Мини-группа
до 1 чел.
Карельский калейдоскоп: мрамор, ретропоезд, фьорды
Погрузитесь в атмосферу Карелии: уникальная природа, исторические места и захватывающая поездка на ретропоезде
Начало: Площадь Искусств, д. 1
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
16 июн в 08:00
7500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
В Карелию на ретропоезде: водопады и парк Рускеала
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: По вт, ср, сб, вс и праздничным дням; ежедневно с 18 апреля
Завтра в 07:00
16 июн в 07:00
2900 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Жемчужина Карелии - Рускеала. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛицис29 мая 2025Отличная экскурсия, определённо стоит потраченных денег! Очень интересная программа, организовано на высшем уровне. Спасибо гиду Андрею и сопровождавшему водителю за положительные эмоции и приятные впечатления!
- ННиколаев27 мая 2025Водопады Ахвенкоски (одно из мест съемки фильма "А зори здесь тихие") и мраморный карьер - это, конечно, не описать словами,
- ЛЛидия18 марта 2025В Карелию на ретропоезде: водопады и парк РускеалаТатьяна прекрасный гид! Все было очень организованно и интересно
- ТТатьяна17 марта 2025В Карелию на ретропоезде: водопады и парк РускеалаПосетили экскурсию 16 марта в Карелию, все было так как в описании. Экскурсия очень понравилась,всем рекомендую посетить Карелию! Экскурсовод Лидия прекрасно,интересно все рассказала отвечала на все интересующиеся вопросы! Геннадий отлично нас прокатил туда и обратно,Спасибо всем!!!
- ТТатьяна13 марта 2023Фототур в Карелию в мини-группе: Рускеала, оленья ферма и ретропоездВсе прекрасно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Рускеальский экспресс»
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