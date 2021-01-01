За 3 дня мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этно-культурной программой станет увлекательным путешествием по вехам истории 📖. Заглянем в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям и узнаем, как поживает летом карельский дед мороз Талви Укко с внучкой Лумикки в своей резиденции. Откройте свою Карелию вместе с нами!

ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора: