Военно-морская фортеция, политическая тюрьма и усыпальница императоров российских — всё это Петропавловская крепость! Мы пройдём по её территории и насладимся зимним оформлением цитадели. Обсудим историю празднования Нового года и Рождества в нашей стране, поговорим о том, причём здесь Пётр I и окунёмся в вековые традиции, дошедшие до наших дней.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или 1970 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Место, где зарождался Санкт-Петербург

Весной 1703 года, согласно легенде, Пётр I проходил мимо одного из островов Невской дельты и увидел в небе парящего орла. Посчитав сие за благоприятный знак, он велел строить крепость, с которой и началась новая столица Российской империи.

Войдя на территорию Петропавловской крепости, мы попадём в эпоху начала 18 века. Эта атмосфера бережно сохраняется вот уже три столетия.

Петропавловская крепость и праздник

Также Пётр Великий заложил традиции отмечать Новый год и Рождество по новому — с ёлками. Государь повелел: «по улицам… перед воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых… стоять тому украшению января в первый день».

О том, как формировались, менялись и добавлялись новые традиции поговорим на нашей экскурсии. Мы пройдём по территории крепости от Иоанновского моста к Нарышкину бастиону. В 12:00 остановимся послушать залп пушки, а затем посетим собор.

Вы услышите:

о традициях празднования Нового года и Рождества с Петровских времена до наших дней

кто первым поставил ёлку и как она стала символом праздника

как проходили народные гулянья в столице Российской империи

о главном храме Санкт-Петербурга в рождественские дни 18 века

Организационные детали