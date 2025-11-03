Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Увидите главные достопримечательности исторического центра, украшенные к Новому году: Исаакиевскую площадь, «Семимостье» и «Троемостье», храм Спас на Крови, сверкающую башню городской думы, подсвеченные набережные и мосты.

Проедете по Невскому проспекту, любуясь домами и витринами в новогоднем стиле. Я покажу вам Елисеевский магазин, Гостиный двор, дом «Зингер» и здание старинного банка Вавельберга.

Заглянете на главную городскую ярмарку на Манежной площади, увидите рождественский вертеп у Казанского собора, загадаете новогодние желания у кота Елисея, чижика-пыжика и грифонов.

Познакомитесь с новогодней историей Петербурга. Раскроете, когда в городе начали праздновать Новый год, какие традиции с этим связаны и что изменилось с течением времени.

Организационные детали