Вас ждёт знакомство с легендами и лучшими панорамами Карелии. Мы пешком погуляем по национальному парку, чтобы попасть на скалу Пяти стихий. Поговорим о местных историях и мифах, разберёмся в зашифрованных посланиях от финских зодчих. Вы попадёте в знаменитый горный парк «Рускеала», а по желанию прокатитесь на ретропоезде и почувствуете себя аристократами прошлого.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут

I день: Санкт-Петербург — Приозерск — остров Койонсаари: прогулка с гидом — скала Пяти стихий и свободное время — размещение в отеле

II день: Гостиница — Сортавала — водопады Ахинкоски — горный парк «Рускеала» — поездка на ретропоезде (по желанию) — Сортавала, набережная Ладожского озера — магазин форелевого хозяйства — Санкт-Петербург

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

7:15–7:30 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Площадь Восстания»

7:55–8:00 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Озерки» (если вы планируете присоединиться к группе здесь, напишите об этом при бронировании программы)

В автобусе гид расскажет о местах силы Карелии: чем они уникальны и какие народы жили здесь раньше.

10:00–11:00 — техническая остановка в Приозерске (возможность отдохнуть и размяться)

12:30 — пешеходная экскурсия по острову Койонсаари (перед посещением национального парка «Ладожские шхеры» необходимо самостоятельно оплатить экосбор)

Между скалистых берегов острова Койонсаари лежит длинный песчаный пляж с мягким песком и прозрачной водой. Он считается одним из самых живописных в Карелии. А чтобы увидеть самые красивые панорамы, нужно подняться на скалу Пяти стихий, которая возвышается над островом.

На остров нельзя заезжать на автобусе, поэтому будьте готовы к продолжительной прогулке: 5 часов и 10 километров по пересечённой местности.

17:30 — отправление в Куркиёки

Остановка для покупки сувениров (красная рыба, калитки, варенье из карельских ягод). Заселение в отель и свободное время.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

9:00 — завтрак в отеле, выселение

10:30 — автобусная экскурсия

В Карелии дорога вьётся между покрытыми тайгой холмами и озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя деревни. Гид расскажет, какие народы населяют эту прекрасную территорию: как живут, о чём поют и во что верят карелы, вепсы и саамы.

12:00–17:30 — Сортавала, обед (самостоятельный), парк «Рускеала»

Автобусная экскурсия в Сортавале. Вы преодолеете границы и эпохи, ведь в уютном городе на берегу Ладоги финская сдержанность встречается с русской широтой, а скалистый пейзаж дополнен изящной архитектурой. Увидите знаменитый дом Леандера и другие постройки европейского типа, которые хранят удивительные истории.

Свободное время для обеда (по желанию организуем групповой обед в кафе — оплачивается на месте).

Водопады Ахинкоски и прогулка по подвесным мостам (вход на экотропу оплачивается дополнительно по желанию). Вы окажетесь внутри кинодекораций, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». А на затерянной среди сосен «Аллее сказок» можно встретить загадочных лесных духов и героя карело-финского эпоса. С подвесного моста открывается самый эффектный ракурс для фото.

Горный парк «Рускеала». Центр парка — Мраморный каньон, настоящая каменная летопись. Здесь добывали мрамор для Исаакиевского собора и станций петербургского метро, и вы прикоснётесь к пластам, что украшают архитектурные шедевры Северной столицы. Местный гид откроет вам секреты каньона и подскажет, как сделать визит в парк незабываемым.

После экскурсии у вас будет свободное время для прогулки и самостоятельного изучения горного парка.

17:00 – выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде (по желанию, билеты приобретаются самостоятельно)

Вагоны оформлены в стиле 19 века — с оригинальными светильниками, обоями и мебелью. Проводники носят стилизованную форму, а во главе состава – паровоз. Вы почувствуете себя аристократами дореволюционной России.

По прибытии вас встретит гид, вы воссоединитесь с остальной группой.

17:30 – выезд из парка «Рускеала» на автобусе

Мы отправимся в Сортавалу, а затем в Санкт-Петербург. В дороге сделаем остановку у магазина форелевого хозяйства, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы. А также техническую остановку, чтобы отдохнуть и размяться.

Ориентировочное время прибытия: 23:00 — «Озерки», 23:30 — «Площадь Восстания».

Организационные детали

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг. В описании указан ориентировочный тайминг, будьте внимательны

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, проживание (1 ночь) и завтрак в отеле, билеты в горный парк «Рускеала» и экскурсия с аттестованным местным гидом

Программа не подходит для детей младше 5 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет

Для получения скидки возьмите с собой подтверждающие документы (свидетельство о рождении, справка из школы, паспорт, студенческий билет, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности)

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы