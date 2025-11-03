Приглашаем в увлекательное путешествие по новогоднему Петербургу! Вы увидите самые красивые места исторического центра, элегантно украшенные и подсвеченные.
Узнаете, кто издал указ о праздновании Нового года в Российской империи, откуда пошла традиция зажигать фейерверки и многое другое.
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
Увидите главные достопримечательности исторического центра, украшенные к Новому году: Исаакиевскую площадь, «Семимостье» и «Троемостье», храм Спас на Крови, сверкающую башню городской думы, подсвеченные набережные и мосты.
Проедете по Невскому проспекту, любуясь домами и витринами в новогоднем стиле. Я покажу вам Елисеевский магазин, Гостиный двор, дом «Зингер» и здание старинного банка Вавельберга.
Заглянете на главную городскую ярмарку на Манежной площади, увидите рождественский вертеп у Казанского собора, загадаете новогодние желания у кота Елисея, чижика-пыжика и грифонов.
Познакомитесь с новогодней историей Петербурга. Раскроете, когда в городе начали праздновать Новый год, какие традиции с этим связаны и что изменилось с течением времени.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes E class.
- По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 12828 туристов
Меня зовут Антон. Люблю свой город и знаю его с детства. Провожу экскурсии и фотопрогулки вместе с командой проверенных гидов. Так случилось, что довелось мне родиться в самом центре нашего
