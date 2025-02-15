Приглашаем на насыщенную экскурсию по Северной столице! Вы проедете по центру города, увидите культовые места и сделаете две остановки: у Исаакиевского собора и Стрелки Васильевского острова. А затем осмотрите сокровища Музея Фаберже. Мы расскажем, как возникла традиция дарить пасхальные яйца, какое яйцо было изготовлено последним и другие интересные факты.

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Описание экскурсии

Обзорная экскурсия (2 часа)

Вы проедете по городу и увидите из окна его главные достопримечательности: Казанский собор, Петропавловскую крепость, Дворцовую площадь, Медного всадника, храм Спас на Крови, Летний сад и многое другое. А также сделаете две остановки по 10 минут: у Исаакиевского собора и Стрелки Васильевского острова. И услышите много интересных историй от нашего профессионального гида. Например:

почему Пётр I стал первым российским императором и какой у него был характер

на что похож пьедестал Медного всадника и сколько весит гром-камень

кого называют «русским Гамлетом» и почему

как совершались дворцовые перевороты и какие тайны с ними связаны

Музей Фаберже (1 час)

Вы посетите знаменитый частный музей города, расположенный в старинном особняке на берегу Фонтанки. В нём представлено более 4000 предметов ювелирного искусства: императорские пасхальные яйца, украшения, столовое серебро и многое другое. Вы увидите интересные экспонаты и узнаете:

о каком императоре напоминает яйцо-сюрприз в виде коронационной кареты

какая драгоценность была подвешена к потолку этой кареты

как связаны серебряный кубок и виноградники Крыма

как сложилась судьба Фаберже после революции

Организационные детали