Петропавловская крепость: собор, тюрьма и старинные стены
Прикоснуться к фактам и легендам исторического ядра Петербурга
Петропавловская крепость — место, где заложили первый камень Петербурга, и именно здесь хорошо начинать знакомство с городом. Вы посетите роскошный Петропавловский собор и пугающую тюрьму Трубецкого бастиона.
Узнаете, почему остров, на котором стоит крепость, называется Заячьим, за что тюрьму назвали Русской Бастилией и как жили члены семьи Романовых.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Прогулка по территории крепости
Вы увидите древние стены Петропавловской крепости, Монетный двор и необычный памятник Петру I. Рассмотрите отметки самых катастрофических наводнений и поразитесь их масштабам. Оцените вид на город, Эрмитаж и мосты с Комендантской пристани.
Если экскурсия состоится в первой половине дня, услышите полуденный холостой выстрел, впечатляющий и детей, и взрослых.
Петропавловский собор
Вы рассмотрите великолепные интерьеры императорской усыпальницы и старинный позолоченный иконостас в виде триумфальной арки. Услышите о дворцовых переворотах и жизни императриц и императоров из династии Романовых.
Музей-тюрьма Трубецкого бастиона
Мы расскажем, почему тюрьму назвали Русской Бастилией, и объясним, как одним из первых узников крепости стал сын Петра I. Вы рассмотрите коридоры и камеры и познакомитесь с местными легендами и мифами.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Для детей можно устроить экскурсию в формате квеста — детали уточняйте в переписке
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петропавловской крепости
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 11:00 и 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4266 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует читать дальше
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.