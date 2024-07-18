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Мы исследуем район, который задумывался как гигантский мемориальный комплекс в честь защитников блокадного Ленинграда, а был построен как передовой спальный район. Я покажу, как при строительстве изменили русло реки Смоленки и объединили два острова.



Кроме архитектуры, поговорим об оттепели, застое и перестройке, и ответим на вопрос, почему в 1985 году быть официантом было престижнее, чем инженером.