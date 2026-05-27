Парк «Рускеала» и остров Койонсаари - из Петербурга на 2 дня

Ощутить силу карельской природы и переночевать на берегу Ладоги
Вас ждёт знакомство с легендами и лучшими панорамами Карелии. Мы пешком погуляем по национальному парку, чтобы попасть на скалу Пяти стихий. Поговорим о местных историях и мифах, разберёмся в зашифрованных посланиях от финских зодчих.

Вы попадёте в знаменитый горный парк «Рускеала», а по желанию прокатитесь на ретропоезде и почувствуете себя аристократами прошлого.
Описание экскурсии

Маршрут

I день: Санкт-Петербург — Приозерск — остров Койонсаари: прогулка с гидом — скала Пяти стихий и свободное время — размещение в отеле

II день: Гостиница — Сортавала — водопады Ахинкоски — горный парк «Рускеала» — поездка на ретропоезде (по желанию) — Сортавала, набережная Ладожского озера — магазин форелевого хозяйства — Санкт-Петербург

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

7:15–7:30 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Площадь Восстания»

7:55–8:00 — посадка и отправление автобуса от станции метро «Озерки» (если вы планируете присоединиться к группе здесь, напишите об этом при бронировании программы)

В автобусе гид расскажет о местах силы Карелии: чем они уникальны и какие народы жили здесь раньше.

10:00–11:00 — техническая остановка в Приозерске (возможность отдохнуть и размяться)

12:30 — пешеходная экскурсия по острову Койонсаари (перед посещением национального парка «Ладожские шхеры» необходимо самостоятельно оплатить экосбор)

Между скалистых берегов острова Койонсаари лежит длинный песчаный пляж с мягким песком и прозрачной водой. Он считается одним из самых живописных в Карелии. А чтобы увидеть самые красивые панорамы, нужно подняться на скалу Пяти стихий, которая возвышается над островом.

На остров нельзя заезжать на автобусе, поэтому будьте готовы к продолжительной прогулке: 5 часов и 10 километров по пересечённой местности.

17:30 — отправление в Куркиёки

Остановка для покупки сувениров (красная рыба, калитки, варенье из карельских ягод). Заселение в отель и свободное время.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

9:00 — завтрак в отеле, выселение

10:30 — автобусная экскурсия

В Карелии дорога вьётся между покрытыми тайгой холмами и озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя деревни. Гид расскажет, какие народы населяют эту прекрасную территорию: как живут, о чём поют и во что верят карелы, вепсы и саамы.

12:00–17:30 — Сортавала, обед (самостоятельный), парк «Рускеала»

Автобусная экскурсия в Сортавале. Вы преодолеете границы и эпохи, ведь в уютном городе на берегу Ладоги финская сдержанность встречается с русской широтой, а скалистый пейзаж дополнен изящной архитектурой. Увидите знаменитый дом Леандера и другие постройки европейского типа, которые хранят удивительные истории.

Свободное время для обеда (по желанию организуем групповой обед в кафе — оплачивается на месте).

Водопады Ахинкоски и прогулка по подвесным мостам (вход на экотропу оплачивается дополнительно по желанию). Вы окажетесь внутри кинодекораций, где снимался фильм «А зори здесь тихие…». А на затерянной среди сосен «Аллее сказок» можно встретить загадочных лесных духов и героя карело-финского эпоса. С подвесного моста открывается самый эффектный ракурс для фото.

Горный парк «Рускеала». Центр парка — Мраморный каньон, настоящая каменная летопись. Здесь добывали мрамор для Исаакиевского собора и станций петербургского метро, и вы прикоснётесь к пластам, что украшают архитектурные шедевры Северной столицы. Местный гид откроет вам секреты каньона и подскажет, как сделать визит в парк незабываемым.

После экскурсии у вас будет свободное время для прогулки и самостоятельного изучения горного парка.

17:00 – выезд из горного парка «Рускеала» на ретропоезде (по желанию, билеты приобретаются самостоятельно)
Вагоны оформлены в стиле 19 века — с оригинальными светильниками, обоями и мебелью. Проводники носят стилизованную форму, а во главе состава – паровоз. Вы почувствуете себя аристократами дореволюционной России.

По прибытии вас встретит гид, вы воссоединитесь с остальной группой.

17:30 – выезд из парка «Рускеала» на автобусе

Мы отправимся в Сортавалу, а затем в Санкт-Петербург. В дороге сделаем остановку у магазина форелевого хозяйства, чтобы все желающие смогли приобрести рыбные карельские деликатесы. А также техническую остановку, чтобы отдохнуть и размяться.

Ориентировочное время прибытия: 23:00 — «Озерки», 23:30 — «Площадь Восстания».

Организационные детали

  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг. В описании указан ориентировочный тайминг, будьте внимательны
  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, проживание (1 ночь) и завтрак в отеле, билеты в горный парк «Рускеала» и экскурсия с аттестованным местным гидом
  • Программа не подходит для детей младше 5 лет, беременных женщин, людей старше 70 лет
  • Для получения скидки возьмите с собой подтверждающие документы (свидетельство о рождении, справка из школы, паспорт, студенческий билет, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности)
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Самостоятельно до начала экскурсии вам нужно оплатить экосбор за посещение НП «Ладожские шхеры»: 350 ₽ за чел. (оплата на сайте: ссылка
  • Если вы хотите поехать на ретропоезд «Рускеала» – Сортавала, приобретите билет заранее
  • Комплексные обеды — 800–1000 ₽ за чел.
  • Экотропа у водопадов Ахинкоски: полный билет — 500 ₽ за чел., льготный — 400 ₽ за чел.
  • Возьмите с собой наличные деньги (на объектах может не быть терминалов или интернета)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые16 100 ₽
Дети до 7 лет15 200 ₽
Школьники15 500 ₽
Студенты15 650 ₽
Люди 60+ лет15 650 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды15 200 ₽
Одноместное размещение22 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1712 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

