Приглашаем отправиться на экскурсию в Ораниенбаум. На экскурсии Вы посетите Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум (Ломоносов), который начал строиться почти в одно время с Петергофом, в самом начале 18 века.

Ораниенбаум – уникальный комплекс. Прежде всего, он знаменит тем, что в годы войны не попал под оккупацию, а, следовательно, хорошо сохранился. Вторым интересным отличием является постоянное изменение комплекса: открытие новых памятников, появление авангардных скульптур. Если вы уже были на экскурсии в Ораниенбауме несколько лет назад, то возможно сейчас вы увидите неизвестные вам образцы искусства.

Во время экскурсии вы посетите дворцово-парковый комплекс Ораниенбаум. Здесь расположен Большой Меншиковский дворец – памятник архитектуры 18 века, построенный в стиле раннего барокко. Вместе с парком они образуют уникальный образец садово-паркового искусства, где гармонично слились природа и архитектура. В разное время хозяевами здесь были князь Меньшиков, Петр ІІІ и Екатерина ІІ.

Дворец Петра III стал одним из элементов потешной крепости Ораниенбаума. Здание не отличается простором. Оно было предназначено для кратковременного проживания Императора. Экскурсия во дворец Петра III знакомит с внутренней отделкой помещений, уникальной лепной композицией, посвященной истории дворцового комплекса.

Вас ждет: трассовая экскурсия, посещение Меншиковского дворца и дворца Петра III, прогулка по парку.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

автобус туристического класса,

услуги лицензированного гида,

входные билеты во дворцы и парк.

Туристы оплачивают самостоятельно: