2 отзыва оставили туристы

Валентина П. – Гид из Санкт-Петербурга

Если вы один из тех, кто думает, что Питер — это сплошная мрачность и серые краски, — вам точно стоит отправиться на нашу прогулку 👣.



Взрыв цвета, яркие граффити, нестандартные инсталляции — что только не скрывают тайные питерские дворы! Эти выразительные декорации выступят эффектным фоном для ваших фотокарточек, а впечатления от увиденного сохранятся надолго после прогулки.