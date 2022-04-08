Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей

Приглашаем вас на семейную аудиоэкскурсию-квест по одному из лучших музеев мира - Государственному Эрмитажу! Экскурсия

Квест
Приглашаем вас на семейную аудиоэкскурсию-квест по одному из лучших музеев мира – Государственному Эрмитажу! Экскурсия начнется на главной площади Петербурга — Дворцовой, продолжится в музее, где юных гостей ждет знакомство с парадными залами Зимнего дворца.
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей
Львы, орлы и мумии: билет и аудиоэкскурсия-квест по Эрмитажу для детей и родителей

Что вас ожидает 🤩

  • Фельдмаршальский зал
  • Малый Тронный зал
  • Часы-павлин
  • Петровский зал
  • Висячий сад
Приглашаем вас на семейную аудиоэкскурсию-квест по одному из лучших музеев мира – Государственному Эрмитажу! Увлекательное путешествие в мир искусства идеально подойдёт для школьников до 12 лет и понравится их родителям. Экскурсия начнется на главной площади Петербурга — Дворцовой, продолжится в музее, где юных гостей ждет знакомство с парадными залами Зимнего дворца.
Вы пройдете маршрутом, по которому шли на аудиенцию к царю знатные вельможи и иностранные послы. Вы узнаете, в чем же заключается секрет старинных механических часов «Павлин», каким богам поклонялись в Древнем Египте, как украшали свои дома и храмы жители древнего города Помпеи. Вы побываете в Тронном зале, где принимали гостей почти все русские императоры.
На прогулке по музею вам предстоит встреча со знаменитыми на весь мир шедеврами искусства. Подобно археологу, достающему из земли одно за другим бесценные сокровища, вы преисполнитесь удивления и восторга, разглядывая интерьеры музея.
Ваш друг «Почемучка» подготовил для вас множество логических загадок, увлекательных заданий и несколько шуточных вопросов. В легкой и игровой форме вы изучите самые известные экспонаты, узнавать новые факты и легенды. Превратите посещение музея в увлекательное приключение!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.
5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет для взрослых в Главное здание Эрмитажа — Зимний Дворец (Маршрут №1)
  • Интерактивная аудиоэкскурсия-квест для детей от 7 до 12 лет в приложении WeGoTrip
  • Интересные загадки и подсказки от «Почемучки»
  • Рекомендации по самым увлекательным локациям для детского досуга в Петербурге
Что не входит
  • Входной билет для детей до 14 лет бесплатный и оформляется в кассе музея
  • Входной билет для детей с 14 до 18 стоит 300 рублей и приобретается в кассе музея
Где начинаем и завершаем?
Начало: Александровская колонна (Дворцовая площадь)
Завершение: Зимний дворец (Дворцовая набережная, 32)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • ВНИМАНИЕ! ЭТО НЕ БИЛЕТ В МУЗЕЙ. Данный ваучер не является входным билетом в музей. Входной билет в музей доступен только в приложении WeGoTrip во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение пары часов после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии и билетам.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиогид на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Входной билет в музей доступен во вкладке «Заказы». Билет распечатывать не нужно. Нажмите на кнопку «Показать билет» в приложении, приложите экран со штрих-кодом к турникету на входе или покажите сотруднику музея.
  • 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15-20 минут до выбранного времени. Билет действует 30 минут от начала сеанса, после этого времени билет аннулируется.
  • Мы работаем ежедневно с 9:00 до 21:00. (Если заказали позже, не переживайте, вы получите СМС утром). Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника

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