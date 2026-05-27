Приглашаем на водную прогулку по центру Северной столицы.
Вы разместитесь на открытой или закрытой палубе нашего современного теплохода и увидите старинные дворцы, замки и мосты. Аудиогид расскажет о локациях, которые мы проходим. А кульминацией станет развод мостов на расстоянии нескольких метров.
Вы разместитесь на открытой или закрытой палубе нашего современного теплохода и увидите старинные дворцы, замки и мосты. Аудиогид расскажет о локациях, которые мы проходим. А кульминацией станет развод мостов на расстоянии нескольких метров.
Описание экскурсии
Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка состоится в любом случае.
Что вас ожидает
Вы увидите с воды:
- легендарный крейсер «Аврора»
- Петропавловскую крепость
- Ростральные колонны
- памятник «Медный всадник»
- Летний сад
- Инженерный замок
Организационные детали
- На теплоходе есть закрытый салон и открытая палуба. В зависимости от погоды вы сможете любоваться городом с удобного места
- Все теплоходы имеют необходимые разрешения и лицензии и оборудованы спасательными средствами
- На судне нет бара или ресторана, но есть столики и стулья. Можете взять еду и напитки с собой
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акватории
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1650 ₽
|Дети до 7 лет
|1200 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 959 туристов
Наша компания — собственник флота прогулочных теплоходов в Санкт-Петербурге. Мы организуем прогулки по рекам и каналам города. Все наши теплоходы в отличном состоянии и не старше 2016 года. Мы имеем все необходимые страховки и лицензии. А наши капитаны — многолетний опыт. Будем рады показать вам Северную столицу с самого красивого ракурса — с воды!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Ночная теплоходная прогулка от Петропавловской крепости + развод мостов»
Групповая
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Пройти по Неве под мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова, 32
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
1 июн в 23:30
2 июн в 23:30
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Аудиогид
Ночной Петербург - по каналам центра города к Дворцовому и Троицкому мостам
Пройти по каналам в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под фоновую музыку
Начало: На набережной реки Фонтанки, 71
Сегодня в 23:30
Завтра в 23:30
2480 ₽
3100 ₽ за человека
-
60%
Групповая
Балет металла и света: ночной круиз по Неве - с разводом мостов
Увидеть Петербург в огнях, проплывая мимо его главных достопримечательностей
Начало: На Малоохтинский проспект 61
Расписание: ежедневно в 23:45
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
1000 ₽
2500 ₽ за человека
-25%
до 31 мая
1650 ₽ за человека