2 отзыва оставили туристы

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Небанальная фото-прогулка по ярким дворикам Питера

5
2 отзыва
Валентина П.
Валентина П. – Гид из Санкт-Петербурга
Если вы один из тех, кто думает, что Питер — это сплошная мрачность и серые краски, — вам точно стоит отправиться на нашу прогулку 👣.

Взрыв цвета, яркие граффити, нестандартные инсталляции — что только не скрывают тайные питерские дворы! Эти выразительные декорации выступят эффектным фоном для ваших фотокарточек, а впечатления от увиденного сохранятся надолго после прогулки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-2 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Небанальная фото-прогулка по ярким дворикам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким дворикам Питера
Яркий Петербург
Декорации: яркая часть Петербурга, модель: вы

Прогулка по непарадным и нетуристическим локациям — и оттого колоритным и весьма фотогеничным. Наш маршрут охватит:

  • Мозаичный дворик — оригинальную локацию с подсвечивающимся фонтаном и современными арт-объектами. От красочной мозаики рябит в глазах, но стоит преодолеть себя и вглядеться в композицию рисунка!
  • Дворик Нельсона — крайне необычное место, созданное в традициях сюрреализма. Находится в сердце Петербурга на Петроградской стороне.
  • Двор Аннекирхе с граффити (ул. Кирочная, д. 8В). Действующая лютеранская церковь ⛪, обгорелая внутри с арт-пространством на первом этаже.
  • Улица Джона Леннона — культовый рок-двор с памятной доской Леннону. Он хранит множество историй, которые рассказывает через инопланетные граффити на стенах и необычные барельефы.

Для желающих мы можем провести и 2-й маршрут данной экскурсии:

  • Итальянский дворик — только на Итальянской улице могла возникнуть эта необычная локация, на месте дворца в итальянском стиле дочери Петра I. Местное итальянское патио – закрытый дворик с фонтаном, скамеечками, коллекциями растений и вьющихся кустарников, и, конечно, собственным Колизеем.
  • Баварский дворик — крохотный, но, пожалуй, один из самых уютных двориков, где каждый сантиметр ухожен жильцами так, что создается особая атмосфера баварского гостеприимства.
  • Зеркальный дворик — стеклянный внутренний дворик, сотканный из зеркальных солнечных зайчиков фасада здания. Каждый из них приветливо останется на ваших фотоснимках.
  • Дворик и панорамная крыша в Пироговом переулке с видом на Исакиевский собор завершит нашу фото-прогулку, где будут как никогда лучше запечатлены белые ночи и ужин прямо на крыше!

Кому подойдёт экскурсия:

  • Гостям города, которые хотят получить яркие и приятные впечатления — и развеять стереотип о хмуром Питере 😃
  • Людям, изучающим современное искусство, стили, направления. Кто хочет разобраться и получить базовые знания 🎓 о стрит-арте, развеяв миф о том, что современное искусство не эстетично.
  • Блогерам для профессионального уникального фотоконтента.
  • Людям творческих профессий, актерам, моделям для портфолио.

Организационные детали:

  • По желанию можно добавить одну вашу любимую локацию в городе в фото-прогулку.
  • Возьмите несколько вариантов гардероба, чтобы получилось много разных и красивых 🤩 фотографий.
Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги фотографа
  • Водитель
  • Авторские сувениры с символикой города
Что не входит
  • Обед/ужин.
Начало
🚩 м. Чернышевская
Место завершения
🏁 м. Петроградская
Небанальная фото-прогулка по ярким дворикам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким дворикам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким дворикам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким дворикам Питера
Небанальная фото-прогулка по ярким дворикам Питера

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валентина П.
Валентина П.
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2 отзыва оставили туристы

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