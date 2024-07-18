Мы исследуем район, который задумывался как гигантский мемориальный комплекс в честь защитников блокадного Ленинграда, а был построен как передовой спальный район. Я покажу, как при строительстве изменили русло реки Смоленки и объединили два острова.
Кроме архитектуры, поговорим об оттепели, застое и перестройке, и ответим на вопрос, почему в 1985 году быть официантом было престижнее, чем инженером.
Кроме архитектуры, поговорим об оттепели, застое и перестройке, и ответим на вопрос, почему в 1985 году быть официантом было престижнее, чем инженером.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Новосмоленская набережная. Посмотрим на самый длинный дом Петербурга — 750 метров — и построенные в середине 1980-х «Озёрные аркады», напоминающие о Версале. На первом этаже расположился Центр фирменной торговли, на открытии которого у Михаила Горбачева случился конфуз с одной из посетительниц.
- Дома на курьих ножках — они сразу же привлекают внимание своими грубыми резкими формами, но при этом выглядят удивительно лёгкими. Расскажу, какие инженерные решения этому способствуют.
- Экспериментальный квартал — между улицами Наличная, Нахимова, Кораблестроителей и Новосмоленской набережной прячется жилая застройка, выполненная блок-секционным методом. В одном из этих домов жил герой культового фильма эпохи застоя «Осенний марафон».
- Центр торгового и бытового обслуживания населения — как Вилла Савой авторства Ле Корбюзье нашла свое воплощение в типовых дворах советского района, и что из этого получилось? Тут же поговорим о том, почему в восьмидесятые мандарины можно было достать в магазине при большой удачи, а на складах они лежали и гнили.
- «Прибалтийская» — любимая интуристами самая большая ленинградская гостиница с видом на море, построенная по уникальной технологии. Облицованная анодированным алюминием (кстати, как это?), она стала архитектурной доминантой нового морского фасада города.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на посетителей от 14 лет.
- Дополнительных расходов не требуется.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Приморская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 68 туристов
Историк, специализируюсь на периоде Российской империи и тематике исторической памяти. Окончил истфак СПбГУ, ныне представляю Европейский университет в Санкт-Петербурге и являюсь сооснователем просветительского проекта «Исторический Максимум», вместе с которым мыЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
скидка
20%
1.5 часа
Групповая
Тайны Васильевского острова: уникальная экскурсия
Откройте для себя неповторимую атмосферу Васильевского острова, его скрытые дворы и архитектурные шедевры
Начало: Метро Василеостровская
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
993795₽ за человека
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт: секреты морской крепости
Исследуйте Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора, познайте морскую душу России в увлекательной экскурсии
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 июля в 15:00
20 июля в 11:30
от 58005 220₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Водная прогулка
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека