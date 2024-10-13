Петропавловская крепость — место, где заложили первый камень Петербурга, и именно здесь хорошо начинать знакомство с городом. Вы посетите роскошный Петропавловский собор и пугающую тюрьму Трубецкого бастиона. Узнаете, почему остров, на котором стоит крепость, называется Заячьим, за что тюрьму назвали Русской Бастилией и как жили члены семьи Романовых.

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Описание экскурсии

Прогулка по территории крепости

Вы увидите древние стены Петропавловской крепости, Монетный двор и необычный памятник Петру I. Рассмотрите отметки самых катастрофических наводнений и поразитесь их масштабам. Оцените вид на город, Эрмитаж и мосты с Комендантской пристани.

Если экскурсия состоится в первой половине дня, услышите полуденный холостой выстрел, впечатляющий и детей, и взрослых.

Петропавловский собор

Вы рассмотрите великолепные интерьеры императорской усыпальницы и старинный позолоченный иконостас в виде триумфальной арки. Услышите о дворцовых переворотах и жизни императриц и императоров из династии Романовых.

Музей-тюрьма Трубецкого бастиона

Мы расскажем, почему тюрьму назвали Русской Бастилией, и объясним, как одним из первых узников крепости стал сын Петра I. Вы рассмотрите коридоры и камеры и познакомитесь с местными легендами и мифами.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Для детей можно устроить экскурсию в формате квеста — детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы: