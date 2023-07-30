Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов.
Отправитесь в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининским парком — великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Узнаете историю Карелии от самого возникновения к приходу славян, их влиянию на карел и вепсов, и как в городе Олонце пересекаются две цивилизации и культуры.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусная обзорная экскурсия. Петропавловская крепость
Прибытие в Санкт-Петербург.
Самостоятельное размещение в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Ибис», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский».
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу — одному из красивейших городов мира.
16:30 Экскурсия в Петропавловскую крепость — «сердце» Петербурга, с дня её основная в 1703 году наш город ведёт свою историю.
В ходе исторической прогулки по крепости вы познакомитесь с её историей и особенностями фортификации, увидите современную городскую скульптуру, посетите Петропавловский собор, где похоронены члены династии Романовых, и тюрьму Трубецкого бастиона, которая расскажет о судьбах многих известных людей.
Внимание: На заезды апрель и октябрь замена Посещение Кунсткамеры — первого общедоступного музея в России, основанного Петром I, где вы увидите уникальные естественнонаучные и этнографические коллекции, рассказывающие о человеке и разных народах мира.
18:30-19:00 Окончание программы.
Трансфер по гостиницам.
Царское село: Екатерининский дворец и парк
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр., д. 10), в том числе — гости из отелей «Ибис», «Невский берег», «Порт Комфорт Лиговский».
Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов».
12:30 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой и Екатерининского парка — великолепного произведения русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.
Свободное время в Царском селе (2,5 часа)или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.
- Дополнительно: Автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII-начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи (доп. плата).
16:30 (19:30) Возвращение в город к станции метро «Звенигородская».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Трансфер в Океанариум.
- Дополнительно: посещение Океанариума. Вас ждёт современный музей живой морской природы с акулами и тюленями, коралловым рифом и его экзотическими обитателями (доп. плата).
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья
Накануне вечером заказать в отеле ланч-бокс.
Освобождение номеров, выезд с вещами.
Накануне вечером приходит sms с телефоном гида и номером автобуса.
06:30 Подача автобуса к пл. Восстания.
- Место посадки: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10.
- Ориентир: гостиница "Октябрьская", парковка вдоль тротуара от книжного магазина "Буквоед" до конца здания.
07:00 Отправление автобуса от пл. Восстания.
09:00 Авторская трассовая экскурсия о народах и землях Приладожья.
10:00 Комплекс “Фермерская усадьба”.
12:00 Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю.
Дополнительно:13:30 Обед (оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 500-700 руб.)
15:00 Олонец. Музей карелов-ливвиков.
Олонец является первым карельским городом, откуда впоследствии разрослась Карелия, а потому там расположен музей с богатейшей коллекцией экспонатов и памятников материальной и духовной культуры карелов-ливвиков.
18:00 Интерактивная программа в самой веселой деревне Киндасово.
Деревня Киндасово — это самая веселая деревня в Карелии, а сами киндасовцы объявляют себя «суверенным государством».
21:00 Прибытие в Петрозаводск.
Заселение в отель, свободное время.
Заповедник и водопад Кивач. Экскурсия по питомнику и оленьей ферме
Во второй день Вы сможете выбрать один из вариантов программы первого дня.
- Вариант 1: Основная программа.
08:00 Завтрак в отеле.
09:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску.
11:30 Посещение древнего вулкана Гирвас.
13:00 Заповедник и водопад Кивач, музей природы.
Водопад Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы.
Дополнительно:15:00 Обед в туркомплексе Чална (оплачивается на месте по желанию, диапазон цен 500-700 руб.).
В свободное время можно будет заглянуть в гости к карельскому Деду Морозу Талви Укко и его внучке Снегурочке Лумикки.
16:00 Экскурсия по питомнику и оленьей ферме.
Свободное время.
Посещение площадок и экскурсия в туркомплексе включено в стоимость тура (за исключением дополнительных услуг).
