2 отзыва оставили туристы

Прогулка по непарадным и нетуристическим локациям — и оттого колоритным и весьма фотогеничным. Наш маршрут охватит:
Мозаичный дворик — оригинальную локацию с подсвечивающимся фонтаном и современными арт-объектами. От красочной мозаики рябит в глазах, но стоит преодолеть себя и вглядеться в композицию рисунка!
Дворик Нельсона — крайне необычное место, созданное в традициях сюрреализма. Находится в сердце Петербурга на Петроградской стороне.
Двор Аннекирхе с граффити (ул. Кирочная, д. 8В). Действующая лютеранская церковь ⛪, обгорелая внутри с арт-пространством на первом этаже.
Улица Джона Леннона — культовый рок-двор с памятной доской Леннону. Он хранит множество историй, которые рассказывает через инопланетные граффити на стенах и необычные барельефы.
Для желающих мы можем провести и 2-й маршрут данной экскурсии:
Итальянский дворик — только на Итальянской улице могла возникнуть эта необычная локация, на месте дворца в итальянском стиле дочери Петра I. Местное итальянское патио – закрытый дворик с фонтаном, скамеечками, коллекциями растений и вьющихся кустарников, и, конечно, собственным Колизеем.
Баварский дворик — крохотный, но, пожалуй, один из самых уютных двориков, где каждый сантиметр ухожен жильцами так, что создается особая атмосфера баварского гостеприимства.
Зеркальный дворик — стеклянный внутренний дворик, сотканный из зеркальных солнечных зайчиков фасада здания. Каждый из них приветливо останется на ваших фотоснимках.
Дворик и панорамная крыша в Пироговом переулке с видом на Исакиевский собор завершит нашу фото-прогулку, где будут как никогда лучше запечатлены белые ночи и ужин прямо на крыше!
Кому подойдёт экскурсия:
Гостям города, которые хотят получить яркие и приятные впечатления — и развеять стереотип о хмуром Питере 😃
Людям, изучающим современное искусство, стили, направления. Кто хочет разобраться и получить базовые знания 🎓 о стрит-арте, развеяв миф о том, что современное искусство не эстетично.
Блогерам для профессионального уникального фотоконтента.
Людям творческих профессий, актерам, моделям для портфолио.
Организационные детали:
По желанию можно добавить одну вашу любимую локацию в городе в фото-прогулку.
Возьмите несколько вариантов гардероба, чтобы получилось много разных и красивых 🤩 фотографий.
Что входит
Услуги гида
Услуги фотографа
Водитель
Авторские сувениры с символикой города
Что не входит
Обед/ужин.
Начало
🚩 м. Чернышевская
Место завершения
🏁 м. Петроградская
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.