Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге

Провёл экскурсии для 378 туристов

Наши приоритеты — предоставление качественных услуг и максимальное удовлетворение клиента. Для этого мы неустанно работаем над повышением качества. В частности, постоянно поддерживаем превосходное состояние наших судов и средств безопасности. Наш персонал обладает высокой квалификацией. Всё это в совокупности делает ваше пребывание на борту наших судов комфортным и безопасным. Добро пожаловать на борт!