Вас ждет знакомство с профессиональным питомником ездовых собак породы хаски.
18:30 Возвращение в Петрозаводск.
Свободное время.
- Вариант 2. Посещение музея-заповедника Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура, доп. плата).
10:15Отправление на «Метеоре» на остров Кижи.
Прибытие на о. Кижи.
По прибытию на остров вас встретит гид, который будет вашим проводником и помощником на протяжении всей экскурсии.
14:00 Свободное время на острове Кижи.
После экскурсии вас ждет свободное время.
Вы можете заказать дополнительные программы на острове: прогулка на конной бричке, лодке, велосипеде, мастер-класс по традиционным ремеслам, таинство реставрации и др.
Дополнительные программы заказываются и оплачиваются на месте. Гид подскажет, как это можно будет сделать.
15:45 Трансфер на "Метеоре" в Петрозаводск.
17:00 Прибытие в Петрозаводск.
Свободное время.
Горный парк «Рускеала»
08:00 Завтрак в отеле.
09:00 Отправление в сторону Горного парка “Рускеала”.
13:00 Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски.
Название реки Тохмайоки, на которой находятся водопады, означает «вращение, превратность, непостоянство».
Это небольшие, но живописные каскады на лесной речке в окружении гранитных уступов.
15:00Горный парк “Рускеала”.
Обзорная экскурсия и свободное время.
Центром парка является Мраморный каньон — огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов.
Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга.
Дополнительно: Дополнительные услуги парка приобретаются на месте по желанию: «Подземная Рускеала», тайные тропы земли Калевала, водная прогулка по мраморному озеру, троллей длиною 400 метров.
17:00 Выезд из горного парка “Рускеала” на ретропоезде.
Билеты на ретро-поезд не включены в стоимость тура и приобретаются по желанию в кассах/на сайте РЖД до начала тура.
Внимание! Если вы покупаете билет на ретро-поезд с более поздним отправлением, то самостоятельно добираетесь и заселяетесь в отель.
Багаж необходимо забрать с собой в Горном парке.
18:00 Выезд автобуса из горного парка.
18:40 Заселение в отель в городе Сортавала.
Свободное время для ужина и отдыха.
Свободный день или дополнительные экскурсии
08:00 Завтрак в отеле.
Свободный день.
Дополнительно, оплачивается отдельно при заказе тура: проведение программы этого дня зависит от погодных условий.
- Вариант 1: Экскурсия на Остров Валаам на метеоре (оплачивается дополнительно при покупке тура, доп. плата).
09:00 Отправление на остров Валаам на "Метеоре".
10:00 Прибытие на Валаам и обзорная экскурсия.
Продолжительность первой части экскурсии — 2 часа.
10:00 Экскурсия по острову Валаам.
Экскурсия вцентральную усадьбу Валаамского монастыря.
Также Вы сможете посетить Спасо-Преображенский собор, Успенскую трапезную церковь.
Продолжительность экскурсии: 2,5 часа.
12:30 Обед в трапезной монастыря.
Обед включен в стоимость экскурсии.
В свободное время вы можете посетить церковную и сувенирные лавки при монастыре.
13:30 Пешеходная экскурсия по острову Валаам. Вторая часть.
Продолжительность второй части экскурсии — 1,5 часа.
Ваш путь идет к Никольскому скиту через цепь островов, связанных между собой деревянными мостами.
16:00 Возвращение в Сортавала.
Свободное время.
Примерно за 30 минут до отправления с вами свяжется гид. Просим не забывать свои вещи в отеле и забрать их заблаговременно.
- Вариант 2: Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер (доп. плата).
Оплачивается отдельно при заказе тура.
08:30 Сбор группы на причале.
09:00 Отправление на Валаам на катере.
Дорога по Ладожскому озеру занимает около часа.
В это время гид расскажет вам историю древнего Ладожского озера и интересные факты о здешних местах.
10:00 Прибытие в Центральную усадьбу.
