1 день: Санкт-Петербург – Комплекс “Фермерская Усадьба” – Александро-Свирский монастырь – деревня Киндасово – Петрозаводск – Новогодний банкет и шоу программа
2 день: Петрозаводск:обзорная экскурсия – заповедник Кивач – Вотчина карельского Деда Мороза:питомник хаски, ферма северных оленей и саамская деревня – Петрозаводск
3 день: Петрозаводск – обед на берегу залива Кирьявалахти – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – фирменный магазин форелевого хозяйства – Санкт- Петербург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Насыщенное трехдневное путешествие вокруг Ладожского озера с празднованием Нового Года в столице Карелии! Вы увидите все главные достопримечательности, поучаствуйте в интерактивах, побываете на приеме у настоящих карел и получите заряд положительных эмоций на весь год!
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги, включенные в тур
Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
Проживание в лучших отелях выбранной категории в Петрозаводске (2 ночи)
Завтраки в отеле
Остановка у водопадов Ахвенкоски
Посещение мест съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»
Посещение магазина форелевого хозяйства
Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
Посещение комплекса с фермерскими продуктами
Трассовая экскурсия по заливу Кирьявалахти
Билеты и экскурсии включенные в тур
Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
Входные билеты в парк "Рускеала"
Обзорная экскурсия “Мраморный карьер” в горном парке "Рускеала" с лицензированным гидом
Обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с лицензированным местным годом
Входные билеты в заповедник "Кивач"
Интерактивная программа в Резиденции карельского деда Мороза - Талви Укко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия", Дворца Лумикки и посещение резиденции Талви Укко
Интерактивная программа в деревне Киндасово с чаепитием “по-карельски” в деревне Киндасово
Что не входит
Оплачивается дополнительно при заказе тура:
Оплачивается обязательно для размещения в отеле категории “Премиум”:
Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Фрегат”: взрослые - 8250 р. /чел. дети 5 - 17,99 лет - 7250 р. /чел., бесплатно - дети до 5 лет. (количество банкетов ограничено. )
Оплачивается обязательно для размещения в отеле “Премиум”:
Участие в Новогоднем банкете в ресторане “Космос”: 7500 руб. /взрослые., 4000 дети 3 - 12 лет, дети до 3 лет - бесплатно.
Оплачивается по желанию для размещения в отеле категории “Комфорт”:
Участие в Новогоднем банкете в ресторане "Белый кролик":
4200 р. /чел. взрослый 3000 - дети с 5 до 14.99 лет бесплатно - дети до 5 лет.
Внимание! Дети младше 5 лет не могут участвовать в банкете.
Оплачивается по желанию на месте:
Комплексные обеды в туре: 450-550 р. /чел.
Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб. /чел. Дети до 7 лет - бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн. ), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб. /чел.
Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
Активные развлечения в Вотчине Талви Укко: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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