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нужно видеть. В стандартный пакет поездки не входила экскурсия по горному парку, мы вместо нее приобрели подземную экскурсию по пещерам (2000 с носа, но просто шикарно, краткое представление можно получить, зайдя в бесплатный грот в самом начале горного парка). В саму поездку входили также двадцатиминутный наружный осмотр Приозерской крепости (с предшествующим и последующим рассказом о ней в автобусе - в этом моменте все хорошо) и посещение Сортавалы (а вот это на 90% шоптур ради 800-рублевого комплексного столовского обеда, перекуса на обратном пути, покупки совсем не дешёвых сувениров и настоек, разрекламированной рыбы и ухи из нее, 15-20 минут сортавальского времени стоило бы перераспределить в пользу водопадов, чтобы осмотреть их в более спокойном темпе). В целом, для однодневной экскурсии для новичков программа "что надо".