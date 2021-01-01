Фермерская Усадьба – Александро-Свирский монастырь – Олонец. Музей карелов-ливвиков –деревня Киндасово –заповедник и водопад "Кивач" – питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции Талви Укко – деревня Кинерма – водопады Ахвенкоски – горный парк Рускеала – по желанию из парка до Сартовалы на Ретропоезде – Лахденпохья – магазин форелевое хозяйство
За 3 дня мы проедем вокруг Ладожского озера и покажем все самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этно-культурной программой станет увлекательным путешествием по вехам истории 📖. Заглянем в гости к дружелюбным собакам хаски и северным оленям и узнаем, как поживает летом карельский дед мороз Талви Укко с внучкой Лумикки в своей резиденции. Откройте свою Карелию вместе с нами!
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Что входит
⬤ Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
⬤ Сопровождение профессиональными гидами на протяжении всей поездки
⬤ 2 ночи в отеле выбранной категории в Петрозаводске
⬤ Завтраки в отеле (кроме категории размещения «Стандарт»)
⬤ Посещение Александро-Свирского монастыря
⬤ Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
⬤ Входные билеты в Олонецкий музей
⬤ Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
⬤ Обзорная экскурсия по столице Карелии – Петрозаводску
⬤ Экскурсия по питомнику хаски с входными билетами
⬤ Посещение оленьей фермы, саамской деревни и подворья
⬤ Осмотр пестрого залива Кирьявалахти
⬤ Входные билеты в горный парк Рускеала
⬤ Экскурсия по горному парку Рускеала “Мраморный каньон” с местным лицензированным гидом
⬤ Остановка у водопадов Ахвенкоски - мест съемок фильмов "А зори здесь тихие", "Темный мир"
⬤ Входные билет в Национальный музей Карелии
⬤ Экскурсия в Национальном музее Карелии
⬤ Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
Что не входит
В связи с резким повышением стоимости входного билета в Горный парк Рускеала
в период с 02. 01 по 10. 01. 2021 обязательная доплата к туру - 300 руб на взрослого и 100 руб на школьника/студента/пенсионера. Оплачивается гиду при посадке в автобусОплачивается по желанию на месте:⬤ Комплексные обеды в туре: 350-450 р. ⬤ Услуги на территории комплекса Талви Укко: по ценам комплекса⬤ Экскурсия по карельской деревне Кинерма с местным жителем: от 100 р. ⬤ Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: 250 р. /взр.
от 100 р. /дет. ⬤ Активные развлечения в горном парке Рускеала (экскурсия "Подземный космос" по пещерам Рускеала, прокат спортивного оборудования, прокат лодок, троллей, веревочный парк и другое): по ценам парка
Начало
🚩 м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбенко
Место завершения
🏁 м. Дыбенко; м. Площадь Восстания
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.