СканТур
СканТур – Гид из Санкт-Петербурга
Гран-тур Вся Карелия
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 72 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 10 950 ₽ за человека

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Гран-тур Вся Карелия
Гран-тур Вся Карелия

Что вы увидите

  • Фермерская Усадьба – Александро-Свирский монастырь – Олонец. Музей карелов-ливвиков –деревня Киндасово –заповедник и водопад "Кивач" – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко – деревня Кинерма – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – по желанию из парка до Сартовалы на Ретропоезде – Лахденпохья – магазин форелевое хозяйство
За 3 дня мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этно-культурной программой станет увлекательным путешествием по вехам истории 📖. Заглянем в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям и узнаем, как поживает летом карельский дед мороз Талви Укко с внучкой Лумикки в своей резиденции. Откройте свою Карелию вместе с нами!

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:

  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
  • ⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • ⬤ Сопровождение профессиональными гидами на протяжении всей поездки
  • ⬤ 2 ночи в отеле выбранной категории в Петрозаводске
  • ⬤ Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)
  • ⬤ Посещение Александро-Свирского монастыря
  • ⬤ Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • ⬤ Входные билеты в Олонецкий музей
  • ⬤ Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • ⬤ Обзорная экскурсия по столице Карелии – Петрозаводску
  • ⬤ Входные билеты в заповедник "Кивач"
  • ⬤ Посещение водопада Кивач
  • ⬤ Посещение музея природы в заповеднике "Кивач"
  • ⬤ Посещение туркомплекса "Вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко"
  • ⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
  • ⬤ Посещение оленьей фермы, саамской деревни и подворья
  • ⬤ Осмотр пестрого залива Кирьявалахти
  • ⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
  • ⬤ Экскурсия по горному парку Рускеала “Мраморный каньон” с местным лицензированным гидом
  • ⬤ Остановка у водопадов Ахвенкоски - мест съемок фильмов "А зори здесь тихие", "Темный мир"
  • ⬤ Входные билет в Национальный музей Карелии
  • ⬤ Экскурсия в Национальном музее Карелии
  • ⬤ Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
Что не входит
  • В связи с резким повышением стоимости входного билета в Горный парк Рускеала
  • в период с 02. 01 по 10. 01. 2021 обязательная доплата к туру - 300 руб на взрослого и 100 руб на школьника/студента/пенсионера. Оплачивается гиду при посадке в автобусОплачивается по желанию на месте:⬤ Комплексные обеды в туре: 350-450 р. ⬤ Услуги на территории комплекса Талви Укко: по ценам комплекса⬤ Экскурсия по карельской деревне Кинерма с местным жителем: от 100 р. ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр.
  • от 100 р. /дет. ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по пещерам Рускеала, прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Гран-тур Вся Карелия
Гран-тур Вся Карелия
Гран-тур Вся Карелия
Гран-тур Вся Карелия
Гран-тур Вся Карелия
Гран-тур Вся Карелия
Гран-тур Вся Карелия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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СканТур
СканТур
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