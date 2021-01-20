Что вы можете увидеть 🤩

Самый северный небоскреб «Лахта-центр» (462 метра)
Западный скоростной диаметр
Футбольный стадион «Газпром Арена».
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет:
Автобусом из Петербурга мы отправимся в Петергоф. Уже в дороге вы услышите увлекательный рассказ экскурсовода об этом удивительном месте.
По замыслу Петра I резиденция в Петергофе должна была достичь двух целей — сравниться в своем великолепии со знаменитой королевской резиденцией во Франции и стать триумфальным памятником борьбы России за выход к Балтийскому морю. Обе задачи были выполнены блестяще и резиденция с XVIII века восхищает всех путешественников.
Вы погуляете по обширному Нижнему парку с экскурсоводом, узнаете историю этого места и осмотрите фонтаны. А после совершите морскую прогулку до Петербурга на комфортабельном скоростном метеоре.
На пути в Петербург вы увидите:
Самый северный небоскреб «Лахта Центр» (462 метра)
Западный скоростной диаметр
Футбольный стадион «Газпром Арена».
Важно знать:
Экскурсия по парку длится 1,5 часа. Её для вас проводит сотрудник музея. Затем вам будет предоставлено свободно время - 1 час.
В случае неблагоприятных погодных условиях (шторм, ураган, высокие волны и пр.) рейс может быть отменен. Мы предложим вам вернуться в Санкт-Петербург на туристическом автобусе.
Будьте внимательны при бронировании туристических услуг. Выбирайте категорию, которую Вы сможете подтвердить при посадке в автобус документами (паспорт, Свидетельство о рождении, Пенсионное удостоверение или студенческий билет). Если категория будет указана неверно, придется доплачивать до полной стоимости билета.
Стоимость билетов в Петергофе для граждан стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) одинакова со стоимостью билетов граждан РФ.
Не забудьте с собой взять средства индивидуальной защиты — маски!
Возьмите с собой паспорт (для детей - свидетельство о рождении)! Это обязательное условие для входа в парк.
Места на метеор приобретаются автоматически в зависимости от наличия свободных мест на момент оплаты. Места могут быть расположены не рядом.
Ответы на вопросы
Что входит
Проезд на комфортабельном автобусе Санкт-Петербург - Петергоф
Экскурсия по трассе
Входные билеты в Нижний парк
Экскурсия по парку и осмотр фонтанов - 1,5ч
Билеты на метеор «Петергоф-Санкт-Петербург»
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Думская ул. 2
Завершение: Адмиралтейская наб., д. 2
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Возьмите с собой паспорт, для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в парк
Регистрация на рейс прекращается за 5 минут до отправления автобуса. Приходите на место встречи минимум за 15 минут. Автобус не ждёт опаздывающих.
Не забудьте с собой взять средства индивидуальной защиты — маски!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ежедневно по расписанию
ТурсервисСПб
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них