Приглашаем на насыщенную экскурсию по Северной столице! Вы проедете по центру города, увидите культовые места и сделаете две остановки: у Исаакиевского собора и Стрелки Васильевского острова. А затем осмотрите сокровища Музея Фаберже.
Мы расскажем, как возникла традиция дарить пасхальные яйца, какое яйцо было изготовлено последним и другие интересные факты.
Мы расскажем, как возникла традиция дарить пасхальные яйца, какое яйцо было изготовлено последним и другие интересные факты.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия (2 часа)
Вы проедете по городу и увидите из окна его главные достопримечательности: Казанский собор, Петропавловскую крепость, Дворцовую площадь, Медного всадника, храм Спас на Крови, Летний сад и многое другое. А также сделаете две остановки по 10 минут: у Исаакиевского собора и Стрелки Васильевского острова. И услышите много интересных историй от нашего профессионального гида. Например:
- почему Пётр I стал первым российским императором и какой у него был характер
- на что похож пьедестал Медного всадника и сколько весит гром-камень
- кого называют «русским Гамлетом» и почему
- как совершались дворцовые перевороты и какие тайны с ними связаны
Музей Фаберже (1 час)
Вы посетите знаменитый частный музей города, расположенный в старинном особняке на берегу Фонтанки. В нём представлено более 4000 предметов ювелирного искусства: императорские пасхальные яйца, украшения, столовое серебро и многое другое. Вы увидите интересные экспонаты и узнаете:
- о каком императоре напоминает яйцо-сюрприз в виде коронационной кареты
- какая драгоценность была подвешена к потолку этой кареты
- как связаны серебряный кубок и виноградники Крыма
- как сложилась судьба Фаберже после революции
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с одним из наших профессиональных гидов
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: без экскурсии — 500 ₽, с экскурсией — 1000 ₽
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 5157 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
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