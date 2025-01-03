Из окошка тёплого автобуса так приятно наблюдать за проплывающими мимо архитектурными шедеврами в свете праздничных огней! Никакая погода не помешает насладиться новогодним убранством города и сделать фото с лучших ракурсов. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете, как Рождество отмечали в разные времена. Закончим экскурсию на ярмарке в центре города.
Описание экскурсии
- Полюбуемся Александринским театром и площадью Островского с уютными новогодними звёздами
- Проедем по набережной Фонтанки и увидим звёзды над рекой и коней Клодта в отражении новогодних огней
- Почувствуем магию новогоднего Невского проспекта, осматривая дом Зингера, особняки и дворцы
- Сделаем остановку, чтобы разглядеть детали вертепа у Казанского собора
- Увидим новогоднее украшение в форме сердца у храма Спаса на Крови
- Закончим экскурсию на Манежной площади, где при желании вы покатаетесь на коньках и пройдёте по традиционной рождественской ярмарке, устроенной в лучших петербургских традициях
Вы узнаете:
- правильный рецепт оливье
- где была первая новогодняя ёлка
- что дарили на праздники в императорской семье
- где катались на коньках в Петербурге в старину и где катаются сейчас
- какие зимние забавы были популярны в дореволюционном городе
- как менялись новогодние традиции и украшения с течением времени
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе Mercedes, Volvo, Scania или другом подобного класса
- Маршрут предусматривает остановки для выхода из транспорта в самых удачных фотолокациях
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Обратите внимание: в экскурсии нельзя участвовать с питомцами
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1100 ₽
|Дети 8-18 лет
|950 ₽
|Дети до 7 лет
|820 ₽
|Пенсионеры
|950 ₽
|Студенты
|950 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Филипп — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 59734 туристов
Добрый день! Наша профессиональная команда гидов уже более 5 лет проводит насыщенные автобусные туры по Санкт-Петербургу, пригородам и Северо-Западу России. С удовольствием познакомим вас с историческими, архитектурными и природными достопримечательностями окрестностей Северной столицы.
Отзывы и рейтинг
5
Д
Дарина
3 янв 2025
Спасибо большое за потрясающий и глубокий рассказ гида - Тамары и за внимательное отношение водителя к пассажирам.
