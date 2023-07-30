1 день

Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия. Петропавловская крепость

Прибытие в Санкт-Петербург.

Самостоятельное размещение в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Ибис», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский».

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.

16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.

В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.

Внимание: На заезды апрель и октябрь замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.

18:30-19:00 Окончание программы.

Трансфер по гостиницам.