узнаете об истории города, особенностях крепости и о том, где на самом деле находились первые постройки в городе.

А если повезёт — даже услышите легендарный полуденный выстрел из пушки!

Организационные детали