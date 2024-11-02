Ораниенбаум по праву занимает место в списке памятников культуры ЮНЕСКО.
Абсолютная подлинность, доносящая до нас атмосферу прошедших эпох, является главной отличительной чертой Ораниенбаума — этого уникального архитектурного ансамбля. Первым владельцем Ораниенбаума стал светлейший князь Александр Меншиков. Затем здесь жили Петр III, Екатерина II, герцоги Мекленбург-Стрелицкие.
Абсолютная подлинность, доносящая до нас атмосферу прошедших эпох, является главной отличительной чертой Ораниенбаума — этого уникального архитектурного ансамбля. Первым владельцем Ораниенбаума стал светлейший князь Александр Меншиков. Затем здесь жили Петр III, Екатерина II, герцоги Мекленбург-Стрелицкие.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что нас ждёт:2:00 — отъезд из Санкт-Петербурга. Вы отправитесь в путешествие на комфортабельном туристическом автобусе. Профессиональный гид расскажет о Петербурге и достопримечательностях, которые мы будем проезжать, проведёт трассовую экскурсию. В Ораниенбауме вы посетите значимый Меншиковский дворец, названный по имени своего первого владельца. Над кровлей дворца до сих пор возвышается крохотная башенка-бельведер, откуда Меншиков мог видеть Кронштадт в подзорную трубу. Величественный облик дворца, его грандиозный размах и богатые интерьеры до сих пор вызывают восхищение и удивление. Павильон Катальной горки в Ораниенбауме — уникальный памятник архитектуры второй половины XVIII века. Он был построен зодчим Антонио Ринальди по заказу Екатерины II как часть грандиозного увеселительного сооружения. Летние катания с горок производили неизгладимое впечатление на гостей: коляски, украшенные резьбой и позолотой наподобие триумфальных колесниц, мчались на фантастической для тех времён скорости (до 60 км/ч). Это была самая оригинальная затея Ораниенбаума: она вплоть до начала XIX века входила в ритуал придворных развлечений. После катаний в парадных залах Павильона проходили торжественные приёмы и застолья. Ценность Павильона заключается не только в его красоте и неординарности архитектурного замысла, но и в подлинности, так как он не был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Сохранилось историческое убранство интерьеров, созданных русскими и итальянскими мастерами, в том числе единственный в России пол из искусственного мрамора в Круглом зале, коллекция мебели и фарфора XVIII века. Вы также увидите (без посещений) Каменное зало, Дворец Петра III, Китайский дворец, Почётные ворота крепости Петерштадт, знаменитую каменную скамейку Екатерины II. Прогуляетесь по парку в сопровождении гида.
• 18:15 — возвращение в Санкт-Петербург. Важная информация:
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии.
- В автобусе действует свободная рассадка.
- Обязательное условие посещения музея: при себе иметь паспорт, для детей — свидетельство о рождении.
- Возьмите с собой воду и еду, чтобы перекусить на остановках или по приезде на место.
- Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди.
По субботам в 12:00.
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|от 4 000 ₽
|Пенсионный
|от 3 750 ₽
|Школьный/Студенческий
|от 3 250 ₽
|Детский
|от 1 450 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Санкт-Петербурга (трассовая экскурсия)
- Ораниенбаум:
- Меншиковский дворец
- Павильон Катальной горки
- Каменное зало
- Дворец Петра III
- Китайский дворец
- Почётные ворота крепости Петерштадт
- Каменная скамейка Екатерины II
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер до Ораниенбаума и обратно
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 12:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии
- Обязательное условие посещения музея: при себе иметь паспорт, для детей - свидетельство о рождении
- Возьмите с собой воду и еду, чтобы перекусить на остановках или по приезде на место
- Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
5.5 часов
Групповая
Ораниенбаум: в гостях у знати - групповая экскурсия
Ораниенбаум - это уникальный дворцово-парковый ансамбль, сохранивший свою историческую ценность. Погрузитесь в атмосферу XVIII века и узнайте о жизни знати
Начало: У Гостиного Двора
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
2 800₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Петербурга в Ораниенбаум: путешествие к Меншиковскому дворцу
Погрузитесь в мир роскоши и истории, посетив Меншиковский дворец и парки Ораниенбаума. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У метро Московская
Завтра в 09:30
3 ноя в 09:30
12 990₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Групповая
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум и Большой Меншиковский Дворец
Начало: Невский проспект, 35
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:15
от 2 100₽ за человека