Катер причалит в удивительные красоты месте — Монастырской бухте, которая находится в глубине острова и выглядит завораживающе, особенно величественным отсюда предстает монастырь, расположенный на высокой скале.
У вас есть время на самостоятельное изучение Валаама.
Архитектурным центром на острове является монастырское каре, которое начало формироваться еще в 18 веке.
Здесь также вы увидите уникальную Успенскую трапезную церковь — старейшую на Валааме.
Обязательно посетите главную достопримечательность: Спасо-Преображенский собор, где расположены мощи святых основателей обители.
13:00 Отправление на водную прогулку по Ладожским шхерам.
14:00 Ладожские шхеры.
Вы прокатитесь на скоростном катере вдоль изрезанных берегов Ладоги, которые являются одной из главных природных достопримечательностей Карелии.
15:00 Прибытие.
Свободное время.
Окончание экскурсионной программы.
После возвращения с экскурсии у вас будет 3–3,5 часа свободного времени, когда вы сможете поужинать в кафе города и попробовать местную кухню.
Свободный день или дополнительные экскурсии. Отъезд
08:00 Завтрак в отеле.
Свободный день.
Дополнительно, оплачивается отдельно при заказе тура:
- Вариант 1: Экспедиция к лесным водопадам с посещением места добычи полудрагоценного камня граната (доп. плата).
08:45 Сбор на экскурсию от Вашего отеля.
09:00 Отправление из Сортавалы, трассовая экскурсия.
Остановка у Импилахтинской железной дороги.
Посещение Кительского месторождения полудрагоценного камня граната.
Автобус привезет вас прямо к руднику, в отвалах которого можно найти красивые гранатовые бусины.
Специальный инвентарь для исследований и добычи сокровищ мы выдадим вам на месте!
Экскурсия к древним водопадам Карелии.
Посещение возможных объектов (по погодным условиям)
Посещение водопада Койриноя II (Верхний) и Койриноя I (Нижний).
Посещение водопадов Белые мосты (Юканкоски).
14:00 Возвращение в Сортавала в центр города.
Обед.
Свободное время.
- Вариант 2: Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (доп. плата).
15:00 Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере.
На комфортабельном катере вы проплывете вдоль гряды «карельских фьордов» и увидите фантастические природные красоты Ладоги: Остров Хавус и его высокий обрыв, названный «Ястребиной скалой», Остров Каарнетсаари, «Падающую скалу», а также сделаете высадку на необитаемом острове Хонкасало.
17:00 Возвращение с прогулки на катере.
Далее Вы можете прогуляться по городу, купить сувениры и познакомиться с достопримечательностями Сортавалы, о которых Вам расскажет наш гид.
Посадка на трансфер в Санкт-Петербург для вас предусмотрена в центре города Сортавала в 18:40-18:50.
18:45 Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.
21:00 Техническая остановка в Приозерске.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург:
- Первая остановка: 23:00 — м. Озерки.
- Вторая остановка: 23:30 — м. Площадь Восстания.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице.
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол" + Комфорт (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма, Акватика) 3* (Петрозаводск). Завтрак "накрытие".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный Взрослый
|Смарт Плюс + Стандартный
|05.07-30.08.23
|36340
|35300
|51580
|06.09-11.10.23
|35440
|34600
|49880
Порт Комфорт Лиговский 29 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол" + Премиум (Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж) 4* (Петрозаводск). Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Смарт Плюс + Стандартный
|05.07-30.08.23
|43550
|42460
|65500
|06.09-11.10.23
|42650
|41760
|63800
Невский берег (122) 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол" + Комфорт (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма, Акватика) 3* (Петрозаводск). Завтрак "накрытие".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.08-16.08.23
|38440
|37500
|56080
|23.08.23
|37740
|36700
|54580
|30.08-20.09.23
|36840
|36000
|52880
|27.09-11.10.23
|36640
|35900
|52380
Невский берег (122) 3* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол" + Премиум (Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж) 4* (Петрозаводск).Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный + Стандартный
|02.08-16.08.23
|45650
|44660
|70000
|23.08.23
|44950
|43860
|68500
|30.08-20.09.23
|44050
|43160
|66800
|27.09-11.10.23
|43850
|43060
|66300
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург).Завтрак "шведский стол" + Комфорт (Вилла Айно, Заречная, Ладога, Илма, Акватика) 3* (Петрозаводск). Завтрак "накрытие".
