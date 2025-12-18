Новогодняя Петропавловская крепость (с экскурсией в соборе)
Узнать историю праздника, услышать о городских традициях и полюбоваться зимним убранством крепости
Военно-морская фортеция, политическая тюрьма и усыпальница императоров российских — всё это Петропавловская крепость! Мы пройдём по её территории и насладимся зимним оформлением цитадели.
Обсудим историю празднования Нового года и Рождества в нашей стране, поговорим о том, причём здесь Пётр I и окунёмся в вековые традиции, дошедшие до наших дней.
Описание экскурсии
Место, где зарождался Санкт-Петербург
Весной 1703 года, согласно легенде, Пётр I проходил мимо одного из островов Невской дельты и увидел в небе парящего орла. Посчитав сие за благоприятный знак, он велел строить крепость, с которой и началась новая столица Российской империи.
Войдя на территорию Петропавловской крепости, мы попадём в эпоху начала 18 века. Эта атмосфера бережно сохраняется вот уже три столетия.
Петропавловская крепость и праздник
Также Пётр Великий заложил традиции отмечать Новый год и Рождество по новому — с ёлками. Государь повелел: «по улицам… перед воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых… стоять тому украшению января в первый день».
О том, как формировались, менялись и добавлялись новые традиции поговорим на нашей экскурсии. Мы пройдём по территории крепости от Иоанновского моста к Нарышкину бастиону. В 12:00 остановимся послушать залп пушки, а затем посетим собор.
Вы услышите:
о традициях празднования Нового года и Рождества с Петровских времена до наших дней
кто первым поставил ёлку и как она стала символом праздника
как проходили народные гулянья в столице Российской империи
о главном храме Санкт-Петербурга в рождественские дни 18 века
Организационные детали
Это сезонная программа, которая проходит до конца февраля
Дополнительно оплачиваются билеты в Петропавловский собор и Великокняжескую усыпальницу (не входит посещение колокольни собора): взрослые — 700 ₽, учащиеся — 450 ₽, пенсионеры — 400 ₽
Если после экскурсии вы планируете посетить другие музеи на территории Петропавловской крепости, то рекомендуем приобрести единый билет на все объекты: взрослый — 1000 ₽, учащиеся — 550 ₽, пенсионеры — 450 ₽
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2710 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места.
Вместе с моими коллегами-гидами, такими же читать дальше
увлечёнными профессионалами, мы проводим экскурсии по популярным и совершенно необычным маршрутам. Даже в тривиальных, на первый, взгляд вещах всегда кроется загадка. Давайте открывать секреты города вместе! Санкт-Петербург прекрасен в любое время года и способен удивить любого.
А мы открыты к общению и надеемся на взаимно интересные знакомства!