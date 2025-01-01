Приглашаем вас почувствовать таинственную атмосферу Петербурга! Вы полюбуетесь ночными огнями, посмотрите на Петропавловскую крепость и проплывёте мимо крейсера «Аврора». А также увидите визитную карточку города — развод Дворцового, Троицкого и Литейного мостов.
Ближайшие даты:
Время начала: 01:00
Описание водной прогулки
Маршрут
Медный всадник — Дворцовый мост — Троицкий мост — Литейный мост — Медный всадник
Вы увидите:
- Адмиралтейскую и Дворцовую набережные
- Крейсер «Аврора»
- Петропавловскую крепость
- Разведение Дворцового, Троицкого и Литейного мостов
Если вдруг пойдёт дождь — не страшно, на наших теплоходах есть как открытые, так и закрытые палубы.
Однако из-за погодных условий может быть отменён развод мостов.
Окончание прогулки
- В 2:30 на Адмиралтейской набережной, 16
Организационные детали
- На борту теплохода действует свободная рассадка
- Маршрут может быть изменён в связи с погодными условиями или перекрытием акваторий
- На теплоход можно проносить любые напитки, кроме алкогольных
- Дополнительные расходы по желанию: мини-бар — на выбор, пледы — 400 ₽
- Продажа билетов на рейс закрывается за час до начала прогулки
- Посадка начинается за 30 минут до отплытия
ежедневно в 01:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 000 ₽
|Льготный
|800 ₽
|Дети (3-11)
|600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Медного всадника
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 01:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 378 туристов
Наши приоритеты — предоставление качественных услуг и максимальное удовлетворение клиента. Для этого мы неустанно работаем над повышением качества. В частности, постоянно поддерживаем превосходное состояние наших судов и средств безопасности. Наш персонал обладает высокой квалификацией. Всё это в совокупности делает ваше пребывание на борту наших судов комфортным и безопасным. Добро пожаловать на борт!Задать вопрос
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