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Стандартный МТК (18м) + Стандартный
|Комфорт МК + Стандартный
|12.07-16.08.23
|38340
|54780
|38940
|37600
|37400
|55980
|23.08-27.09.23
|37340
|52980
|37840
|36600
|36600
|53980
Октябрьская 4* (Санкт-Петербург). Завтрак "шведский стол" + Премиум (Фрегат, Питер Инн, Онежский замок, Саквояж) 4* (Петрозаводск). Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Трёхместный
(2 осн. +д.к. реб. 3-12)
|Одноместный
|Стандартный МТК (18м) + Стандартный
|Комфорт МК + Стандартный
|12.07-16.08.23
|45550
|68700
|46150
|44760
|44560
|69900
|23.08-27.09.23
|44550
|66900
|45050
|43760
|43760
|67900
Скидка детям до 14 лет — 1 600 руб.
Скидка детям 14-16 лет — 1 200 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения) — 800 рублей.
Скидка пенсионерам РФ — 650 рублей.
Варианты проживания
Октябрьская 4
Четырехзвездочная гостиница «Октябрьская» расположена в самом центре Санкт-Петербурга, в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей современные номера со стильным интерьером и бесплатный Wi-Fi.
Фасад гостиницы «Октябрьская» выполнен в классическом стиле. В элегантных номерах есть собственная ванная комната, холодильник и телевизор со спутниковыми каналами.
Полный завтрак «шведский стол» сервируют с 07:00 до 11:00. Напитки можно заказать в лобби-баре «Абажур» с 11:00 до 23:00.
На территории отеля работает салон красоты и сувенирный магазин. Для деловых путешественников оборудованы конференц-залы и помещения для проведения совещаний.
Стойка регистрации гостиницы "Октябрьская" работает круглосуточно и без выходных. На 1-м этаже гостиницы находится стойка консьержа, который поможет гостям заказать трансфер и билеты на экскурсии.
Менее чем в 5 минутах ходьбы от отеля расположен Московский вокзал.
Невский берег (122) 3
Роскошные условия для отдыха в Санкт-Петербурге всем желающим предоставляет трехзвездочный отель "Невский берег 122". Постояльцам предложены множество услуг для отличного времяпрепровождения, уютные террасы, просторная автостоянка, трансфер, а также индивидуальная регистрация заезда.
Размещение гостей предложено в просторные, светлые и уютные номера. Все категории номеров оформлены в изысканном интерьере и обустроены всем необходимым для комфортабельного отдыха. В комнатах для гостей есть современная мебель и различная техника. В каждом номере своя ванная комната с полноценной ванной или душем, фен, косметические средства, холодильник, тапочки.
На территории работает ресто-бар «Причалъ», где предлагают свежие завтраки.
Расстояние до аэропорта составляет около 14 км. Удачное расположение вблизи ж/д вокзала позволяет быстро добраться пассажирам поездов до отеля "Невский берег 122". Ближайшая станция метрополитена находится в 3 минутах ходьбы. В шаговой доступности от отеля - главные достопримечательности города.
Порт Комфорт Лиговский 29 4
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 16 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
Саквояж 4
Отель «Саквояж» располагается в северо-восточной части города Петрозаводска, в близости от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе "Шведский стол".
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Онежский замок 4
В центре Петрозаводска расположен отель Онежский Замок. С окон гостиницы можно наблюдать панорамные виды озера и окрестностей города.
