Вы попадёте в знаменитый горный парк «Рускеала», а по желанию прокатитесь на ретропоезде и почувствуете себя аристократами прошлого.
Описание экскурсии
Маршрут
I день: Санкт-Петербург — Приозерск — остров Койонсаари: прогулка с гидом — скала Пяти стихий и свободное время — размещение в отеле
II день: Гостиница — Сортавала — водопады Ахинкоски — горный парк «Рускеала» — поездка на ретропоезде (по желанию) — Сортавала, набережная Ладожского озера — магазин форелевого хозяйства — Санкт-Петербург
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
7:15–7:30 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Площадь Восстания»
7:55–8:00 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Озерки» (если вы планируете присоединиться к группе здесь, напишите об этом при бронировании программы)
В автобусе гид расскажет о местах силы Карелии: чем они уникальны и какие народы жили здесь раньше.
10:00–11:00 — техническая остановка в Приозерске (возможность отдохнуть и размяться)
12:30 — пешеходная экскурсия по острову Койонсаари (перед посещением национального парка «Ладожские шхеры» необходимо самостоятельно оплатить экосбор)
Между скалистых берегов острова Койонсаари лежит длинный песчаный пляж с мягким песком и прозрачной водой. Он считается одним из самых живописных в Карелии. А чтобы увидеть самые красивые панорамы, нужно подняться на скалу Пяти стихий, которая возвышается над островом.
На остров нельзя заезжать на автобусе, поэтому будьте готовы к продолжительной прогулке: 5 часов и 10 километров по пересечённой местности.
17:30 — отправление в Куркиёки
Остановка для покупки сувениров (красная рыба, калитки, варенье из карельских ягод). Заселение в отель и свободное время.
ВТОРОЙ ДЕНЬ
9:00 — завтрак в отеле, выселение
10:30 — автобусная экскурсия
В Карелии дорога вьётся между покрытыми тайгой холмами и озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя деревни. Гид расскажет, какие народы населяют эту прекрасную территорию: как живут, о чём поют и во что верят карелы, вепсы и саамы.
12:00–17:30 — Сортавала, обед (самостоятельный), парк «Рускеала»
Автобусная экскурсия в Сортавале. Вы преодолеете границы и эпохи, ведь в уютном городе на берегу Ладоги финская сдержанность встречается с русской широтой, а скалистый пейзаж дополнен изящной архитектурой. Увидите знаменитый дом Леандера и другие постройки европейского типа, которые хранят удивительные истории.
Свободное время для обеда (по желанию организуем групповой обед в кафе — оплачивается на месте).
Водопады Ахинкоски и прогулка по подвесным мостам (вход на экотропу оплачивается дополнительно по желанию). Вы окажетесь внутри кинодекораций, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». А на затерянной среди сосен «Аллее сказок» можно встретить загадочных лесных духов и героя карело-финского эпоса. С подвесного моста открывается самый эффектный ракурс для фото.
Горный парк «Рускеала». Центр парка — Мраморный каньон, настоящая каменная летопись. Здесь добывали мрамор для Исаакиевского собора и станций петербургского метро, и вы прикоснётесь к пластам, что украшают архитектурные шедевры Северной столицы. Местный гид откроет вам секреты каньона и подскажет, как сделать визит в парк незабываемым.
После экскурсии у вас будет свободное время для прогулки и самостоятельного изучения горного парка.
17:00 – выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде (по желанию, билеты приобретаются самостоятельно)
Вагоны оформлены в стиле 19 века — с оригинальными светильниками, обоями и мебелью. Проводники носят стилизованную форму, а во главе состава – паровоз. Вы почувствуете себя аристократами дореволюционной России.
По прибытии вас встретит гид, вы воссоединитесь с остальной группой.
17:30 – выезд из парка «Рускеала» на автобусе
Мы отправимся в Сортавалу, а затем в Санкт-Петербург. В дороге сделаем остановку у магазина форелевого хозяйства, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы. А также техническую остановку, чтобы отдохнуть и размяться.
Ориентировочное время прибытия: 23:00 — «Озерки», 23:30 — «Площадь Восстания».
Организационные детали
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг. В описании указан ориентировочный тайминг, будьте внимательны
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, проживание (1 ночь) и завтрак в отеле, билеты в горный парк «Рускеала» и экскурсия с аттестованным местным гидом
- Программа не подходит для детей младше 5 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет
- Для получения скидки возьмите с собой подтверждающие документы (свидетельство о рождении, справка из школы, паспорт, студенческий билет, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Самостоятельно до начала экскурсии вам нужно оплатить экосбор за посещение НП «Ладожские шхеры»: 350 ₽ за чел. (оплата на сайте: ссылка
- Если вы хотите поехать на ретропоезд «Рускеала» – Сортавала, приобретите билет заранее
- Комплексные обеды — 800–1000 ₽ за чел.
- Экотропа у водопадов Ахинкоски: полный билет — 500 ₽ за чел., льготный — 400 ₽ за чел.
- Возьмите с собой наличные деньги (на объектах может не быть терминалов или интернета)
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|16 100 ₽
|Дети до 7 лет
|15 200 ₽
|Школьники
|15 500 ₽
|Студенты
|15 650 ₽
|Люди 60+ лет
|15 650 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|15 200 ₽
|Одноместное размещение
|22 900 ₽