Новогодний Петербург и рождественская ярмарка

Увидеть всё самое интересное, удивительное и петербургское на обзорной автобусной экскурсии
Из окошка тёплого автобуса так приятно наблюдать за проплывающими мимо архитектурными шедеврами в свете праздничных огней! Никакая погода не помешает насладиться новогодним убранством города и сделать фото с лучших ракурсов. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете, как Рождество отмечали в разные времена. Закончим экскурсию на ярмарке в центре города.
5
1 отзыв
Новогодний Петербург и рождественская ярмарка© Филипп
Описание экскурсии

  • Полюбуемся Александринским театром и площадью Островского с уютными новогодними звёздами
  • Проедем по набережной Фонтанки и увидим звёзды над рекой и коней Клодта в отражении новогодних огней
  • Почувствуем магию новогоднего Невского проспекта, осматривая дом Зингера, особняки и дворцы
  • Сделаем остановку, чтобы разглядеть детали вертепа у Казанского собора
  • Увидим новогоднее украшение в форме сердца у храма Спаса на Крови
  • Закончим экскурсию на Манежной площади, где при желании вы покатаетесь на коньках и пройдёте по традиционной рождественской ярмарке, устроенной в лучших петербургских традициях

Вы узнаете:

  • правильный рецепт оливье
  • где была первая новогодняя ёлка
  • что дарили на праздники в императорской семье
  • где катались на коньках в Петербурге в старину и где катаются сейчас
  • какие зимние забавы были популярны в дореволюционном городе
  • как менялись новогодние традиции и украшения с течением времени

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Mercedes, Volvo, Scania или другом подобного класса
  • Маршрут предусматривает остановки для выхода из транспорта в самых удачных фотолокациях
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1100 ₽
Дети 8-18 лет950 ₽
Дети до 7 лет820 ₽
Пенсионеры950 ₽
Студенты950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Филипп
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 59734 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дарина
3 янв 2025
Спасибо большое за потрясающий и глубокий рассказ гида - Тамары и за внимательное отношение водителя к пассажирам.