Все номера распределены по комфортности и меблировке. При желании можно дополнительно заказать спальные места. Есть ряд мансардных комнат, с которых можно увидеть озерные пейзажи.
Имеется ресторан, в котором подаются международные и русские блюда. Можно попробовать несколько блюд карельской кухни. Бар предоставляет напитки различного типа, а также холодные закуски.
Для посещений открыт бассейн, также можно воспользоваться сауной или спа-центром. Можно бронировать зал для торжественных мероприятий.
Ближайшей достопримечательностью является набережная с памятником «Рыбаки». В шаговой доступности местный Краеведческий музей.
Питер Инн 4
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.
Фрегат 4
Гостиница «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Акватика 3
Комфортабельная гостиница «Акватика» с современным аквакомплексом располагается в самом центре города, на берегу живописной Онежской набережной.
Номерной фонд располагает светлыми номерами с мягкой мебелью. Все категории подключены к системе отопления и укомплектованы необходимой техникой для комфорта гостей: холодильником, телевизором, телефоном, беспроводным доступом к Wi-Fi.
Меню бара и ресторана включает широкий ассортимент блюд европейской кухни. Неподалеку есть множество продуктовых магазинов.
Расстояние до аэропорта — 15,3 км, до железнодорожного вокзала — 3,2 км. На территории построен оздоровительный комплекс, включающий тренажерный зал, баню, бассейн. Вблизи — Онежское озеро, музей изобразительных искусств, музыкальный театр.
Илма 3
Комфортабельная гостиница «Илма» находится в городе Петрозаводск. Своим гостям она может предложить месторасположение в историческом центре города и высокий уровень обслуживания. Дополнительными достоинствами сервиса являются: трансфер, охраняемая парковка для автомобилей, факс и ксерокопирование за дополнительную плату, прачечная и гладильные услуги.
Дизайн интерьера оформлен в классическом стиле, выполнен современный ремонт. В светлых и просторных номерах есть все необходимые удобства для полноценного размещения. В распоряжении проживающих будет: удобная мебель, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната с душем. Прием и регистрация гостей происходит круглосуточно.
На территории работает уютное кафе, в котором представлен широкий ассортимент блюд на любой вкус.
Неподалеку расположены местные достопримечательности: центральная площадь, Собор Александра Невского, набережная Онежского озера. Расстояние до международного аэропорта составляет 15.8 км.
Ладога 3
Трехзведочная гостиница «Ладога» находится в Петрозаводске. Своим гостям она предлагает не только качественное обслуживание высококвалифицированным персоналом, но и широкий спектр услуг. Так Вы можете попариться в хамаме или сауне, а также поплавать в бассейне. На территории работает оздоровительный центр.
Номерной фонд представлен большим количеством категорий, которые оснащены всем необходимым, для того, чтобы даже длительное проживание было максимально комфортным. Все номера, обустроены так, что чувствуется домашний уют. В них есть качественная мебель и техника, а также собственная ванная комната.
Завтраки включены в стоимость номера, а обеды и ужины можно заказать за дополнительную плату и искусные повара с удовольствием приготовят для Вас лучшие блюда.
Поблизости расположились многие достопримечательности и известные места, магазины и сувенирные лавки, рестораны и столовые. До любой точки города возможно добраться на общественном транспорте.
Заречная 3
Гостиница располагается в центральной части города, на берегу реки Лососинка. Она прекрасно подходит экскурсантам, бизнесменам, командировочным. В шаговой доступности находится известная достопримечательность Петрозаводска — Дом Куклы, а также Губернский парк и Собор Александра Невского.
Номерной фонд
Во всех номерах современная мебель, сантехника европейского уровня, стеклопакеты с москитными сетками, ЖК телевизор, холодильник, Интернет, телефон.
Одноместный номер (стандарт)
Номер оборудован большой кроватью, холодильником, телефоном, зеркалом, ТВ, санузлом, душем и туалетом.
Двухместный номер (стандарт)
Номер оборудован двумя кроватями, прикроватными тумбочками, холодильником, телефоном, зеркалом, ТВ, санузел, душ, туалет.
