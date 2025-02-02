Знали ли вы, что крепость никогда не участвовала ни в каких военных действиях? Слышали о том, что к её возведению приложил руку сам Пётр I? Об этом и о многом другом мы поговорим на прогулке — вы увидите Петропавловский собор, Монетный двор, Ботный домик и многое другое. И познакомитесь с историей этого места.
Описание экскурсии
Вы пройдёте по Заячьему острову, увидите Невские ворота Петербурга, познакомитесь с Петропавловским собором и с Монетным двором Санкт-Петербурга. Отыщете Ботный домик — копию ботика Петра I и уникальный памятник Петру. И конечно, узнаете об истории города, особенностях крепости и о том, где на самом деле находились первые постройки в городе.
А если повезёт — даже услышите легендарный полуденный выстрел из пушки!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате — детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Заячьего острова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 36541 туриста
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!Задать вопрос
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