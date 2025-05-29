Рускеальский экспресс – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Рускеальский экспресс» в Санкт-Петербурге, цены от 2900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
На автобусе
На микроавтобусе
15 часов
3104 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств, д. 1
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
16 июн в 08:00
7500 ₽ за человека
В Карелию на ретропоезде: водопады и парк Рускеала
На автобусе
17 часов
38 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
В Карелию на ретропоезде: водопады и парк Рускеала
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: По вт, ср, сб, вс и праздничным дням; ежедневно с 18 апреля
Завтра в 07:00
16 июн в 07:00
2900 ₽ за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
На автобусе
16 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лицис
    29 мая 2025
    В Карелию в мини-группе! Рускеальский мрамор и тот самый ретропоезд
    Отличная экскурсия, определённо стоит потраченных денег! Очень интересная программа, организовано на высшем уровне. Спасибо гиду Андрею и сопровождавшему водителю за положительные эмоции и приятные впечатления!
  • Н
    Николаев
    27 мая 2025
    Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
    Водопады Ахвенкоски (одно из мест съемки фильма "А зори здесь тихие") и мраморный карьер - это, конечно, не описать словами,
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    нужно видеть. В стандартный пакет поездки не входила экскурсия по горному парку, мы вместо нее приобрели подземную экскурсию по пещерам (2000 с носа, но просто шикарно, краткое представление можно получить, зайдя в бесплатный грот в самом начале горного парка). В саму поездку входили также двадцатиминутный наружный осмотр Приозерской крепости (с предшествующим и последующим рассказом о ней в автобусе - в этом моменте все хорошо) и посещение Сортавалы (а вот это на 90% шоптур ради 800-рублевого комплексного столовского обеда, перекуса на обратном пути, покупки совсем не дешёвых сувениров и настоек, разрекламированной рыбы и ухи из нее, 15-20 минут сортавальского времени стоило бы перераспределить в пользу водопадов, чтобы осмотреть их в более спокойном темпе). В целом, для однодневной экскурсии для новичков программа "что надо".

  • Л
    Лидия
    18 марта 2025
    В Карелию на ретропоезде: водопады и парк Рускеала
    Татьяна прекрасный гид! Все было очень организованно и интересно
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2025
    В Карелию на ретропоезде: водопады и парк Рускеала
    Посетили экскурсию 16 марта в Карелию, все было так как в описании. Экскурсия очень понравилась,всем рекомендую посетить Карелию! Экскурсовод Лидия прекрасно,интересно все рассказала отвечала на все интересующиеся вопросы! Геннадий отлично нас прокатил туда и обратно,Спасибо всем!!!
  • Т
    Татьяна
    13 марта 2023
    Фототур в Карелию в мини-группе: Рускеала, оленья ферма и ретропоезд
    Все прекрасно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Рускеальский экспресс»

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  7. Зимний дворец
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Рускеальский экспресс" можно забронировать 3 экскурсии от 2900 до 7500. Туристы уже оставили гидам 3167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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