Двухместный номер (семейный)
Номер оборудован двуспальной кроватью, диваном, прикроватными тумбочками, холодильником, телевизором, зеркалом, телефоном. Санузел оснащен душем и туалетом.
Номер Люкс
Двухкомнатный номер оборудован двуспальной кроватью, диваном, двумя телевизорами, DVD, телефоном, холодильником, письменным столом, журнальным столиком, санузлом, душем и туалетом.
Вилла Айно 3
Вилла Айно располагается в микрорайоне Кукковка в Петрозаводске. До центра можно доехать примерно за 10 минут. Предлагается качественный сервис, который превзойдет ожидания даже самого требовательного туриста. Из услуг есть бесплатный Wi-Fi, частная парковка, сауна, прачечная. По запросу можно заехать с домашними животными.
Номерной фонд представлен уютными и современными номерами, которые разделены на категории. Независимо от выбранной, в каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, система кондиционирования. В ванной можно найти средства личной гигиены, халаты, тапочки и полотенца.
По утрам подают завтраки в формате «шведский стол», где можно угоститься горячими блюдами, салатами, закусками и напитками. Путь до ближайшего продуктового магазина не займет более пяти минут.
Ближайшая автобусная остановка находится в 3 минутах ходьбы, а уже оттуда уехать до аэропорта или железнодорожного вокзала.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание 2 ночи в отеле Санкт-Петербурга, 2 ночи в отеле в г. Петрозаводск, 2 ночи в отеле в г. Сортавала
- Питание: завтраки
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Экскурсию в Павловск с посещением Дворца — 1 300 руб. /взр., 1 000 руб. /шк., 1 000 руб. /пенс., ст.
- Посещение океанариума — 850 руб. /взр., 650 руб. /шк., студ., 350 руб. /дети 5-6 лет, 400 руб. /пенс.
- Комплексные обеды в туре (оплачивается на месте по желанию) — 500-700 руб.
- Экскурсия на о. Кижи (оплачивается дополнительно при покупке тура) — 5 800 руб. /взр., 5 300 руб. /студент 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан, 3 500 руб. / дети от 2 до 17 лет
- Дополнительные программы на острове Кижи и в горном парке «Рускеала»
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски
- Проезд на ретропоезде из Горного Парка Рускеала в Сортавалу
- Экскурсия к древним водопадам Карелии — 2 200 руб. /взр., 1 700 руб. /ребенок до 9 лет вкл.
- Водная прогулка по Ладожским шхерам на катере (дополнительно по желанию) — 2 200 руб. /чел.
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер (оплачивается отдельно при заказе тура) — 4 900 руб. /взр., 2 500 руб. /дети до 9 лет
- Экскурсия на о. Валаам — 4 900 руб. /взр., 2 500 руб. /дети до 12 лет
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- На каком транспорте будут перемещаться туристы?
Экскурсии при больших группах на больших автобусах корейских и китайских брендов: Жонг Тонг, Ютонг, Голден Дракон, иногда Скания и Ман.
Группы меньше 14 чел. — на Мерседес Спринтер.
Платный индивидуальный трансфер обычно осуществляется на автомобиле туркласс Хундай.
- Какой расчетный час в гостинице?
Расчетный час в гостиницах — 12:00. Гарантированное заселение после 15:00.
- Какие есть скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет: 1600 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 1200 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 800 рублей.
Скидка пенсионерам РФ: 650 рублей
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Отдельное восхищение и огромное спасибо хочется выразить нашему замечательному Гиду! Да, да именно гиду с большой буквы - Анне ГОРШКОВОЙ, как человеку с огромным багажом знаний, и как психологу очень тонко чувствующему чаянья и желания группы и умеющего соединить казалось несоединимое - разные характеры и возрасты людей и направить их в нужное русло. Чтобы все получили от поездки максимум приятных впечатлений.