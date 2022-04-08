Приглашаем вас на семейную аудиоэкскурсию-квест по одному из лучших музеев мира – Государственному Эрмитажу! Увлекательное путешествие в мир искусства идеально подойдёт для школьников до 12 лет и понравится их родителям. Экскурсия начнется на главной площади Петербурга — Дворцовой, продолжится в музее, где юных гостей ждет знакомство с парадными залами Зимнего дворца.

Вы пройдете маршрутом, по которому шли на аудиенцию к царю знатные вельможи и иностранные послы. Вы узнаете, в чем же заключается секрет старинных механических часов «Павлин», каким богам поклонялись в Древнем Египте, как украшали свои дома и храмы жители древнего города Помпеи. Вы побываете в Тронном зале, где принимали гостей почти все русские императоры.

На прогулке по музею вам предстоит встреча со знаменитыми на весь мир шедеврами искусства. Подобно археологу, достающему из земли одно за другим бесценные сокровища, вы преисполнитесь удивления и восторга, разглядывая интерьеры музея.

Ваш друг «Почемучка» подготовил для вас множество логических загадок, увлекательных заданий и несколько шуточных вопросов. В легкой и игровой форме вы изучите самые известные экспонаты, узнавать новые факты и легенды. Превратите посещение музея в увлекательное приключение!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения, экскурсии и билета. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид и билеты. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Билет вы найдёте в приложении WeGoTrip: откройте вкладку «Покупки» и нажмите на кнопку «Открыть входной билет». Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне.

5. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

6. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

7. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

ВАЖНО! Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Просим прийти к месту начала экскурсии за 15 минут до времени входа в музей.