Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего

Во времена императоров за пределами Петербурга появилось множество загородных резиденций

3.4
5 отзывов
Во времена императоров за пределами Петербурга появилось множество загородных резиденций.

Это настоящие шедевры архитектуры и паркового искусства.

С нами вы отправитесь в Ораниенбаум или современный Ломоносов.

За один день мы посетим два дворца — Большой Меншиковский и Петра III.

Вы рассмотрите интерьеры изнутри и прогуляетесь по парку.

Гид вам расскажет историю создания и как Ораниенбаум жил во время Второй мировой войны.
Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего
Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего
Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего
Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего
Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего
Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего
Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего
Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего
Ораниенбаум 2 Дворца: Большой Меншиковский и Дворец Петра Третьего
Приглашаем отправиться на экскурсию в Ораниенбаум. На экскурсии Вы посетите Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум (Ломоносов), который начал строиться почти в одно время с Петергофом, в самом начале 18 века.
Ораниенбаум – уникальный комплекс. Прежде всего, он знаменит тем, что в годы войны не попал под оккупацию, а, следовательно, хорошо сохранился. Вторым интересным отличием является постоянное изменение комплекса: открытие новых памятников, появление авангардных скульптур. Если вы уже были на экскурсии в Ораниенбауме несколько лет назад, то возможно сейчас вы увидите неизвестные вам образцы искусства.
Во время экскурсии вы посетите дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум. Здесь расположен Большой Меншиковский дворец – памятник архитектуры 18 века, построенный в стиле раннего барокко. Вместе с парком они образуют уникальный образец садово-паркового искусства, где гармонично слились природа и архитектура. В разное время хозяевами здесь были князь Меньшиков, Петр ІІІ и Екатерина ІІ.
Дворец Петра III стал одним из элементов потешной крепости Ораниенбаума. Здание не отличается простором. Оно было предназначено для кратковременного проживания Императора. Экскурсия во дворец Петра III знакомит с внутренней отделкой помещений, уникальной лепной композицией, посвященной истории дворцового комплекса.
Вас ждет: трассовая экскурсия, посещение Меншиковского дворца и дворца Петра III, прогулка по парку.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • автобус туристического класса,
  • услуги лицензированного гида,
  • входные билеты во дворцы и парк.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (РФ и Белоруссия)
2 100 ₽
Льготный (Пенсионный, Студенческий)
1 900 ₽
Школьный
1 500 ₽
Дошкольный (до 7 лет)
700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • автобус туристического класса
  • услуги лицензированного гида
  • входные билеты во дворцы и парк.
Что не входит
  • личные расходы.
Где начинаем и завершаем
Начало: Невский просп., д. 85
Завершение: Лиговский просп., д. 30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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По выбранному вами времени

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