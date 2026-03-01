Мы пройдём по главным водным артериям города — Мойке, Фонтанке и Неве — на современном судне.
Вы ощутите атмосферу ночного Петербурга, насладитесь открыточными видами и услышите интересные факты из истории города в нашем аудиогиде.
В финале прогулки вас ждёт захватывающее зрелище — развод мостов всего в нескольких метрах от теплохода.
Описание экскурсии
Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка состоится в любом случае.
Что вас ожидает
Во время прогулки вы увидите:
- легендарный крейсер «Аврора», символ революционных событий и морской мощи России
- Петропавловскую крепость — исторический бастион, основанный Петром Великим
- величественные Ростральные колонны и знаменитый памятник Петру I, олицетворяющий город и его создателя
- Летний сад — окунётесь в атмосферу 18 века
- Инженерный замок — узнаете интересные факты о его архитектуре и роли в истории Петербурга
- развод мостов из закрытого салона или с открытой палубы теплохода
Организационные детали
- На теплоходе есть закрытый салон и открытая палуба. В зависимости от погоды вы сможете любоваться городом с удобного места
- Все теплоходы имеют необходимые разрешения и лицензии и оборудованы спасательными средствами
- На судне нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Можете взять еду и напитки с собой
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акватории
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1650 ₽
|Дети до 7 лет
|1200 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Эрмитажа
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 826 туристов
Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организуем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Будем рады показать вам Северную столицу с самого красивого ракурса — с воды!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
