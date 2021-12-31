Новогодние приключения на Русском Севере Тур в Карелию на 3 дня

Насыщенное трехдневное путешествие вокруг Ладожского озера с празднованием Нового Года

В группе
до 50 чел.
Насыщенное трехдневное путешествие вокруг Ладожского озера с празднованием Нового Года в столице Карелии! Вы увидите все главные достопримечательности, поучаствуйте в интерактивах, побываете на приеме у настоящих карел и получите заряд положительных эмоций на весь год!
Новогодние приключения на Русском Севере Тур в Карелию на 3 дня
Новогодние приключения на Русском Севере Тур в Карелию на 3 дня
Новогодние приключения на Русском Севере Тур в Карелию на 3 дня
Новогодние приключения на Русском Севере Тур в Карелию на 3 дня
Новогодние приключения на Русском Севере Тур в Карелию на 3 дня
Новогодние приключения на Русском Севере Тур в Карелию на 3 дня

Что вы увидите 🤩

  • 1 день: Санкт-Петербург – Комплекс “Фермерская Усадьба” – Александро-Свирский монастырь – деревня Киндасово – Петрозаводск – Новогодний банкет и шоу программа
  • 2 день: Петрозаводск:обзорная экскурсия – заповедник Кивач – Вотчина карельского Деда Мороза:питомник хаски, ферма северных оленей и саамская деревня – Петрозаводск
  • 3 день: Петрозаводск – обед на берегу залива Кирьявалахти – водопады Ахвенкоски – горный парк "Рускеала" – фирменный магазин форелевого хозяйства – Санкт- Петербург
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Насыщенное трехдневное путешествие вокруг Ладожского озера с празднованием Нового Года в столице Карелии! Вы увидите все главные достопримечательности, поучаствуйте в интерактивах, побываете на приеме у настоящих карел и получите заряд положительных эмоций на весь год!

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги, включенные в тур
  • Услуги квалифицированного гида на протяжении всего маршрута
  • Трансфер на комфортабельных импортных автобусах класса Премиум
  • Проживание в лучших отелях выбранной категории в Петрозаводске (2 ночи)
  • Завтраки в отеле
  • Остановка у водопадов Ахвенкоски
  • Посещение мест съемок фильмов «А зори здесь тихие», «Темный мир»
  • Посещение магазина форелевого хозяйства
  • Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
  • Посещение комплекса с фермерскими продуктами
  • Трассовая экскурсия по заливу Кирьявалахти
  • Билеты и экскурсии включенные в тур
  • Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
  • Входные билеты в парк "Рускеала"
  • Обзорная экскурсия “Мраморный карьер” в горном парке "Рускеала" с лицензированным гидом
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с лицензированным местным годом
  • Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • Интерактивная программа в Резиденции карельского деда Мороза - Талви Укко и экскурсия “Северная сага”, включающая посещение питомника хаски с местным каюром, осмотр фермы северных оленей, Саамской деревни, подворья с домашними животными, гранд-макета "Карелия", Дворца Лумикки и посещение резиденции Талви Укко
  • Интерактивная программа в деревне Киндасово с чаепитием “по-карельски” в деревне Киндасово
Что не входит
  • Оплачивается дополнительно при заказе тура:
  • Оплачивается обязательно для размещения в отеле категории “Премиум”:
  • Участие в новогоднем банкете и праздничной программе в ресторане “Фрегат”: взрослые - 8250 р. /чел. дети 5 - 17,99 лет - 7250 р. /чел., бесплатно - дети до 5 лет. (количество банкетов ограничено. )
  • Оплачивается обязательно для размещения в отеле “Премиум”:
  • Участие в Новогоднем банкете в ресторане “Космос”: 7500 руб. /взрослые., 4000 дети 3 - 12 лет, дети до 3 лет - бесплатно.
  • Оплачивается по желанию для размещения в отеле категории “Комфорт”:
  • Участие в Новогоднем банкете в ресторане "Белый кролик":
  • 4200 р. /чел. взрослый 3000 - дети с 5 до 14.99 лет бесплатно - дети до 5 лет.
  • Внимание! Дети младше 5 лет не могут участвовать в банкете.
  • Оплачивается по желанию на месте:
  • Комплексные обеды в туре: 450-550 р. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: Полный билет - 300 руб. /чел. Дети до 7 лет - бесплатно Дети от 7 до 14 лет, студенты (очн. ), Лица, имеющие регистрацию в РК, Пенсионеры - 250 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке Рускеала по ценам парка
  • Активные развлечения в Вотчине Талви Укко: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: м. Площадь Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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